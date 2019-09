Chiche Gelblung obtuvo anoche su décima estatuilla Crédito: Fabián Marelli

En la noche de los Martín Fierro de Cable, el periodista Samuel "Chiche" Gelblung se llevó el premio a mejor noticiero por su programa Chiche 2018 (Crónica HD). Con este nuevo galardón suman ya diez las estatuillas con las que APTRA ha reconocido sus logros y trayectoria.

En la previa a la gala, el veterano conductor contó a LA NACIÓN cómo vive cada nueva nominación y alguno de los retos que aún tiene por delante. "Siempre es bueno que te nominen, mejor ganar que una nominación, pero bueno, yo no me quejo. Me han tratado muy bien los periodistas de la tele", expresó primero.

En relación a lo que supone para él un premio como el Martín Fierro, Gelblung agregó: "Es una calificación de nuestros colegas. Es muy válido eso. A mí me gusta. Siempre es una fiesta que me gusta", añadió.

Las palabras de Chiche Gelblung - Fuente Ciudad Magazine 00:47

Video

En su condición de experimentado conductor y siendo consultado por la polémica desatada en los últimos días por la pregunta con la que Mirtha Legrand incomodó a Mario Massaccesi en su programa, Gelblung dio su opinión: "Me parece que es una exageración. No pasa nada, no le preguntó nada raro. Los periodistas o Mirtha o quien sea tienen derecho a preguntar lo que quieran y el entrevistado tiene derecho a no contestar. Me parece una fórmula sencilla", indicó.

¿Hubiese realizado Chiche una pregunta similar? "Yo he preguntado cosas peores a veces. No me parece que sea una descalificación. No sé cuál es el tema, no sé cuál es la intriga que tiene Mirtha y no sé cuál es el secreto que tiene Mario que sea tan importante ocultar", agregó.

A sus 75 años, el nuevamente ganador del Martín Fierro contó que aún le queda algo pendiente por hacer en su carrera, un reto soñado: crear su propio diario impreso. Sobre ello, se explayó: "Eso me falta todavía y lo voy a hacer. Un diario propio. No me voy a morir sin hacerlo", recalcó, apuntando que lo tienen sin cuidado los pronósticos que auguran la desaparición del diario papel. "Hay tantas cosas que están terminadas y que después funcionan. Creo que hay espacio para eso. Creo que hay espacio para un buen diario papel todavía", dijo.