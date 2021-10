La sutil chicana de Maxi López a Mauro Icardi tras la reconciliación con Wanda Nara

Después de varios días de crisis, Wanda Nara y Mauro Icardi apostaron a la familia y se dieron una nueva oportunidad. Si bien según la empresaria, ella pensó en divorciarse, lo cierto es que el jugador del París Saint-Germain le escribió una carta que logró conmoverla e hizo que diera marcha atrás en su decisión. En las últimas horas Maxi López, exmarido de la mediática, compartió unas imágenes en sus redes sociales que muchos interpretaron como una chicana hacia su examigo porque se trató de un detalle que figuraba en la misiva.

El exfutbolista se encuentra en Italia y aprovechó la ocasión para pasar tiempo con sus hijos y su novia, la modelo Daniela Christiansson. En una de las historias subidas en su cuenta de Instagram, Maxi se mostró con los chicos yendo de compras a un shopping. Lo que parecía ser un registro normal de sus vacaciones, cambió cuando los usuarios notaron que la bolsa que llevaba Benedicto era de la marca H&M.

El cómplice gesto de Maxi López a Mauro Icardi en un shopping de Italia: “H&M”

Inmediatamente relacionaron eso con la parte de la carta de Icardi donde le manifestó a Wanda que, pese a tener mucho dinero, elegía vestirse con ropa de esa marca: “Siendo millonario me visto en H&M y con ropa de Amazon, y vos lo sabés muy bien”. A raíz de este detalle, muchos se volcaron a las redes sociales para hacerse eco de lo que consideraron una “chicana” dirigida hacia el jugador del PSG.

Más allá de eso, y según trascendió en los medios, durante los días que duró el conflicto de pareja entre Wanda y Mauro, Maxi jugó un papel muy importante porque ayudó a su exesposa. Además de quedarse con Valentino, Benedicto y Constantino -los tres hijos que tienen en común- también cuidó por un rato a Francesca e Isabella Icardi.

Wanda Nara se reconcilió con Mauro Icardi Instagram Mauro Icardi

La carta de Mauro Icardi que reconquistó a Wanda Nara

Luego de que la empresaria confirmara en sus redes sociales con una foto y un texto que decidió perdonar a su marido, contó también que lo que la hizo tomar esa decisión fue una carta que el jugador le escribió. A los pocos días se filtró el contenido de esa misiva.

“Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí, nunca te inventé nada, solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmado todo lo que fueron nuestros sueños de hace ocho años, nuestros sueños que queríamos cumplir y proyectar un futuro juntos. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no vas a tener nada para reprochar“, comenzó Icardi.

“Lo único que querés es divorciarte y también te dije que lo pidas, aunque en el interior de mi alma sea lo peor que me puede pasar. Pero espero también que lo disfrutes. No soy una persona de m…, soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso y seguiré adelante por ellas. Soy un gran padrastro que desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices”, escribió el jugador de PSG.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Wanda Nara reveló qué le dijo Mauro Icardi para reconquistarla Instagram: @wanda_icardi

En otra parte del texto, precisó: “Soy una persona que no le interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y con ropa de Amazon, y vos lo sabés muy bien. Entonces no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu ignorarme (...) no me lo merezco”. Para cerrar, expresó: “Gracias por darme el apoyo que necesité siempre, gracias por estar cuando más lo necesite y perdón por ser la m… que fui y perder todo por un error”.