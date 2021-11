Guido Süller arremetió contra la serie de Ricardo Fort: “Directamente me obviaron”

Guido Süller arremetió con todo contra la serie El Comandante Fort, la producción sobre la vida de Ricardo Fort que se estrenará el año próximo en la plataforma Star+. El mediático, que, según él, fue el primer amor del chocolatero, se mostró “enojado” por el lugar que le dieron en la realización y sentenció: “Ojalá que nadie vea la serie. A mí me obviaron, directamente”.

Süller dialogó el domingo con Pablo Montagna en el programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia) y se mostró verdaderamente disconforme con la prodducción sobre Ricardo Fort que verá la luz en junio de 2022.

Guido Suller, indignado con la serie de Ricardo Fort

“Me convocaron y estoy muy enojado y es vergonzoso lo que hicieron conmigo. Me hicieron dejar un testimonio, que no se paga, cuando lo están realizando millonarios que van a ganar (dinero) y para mí es una estafa eso”, señaló el actual participante de El gran premio de la cocina.

El hermano de Silvia Süller dijo que hizo igual su presentación en la serie por “la memoria de Ricardo” y porque Fort “fue el gran amor” de su juventud. “Me llamaron para el cuarto y último capítulo, pero debería haber estado en el primero, porque fui su primer amor, él tenía 19 años cuando nos conocimos”, se quejó.

Süller agregó que le explicaron que iba a verse en la producción como una presencia secundaria. “Me dijeron: ‘Vas a estar en medio de mucha gente, entrando a un museo y mirando la ropa de él. No tenés que hablar, tenés que estar viendo las cosas de Ricardo’”.

Entonces, el mediático contó cuál fue su reacción. “¿Qué les pasa? ¿Piensan que soy idiota? ¿Yo voy a aparecer como si fuera un cholulo? Están todos locos”, dijo.

“¿Quién va a hablar de Ricardo a los 19 años? Nadie lo conoció, porque en esa época la homosexualidad se ocultaba. Él no era auténtico ni siquiera delante de sus hermanos o de sus padres. Con el único que era auténtico era conmigo. Los secretos que yo tengo me los llevaré a la tumba”, agregó luego.

Más adelante, Süller se refirió a su posible aporte a la serie en comparación con la gente que participa en ella. “Yo salí con él no por interés, porque él no tenía un mango, sino por amor. Yo lo amé de verdad y el me amó a mí, si no, no tendría tantas cartas manuscritas y firmadas por él que ya están amarillentas. Y a mí me obviaron, directamente”, señaló.

“Y algunos de los que testimonian (en la serie) son gente de la noche, perdida, gente que le proveía sustancias. Impresentables, me da vergüenza ajena que estén participando de esa serie”, agregó Süller, muy molesto.

Sobre el final de la entrevista, el exparticipante de Zap dejó un lapidario vaticinio sobre El Comandante Fort. “Ojalá no vaya nadie a verla -dijo, pensando que se proyectaría en el cine-. A la gente le digo que no la vea. No existe, es un rejunte de basura eso”.