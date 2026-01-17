Amanda Seyfried reveló que Channing Tatum le orinó la pierna: “Por eso estaba tan pegado a mí”

Amanda Seyfried volvió a hablar de uno de los grandes éxitos en los que trabajó en su juventud y por el que miles de personas la recuerdan hasta el día de hoy. Se trata de Querido John (Dear John), la exitosa película romántica estrenada en 2010, en la que trabajó junto a Channing Tatum. En una reciente entrevista con Deadline, la actriz rememoró uno de los momentos más insólitos que vivió durante el rodaje del film junto a su compañero, que es al día de hoy uno de sus grandes amigos del medio.

Según recordó, el clima en el set de grabación era muy distendido y ambos se hacían bromas pesadas que semana a semana parecían ir cada vez más en aumento. “Nos pasamos toda la película divirtiéndonos. Channing es muy gracioso y realmente la pasamos muy bien”, reveló la actriz sobre su vínculo.

Sin embargo, un día uno de esos chistes fue mucho más lejos de lo habitual. Durante una escena filmada en la playa, el actor decidió orinarle la pierna sin que ella lo notara en un primer momento. “Una vez me orinó en la pierna sin que yo lo supiera”, relató Seyfried, entre risas por el bizarro recuerdo.

Querido John es una película romántica estrenada en el año 2010, que tuvo como protagonistas a Channing Tatum y Amanda Seyfried Scott Garfield

La actriz explicó que recién entendió lo que ocurría cuando notó que Tatum estaba demasiado cerca de ella. “Después pensé: ‘Ah, por eso estaba tan pegado a mí’”, contó. La situación se volvió todavía más caótica cuando parte del líquido terminó en una taza de café cercana.

“Salió corriendo mientras yo gritaba”, recordó Seyfried sobre la secuencia y agregó que incluso una maquilladora estuvo a punto de beber de esa taza antes de que ella lograra advertirle a tiempo que se encontraba contaminada con la orina de su compañero de elenco.

Amanda Seyfried recordó la pesada broma que le hizo Channing Tatum

Lejos de ocultar lo sucedido, Channing Tatum también habló públicamente sobre lo ocurrido. En una entrevista con Entertainment Tonight, explicó lo que lo llevó a realizarle esta pequeña maldad a su colega. “Lo hice para ver su reacción. Fue una pequeña broma. Hacía frío ese día y no quería que se riera o señalara. Quería que se sorprendiera, y su reacción fue perfecta”, dijo el actor.

¿De qué trata Querido John?

Querido John es una película basada en la novela homónima de Nicholas Sparks, que cuenta la historia de amor entre John Tyree, un soldado del ejército interpretado por Channing Tatum, y Savannah, una joven universitaria a quien da vida Amanda Seyfried. A pesar de que ambos sostienen durante más de siete años su amor a través de cartas, la distancia y los problemas personales de cada uno por separado son lo que traerá importantes consecuencias en su relación.

Actualmente, la cinta se encuentra disponible en Prime Video, con una duración de 1 hora y 47 minutos. Según el sitio especializado en cine Rotten Tomatoes, el film cuenta con un 28% de aprobación basado en 136 reseñas, con una puntuación media de 4,50.