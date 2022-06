Cinco actrices con padres muy famosos que triunfan por su propio talento

Meryl Streep, Uma Thurman y Kate Winslet son actrices mundialmente famosas, que incluso aquellos que no saben su nombre, reconocen su rostro en alguna película. Las tres, que han ganado premios y compartido pantalla con otras grandes estrellas, son madres de jóvenes que están haciendo su propio camino en la industria.

Aunque pudiera parecer una ventaja para las chicas, ellas no se han “colgado” del apellido familiar e incluso han tenido que trabajar el doble para demostrar que están ahí por su propio talento.

1. Maya Hawke

Maya Ray Thurman Hawke nació el 8 de julio de 1998 en Nueva York. Su madre es Uma Thurman, famosa por las cintas Pulp Fiction y Kill Bill. Su padre es Ethan Hawke, a quien recientemente vimos en Moon Knight y The Northman.

Queriendo seguir los pasos de sus padres, estudió en la Real Academia de Arte Dramático de Londres. Al mismo tiempo comenzó en el modelaje para marcas como Calvin Klein. En 2017 le iban a dar el papel principal en el live action de The Little Mermaid, pero al final no formó parte del reparto. Actualmente es conocida por interpretar a Robin Buckley en Stranger Things, pero antes de ese papel, que es hasta ahora el más importante de su trayectoria, trató de impulsar su carrera musical lanzando algunas canciones.

Maya Ray Thurman Hawke es hija de Uma Thurman y Ethan Hawke AP/Netflix/AP

2. Louisa Jacobson

Meryl Streep es todo un peso en la industria del cine con sus más de 20 nominaciones al premio Oscar. La actriz se casó en 1978 con el escultor Don Gummer, con quien tuvo cuatro hijos: Henry Wolfe, Mamie, Grace y Louisa. Las chicas se dedicaron a la actuación y el joven a la música.

La menor del clan, Louisa Jacobson, nació el 12 de junio de 1991 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Estudió la licenciatura en psicología y una maestría en actuación. A pesar de cargar con el apellido de su madre, se ha ido abriendo camino poco a poco en la industria. Actualmente puedes verla protagonizando la serie de HBO Max, The Gilded Age.

Louisa Jacobson se destacó en series como The Gilded Age AP/HBO

3. Margaret Qualley

Margaret Qualley es hija de la actriz Andie MacDowell, quien arrasó en los 90 con sus películas, y del modelo Paul Qualley, por lo que su belleza no es de extrañarse. Nació el 23 de octubre de 1994 en Montana, Estados Unidos, y su carrera artística se inició en la danza.

A los 16 se mudó a Nueva York para ser parte del American Ballet Theatre y también comenzó en el modelaje posando para Valentino y Chanel. A sus 20 años le llegó su primer papel protagónico en The leftovers, la serie de HBO Max. También ha sido parte de Death Note, Once Upon a Time in... Hollywood y My Salinger Year.

Recientemente acaba de brillar en el Festival de Cannes 2022 por su papel en Stars at Noon, filme dirigido por Claire Denis que se llevó el galardón del Gran Premio.

Margaret Qualley es hija de la actriz Andie MacDowell AFP/Warner Bros.

4. Lily-Rose Depp

Quizá te suena el apellido de esta chica, pero tal vez no reconozcas su rostro. Se trata de Lily-Rose, la hija mayor de Johnny Depp y la modelo Vanessa Paradis, quienes tuvieron una relación sentimental de 1998 a 2012. Lily-Rose Depp nació el 27 de mayo de 1999, en Neuilly-sur-Seine, Francia. Inició su carrera como actriz en 2014, en la película Tusk, y un año más tarde comenzó como modelo, debutando para la marca Chanel.

A sus 22 años ha sido parte de 13 producciones y tiene dos más en lista de espera. A pesar de los escándalos de su padre, se ha mantenido muy al margen y solo se involucró para decir que Johnny era una persona “cariñosa”.

Lily-Rose Depp comenzó su carrera en el 2014 con la película Tusk Associated Press

5. Mia Threapleton

Mia Honey Threapleton, nacida el 12 de octubre del 2000, es hija de la actriz Kate Winslet y el director británico, Jim Threapleton, quienes se separaron un año después de su nacimiento.

La joven de 21 años no creció entre sets y luces de grabación, porque sus padres siempre optaron por darle una vida “normal”. Sin embargo, las pocas veces que pudo acercarse al medio, le valieron para enamorarse de la industria. En el 2020 protagonizó su primera cinta llamada Shadow. Su cuarto y último trabajo, hasta el momento, es en la serie Dangerous Liaisons, que se encuentra en etapa de post producción.