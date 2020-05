A los 54 años, murió la directora Lynn Shelton

La realizadora que venía del cine independiente falleció como consecuencia de una enfermedad sanguínea Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2020 • 08:54

Lynn Shelton, una de las directoras emblemáticas del cine independiente contemporáneo, murió el viernes a los 57 años a causa de unas complicaciones generadas por una enfermedad sanguínea que padecía. La familia fue la encargada de brindar la triste noticia, junto a su pareja, el actor y comediante Marc Maron, a quien Shelton dirigió en la serie GLOW y en sus especiales.

"Lynn falleció anoche, se derrumbó ayer por la mañana después de haber estado enferma durante una semana. Es devastador. Estoy desconsolado y en completo shock y realmente no sé cómo avanzar después de este momento (...) La hice feliz, me hizo feliz, éramos felices, habíamos empezado una vida juntos, no puedo creer que esto esté pasando", expresó el actor, devastado, en un comunicado.

Shelton había estado previamente casada con Kevin Seal, con quien tuvo un hijo, Milo.

Your Sisters Sister - Trailer - Fuente: YouTube 02:28

Video

La cineasta incursionó en la veta más "dura" de las producciones independientes: el mumblecore, donde prima la improvisación, la falta de guion en ocasiones, y el abordaje naturalista de la narrativa y las actuaciones. Shelton fue una de las realizadoras que despuntó junto a colegas como Colin Trevorrow y Joe Swanberg. Entre sus trabajos más destacados en cine se encuentran Humpday, coprotagonizada por su querido amigo Mark Duplass -otra figura insignia del indie- ; y Your Sister's Sister, con Duplass, Emily Blunt y Rosemarie DeWitt, a quien dirigiría a posteriori en Touchy Feely. Al año siguiente, en 2014, estrenó Laggies, quizás su película más comercial, con Keira Knightley como una mujer que no sabía cómo emprender el camino al mundo adulto.

En 2017, Shelton co-escribió junto a Jay Duplass Outside In, y el año pasado dio a conocer el que sería su último largometraje , Sword of Trust, protagonizado por su pareja, Maron, y donde ella hizo una participación como actriz, como ya había hecho previamente en Safety Not Guarenteed de Trevorrow y en Lucky Them, entre otros films.

Trailer de Laggies - Fuente: YouTube 02:23

Video

En cuanto al mundo televisivo, Shelton fue muy prolífica. La cineasta dirigió episodios de Mad Men, The Mindy Project, Master of None, Love, GLOW, The Morning Show, y en el último tiempo había estado trabajando en la serie de Hulu Little Fires Everywhere, protagonizada y producida por Reese Witherspoon y Kerry Washington.

Con mucho dolor, amigos y colegas despidieron a Shelton, oriunda de Ohio, en las redes. "Tuve el gran placer de trabajar con Lynn Shelton en Touchy Feely. Era una directora de actores extraordinaria. Me encantó estar en su presencia. Era cálida y muy talentosa. Descansa en paz, amiga", escribió Allison Janney.

I had the great pleasure of working with Lynn Shelton on Touchy Feely. She was an actors director extraordinaire. I loved being in her presence. She was warm and gracious and supremely talented. Rest In Peace my friend. [R] pic.twitter.com/iP9HM4lwKx &- Allison Janney (@AllisonBJanney) May 16, 2020

"Estoy devastada al enterarme sobre el fallecimiento de Lynn Shelton ayer. Estoy completamente en shock porque esta cineasta vibrante, talentosa y conmovedora ya no está con nosotros. Lynn tenía mucha pasión por nuestra serie, Little Fires Everywhere", expresó Witherspoon.

I'm so devastated to hear about Lynn Shelton's passing yesterday. I'm in complete shock that this vibrant, talented, and soulful filmmaker is no longer with us. Lynn was so passionate about our show, Little Fires Everywhere. pic.twitter.com/E8s4dozfDO &- Reese Witherspoon (@ReeseW) May 16, 2020

"Hemos perdido a nuestra querida amiga Lynn Shelton. Hemos hecho tantas cosas juntos. Ojalá hubiésemos hecho más. Su ilimitada energía creativa y su espíritu infeccioso no tenían comparación. Ella me hizo mejor. Nos peleábamos, amigábamos, reíamos, y buscábamos que el otro se supere. Como familia. Qué profunda pérdida", fue la sentida dedicatoria de Mark Duplass, quien acompañó su mensaje con una cálida imagen de ambos.