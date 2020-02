Ben Affleck confesó que un nuevo film de Batman hubiera sido un error en su vida Crédito: GROSBY GROUP

El paso de Ben Affleck por el mundo de los superhéroes resultó algo fallido. Luego de protagonizar la irregular película de Daredevil en 2003, en 2015 Warner confirmó que el actor había sido elegido para encarnar a Batman. Las expectativas eran muy elevadas, pero los dos largometrajes que protagonizó en la piel del defensor de Gotham dejaron sabor a poco. A pesar del fracaso en taquilla que supusieron Batman versus Superman y Liga de la justicia, en 2017 anunciaron que Affleck iba a dirigir y protagonizar un largometraje del encapotado, pero pocos meses después, el intérprete renunció al proyecto.

De esa manera llegaron al film Matt Reeves como director, y Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne. Y en una entrevista brindada en la presentación de su nueva película, The Way Back, el intérprete habló sobre por qué abandonó la posibilidad de un film solista de Batman.

En ese diálogo, Affleck expresó: "Ya teníamos un guion. Me gustaba mucho, lo habíamos escrito con Geoff Johns, a quien respeto mucho. Pero simplemente pasó que luego de haber hecho un par de esas películas, perdí un poco de mi pasión por ellas. Perdí el entusiasmo por contar esa clase de historias y me sentía más atraído por contar historias como las de The Way Back. Entonces fue bastante evidente que si para mí eso no iba a ser lo más importante del mundo, entonces no iba a hacer una buena película. Los films merecen ser realizados por quienes estén dispuestos a dejar todo con tal de hacerlos, y a mí no me pasaba eso, entonces decidí dar un paso al costado".

En los últimos años, Affleck luchó contra su adicción a la bebida. Su problema con el alcohol le significó atravesar momentos personales muy duros y, en su objetivo por dejar atrás esa etapa de su vida, confesó que involucrarse en la realización de Batman hubiera sido una equivocación: "Le mostré a alguien el guion de The Batman, y esa persona me dijo que el libreto era bueno, pero que iba a tomar alcohol hasta morirme si me involucraba en esa clase de proyecto una vez más".

Por último, Atfleck se animó a opinar sobre Battinson y qué espera del protagonista de Crepúsculo en la piel del héroe: " Creo que Robert es un gran actor y que lo hará genial".