Cinco años después de anunciar su retiro, Michael J. Fox vuelve a la actuación con un misterioso papel

A cinco años de haber anunciado su retiro de la actuación, Michael J. Fox parece haberse arrepentido de su decisión: el actor se incorporará al elenco de la serie Shrinkig, de Apple TV+, con un papel que aún se mantiene en el más estricto secreto.

La última participación de Fox frente a las cámaras fue en la serie The Good Fight, en 2020, en la que volvió a interpretar al abogado Louis Canning, el personaje de The good Wife, por el que por el que ganó un premio Emmy en 2009.

El actor lleva más de 30 años conviviendo con la enfermedad de Parkinson y ha ayudado a recaudar más de 2 mil millones de dólares para la investigación a través de su fundación homónima. Quizá su nuevo desafío tenga que ver, justamente, con su enfermedad: en la primera temporada de Shrinking, el personaje de Harrison Ford, Paul Rhoades, también fue diagnosticado con Parkinson.

Michael J. Fox anunció su retiro en 2020 Apple

De hecho, Bill Lawrence brindó una especie de adelanto en diciembre de 2024 que pasó inadvertido hasta ahora. “Es genial poder escribir sobre cosas que te importan. Y Michael J. Fox es mi primer mentor. Así que queríamos representarlo de una manera inspiradora y no triste o trágica”, expresó el director productor y guionista de la serie, durante una entrevista con People, en la que contó que se inspiró en la vida de Fox y su “viaje con el Parkinson” para darle forma al personaje que interpreta Ford.

En a serie. Paul es un terapeuta que está afrontando su diagnóstico de Parkinson mientras continúa ejerciendo su profesión. En el evento An Evening with Shrinking at PaleyLive del 12 de diciembre pasado, Lawrence, de 55 años, contó que él y Brett Goldstein (su socio en la creación de esta serie) tienen una “historia profunda” con la enfermedad, ya que sus padres padecen Parkinson.

Los actores Michael Urie, Jessica Williams, Christa Miller, Jason Segel, Harrison Ford, Lukita Maxwell, Ted McGinley y Luke Tennie, protagonistas de la serie Shrinking VALERIE MACON - AFP

Lawrence explicó que para la próxima temporada de Shrinking se “obsesionó con mostrar el retrato de vivir con esa enfermedad”. Y agregó: “Michael fue muy inspirador por la forma en que lo tomó con calma y continúa trabajando más duro que nadie que conozco. Justamente, ese es el espíritu que queremos llevar, si podemos, al programa”.

Por su parte, Harrison Ford explicó en aquel evento que se toma muy en serio la responsabilidad de contar la historia de alguien diagnosticado con Parkinson. “Hay personas que absorben este tipo de experiencias con gracia, coraje y un poco de sabiduría”, señaló. “Solo quiero decir que Paul es una persona especialmente preparada para comunicar cómo es la vida, y creo que eso es algo que vale la pena compartir con nuestra audiencia. Creo que esta historia que estoy contando es una historia que conozco muy bien y por eso puedo simplemente sentirla”.

Michael Fox y Carla Gugino en una escena de Spin City

Fox protagonizó el primer programa que Lawrence cocreó: Spin City, la comedia que se emitió entre 1996 y 2002, junto a junto a Charlie Sheen, Heather Locklear, Richard Kind y Connie Britton. De hecho, mientras participaba de aquel programa televisivo, reveló públicamente su diagnóstico. Luego, volvieron a trabajar juntos cuando el actor hizo una breve aparición como estrella invitada en Scrubs, otro de los éxitos de Laurence.

Además de Fox, en esta nueva temporada se suman al elenco de Shrinking Jeff Daniels (Las horas), Sherry Cola (Poker Face) e Isabella Gomez (Un día a la vez). La serie está protagonizada por el cocreador Jason Segel, Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell y Ted McGinley.