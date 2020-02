Florinda Meza y Roberto Gómez Bolalos estuvieron 40 años juntos Crédito: Twitter

21 de febrero de 2020 • 18:10

La situación en la cual se encontraban Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza no parecía propicia para que surja un amor como el que terminó sucediendo. Se llevaban 20 años de diferencia. Él estaba casado con Graciela Fernández, con quien tenía seis hijos y se había hecho fama de mujeriego. Ella había tenido un romance con su compañero de elenco, Carlos Villagrán, más conocido como "Quico", que finalizó por recomendación de Bolaños.

Así y todo, Chespirito, que hoy cumpliría 91 años, intentó seducir a su compañera de El Chavo del 8durante años: "Me hacía dibujos, poemas, canciones y empezó a llevarme una flor diariamente a donde yo estuviera", recordó Meza en 2017, durante una entrevista con Telefé.

El Chavo del 8 tuvo 290 capítulos, filmados entre 1971 y 1980 Crédito: El Chavo del 8

Ella le agradecía los detalles, pero nunca le daba pie a empezar una relación. Incluso, comenzó a salir con el director del programa, Enrique Segoviano.

"Para tener un romance con tu jefe, hay que ser muy tonto", dijo Florinda durante una entrevista televisiva en Chile y Roberto, tras ese rechazo y al no ver resultados durante 5 años, dejó de mandarle flores y se alejó. Fue allí cuando Florinda se dio cuenta de que estaba enamorada y un 12 de octubre, durante una gira, inició esta conversación:

-"Si tienes un matrimonio, tienes hijos y tu mujer es linda y buena, ¿Por qué haces todo lo que haces?"-"No sé, es que a veces siento mi vida vacía, siento como que me falta algo. A veces siento la necesidad de que alguien me besara, o de besar a alguien".-" Si quieres besar a alguien, bésame a mí".

"Cuando me di cuenta, ya lo había dicho. Nunca había sentido un beso que me hiciera sentir hasta mareo", contó Florinda.

"Doña Florinda" y "Chespirito" se llevaban 20 años de diferencia. Cuando se conocieron ella tenía 22 y el 42.

Posteriormente, Gómez Bolaños se divorció de Fernández, con quien estuvo desde 1968 hasta 1989 y le juró a Florinda que dejaría atrás sus historias con otras mujeres. Durante los primeros años de relación, evitaron mostrarse públicamente, pero con el paso del tiempo, sus familiares, seguidores y la prensa asimiló la vida en pareja de los dos actores. Quienes no lo tomaron a bien fueron sus compañeros de elenco.

Durante esos años, comenzó a circular el rumor de que el quiebre en el elenco del El Chavo del 8 comenzó con la relación entre Bolaños y Meza. De hecho, Enrique Segoviano dejó de dirigir el Chavo del 8 y María Antonieta de Las Nieves (La Chilindrina), reveló que Florinda Meza trataba mal a sus compañeros de trabajo y Gómez Bolaños no intervenía.

"Florinda llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámaras; les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella", contó De Las Nieves en diálogo con TVNotas.

Además, recordó que Ramón Valdéz (Don Ramón), decidió renunciar como consecuencia de este tenso ambiente. No obstante, De las Nieves aseguró que ella no se vio implicada en este conflicto: "No le convenía decirme algo que me molestara, porque a mí me gustan las cosas claras y a la primera me hubiera ido".

Por último, el hecho de que Florinda dejara a Carlos Villagrán por El Chavo sumó rivalidad a los conflictos laborales que mantuvieron durante años. Incluso, varios años después, Quico reveló que Bolaños había sido decisivo para que su relación con Florinda termine: "El me dijo que tenía que cortar el noviazgo porque la cadena de televisión no veía con buenos ojos los romances entre el elenco"

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza celebraban su aniversario, repitiendo las mismas palabras que se dijeron antes del primer beso Crédito: Reuters

A pesar de los conflictos con sus compañeros de El Chavo del 8 y las críticas de la prensa y de los seguidores, que trataban a Florinda de "roba maridos" y a Bolaños de "abandonar a sus hijos", la pareja siguió adelante.

Todos los 12 de octubre celebraban el aniversario de su primer beso con una botella de champaña y repitiendo las palabras que se dijeron la primera vez. Si bien estuvieron mucho tiempo juntos, no tuvieron hijos porque Gómez Bolaños se había realizado una vasectomía antes de conocerla. "No pude cumplirle el sueño de ser madre, es una deuda que tendré con ella por siempre", confesó el actor.

Tras décadas de noviazgo, se casaron en 2004 y continuaron juntos hasta el día de la muerte de Chespirito, en 2014. "Estaré con Florinda hasta que la muerte nos separe o hasta que Shakira me haga caso", había dicho él en una entrevista. Y cumplió.