Christophe Krywonis: de la relación con Dolores Barreiro a su fallida cita romántica por Tinder

A días de volver a la TV con un nuevo programa, Christophe Krywonis pasó por Los ángeles de la mañana y habló de todo: su experiencia con el covid, su nuevo desafío en la cocina y su mala experiencia con una aplicación de citas. Además, desmintió su romance con Dolores Barreiro y aseguró que son “muy amigos”.

“En este tiempo solo vi a una de mis hijas y a mi nieto nada más. Anímicamente estoy bien, pero no tengo tanta fuerza física. El cansancio es arrasador, es como un tren que me pasó por encima”, comentó este martes al mediodía, desde un móvil. Tras dar cuenta del placer que le dio volver a “sentir los aromas de la ciudad”, el cocinero habló de cómo se prepara para ser parte de Lo de Mariana, el nuevo ciclo de Mariana Fabianni que se estrena el próximo lunes, a las 11.30, por la pantalla de eltrece.

“Va a ser un desafío muy grande porque voy a estar cocinando, cosa que no hago en cámara desde la época de El Gourmet, en el año 2000; desde entonces, siempre participé de programas como jurado. Va a ser muy de entrecasa. Voy a mimar mucho a todos los que vengan”, advirtió.

Minutos después, Ángel De Brito le preguntó por su situación sentimental y el chef francés aprovechó para desmentir los rumores de romance que hace unas semanas lo involucraron con Dolores Barreiro. “No fue cierto. Yo me fui a Mendoza con Dolores por trabajo. En el transcurso fuimos a comer a Valle de Uco y estábamos caminando por el viñedo alegremente de la mano contando nuestras historias, hace tiempo que no nos veíamos. Somos muy amigos”, confesó.

La exmodelo y el chef, tomados de la mano Instagram

En cuanto a su reacción al enterarse de estas versiones, aclaró: “En el momento no teníamos señal así que ni nos enteramos. A la noche, cuando estábamos en el hotel, me entero lo que estaban diciendo. Nos reímos de eso, pensando que iba a quedar así”. Sin embargo, el rumor se fue acrecentando con los días y los protagonistas tuvieron que salir a desmentirlo. “Dolores se sintió incómoda. A mí me quemó una historia con otra mujer”, lanzó, generando intriga en las panelistas.

Intrigadas por saber si el chef estaba en pareja, obtuvieron una inesperada revelación: “Nunca estoy solo. Asumo mi soltería, estoy bastante cómodo así. Pero lo ideal es novia con cama afuera, a mi edad es mucho más sano”, confesó. Sin embargo, lo más sorprendente vino después cuando Christophe contó que tuvo una cita romántica con alguien que conoció a través de un app. “Mi hija me descargó Tinder pero me fue como el traste. Fue bastante bravo el encuentro. Me mintió y era otra chica distinta a la de la foto. Fue una cita de noche, de cortesía la llevé a tomar un café a la esquina y se tomó un doble whisky”, expresó, entre risas.

“Me han querido presentar muchas personas en citas a ciegas pero no, ya aprendí a lo largo de los años. Tengo muchas amigas con quienes salgo a comer sin tener una relación intima”, remató.

