Qué dijo Jennifer Lopez sobre su divorcio de Ben Affleck

Jennifer Lopez habló sobre su reciente divorcio de Ben Affleck, una separación que sorprendió al público. La actriz y cantante, durante la promoción de su nueva película, El beso de la mujer araña, reveló que este proyecto fue un factor clave para tomar la decisión de poner fin a su matrimonio. La ruptura, según la artista, representa una oportunidad de crecimiento personal.

Jennifer Lopez sobre su divorcio con Ben Affleck

En una entrevista con CBS News Sunday Mornings, Jennifer Lopez afirmó que su divorcio de Ben Affleck fue “lo mejor” que le ha pasado y agregó: “Porque me cambió… No me cambió, me ayudó a crecer de una manera que necesitaba crecer”.

Según los dichos de la actriz en la entrevista, el rodaje de El beso de la mujer araña resultó ser una experiencia “desafiante y reveladora”. A pesar de que la pareja aún estaba casada durante la filmación, los problemas matrimoniales eran evidentes y el set se convirtió en un refugio, aunque también generaba contradicciones. “Era difícil no pensar en nada. Fue como el mejor y el peor de los momentos, en cierto modo, porque cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz. Y luego, en casa, no era tan bueno”, apuntó.

El rol de Affleck en la producción

La cantante estadounidense reconoció la importancia de Affleck en la realización de la película. “La película no se habría hecho si no fuera por él y su compañía de producción Artists Equity”, aseguró. La actriz siempre soñó con interpretar esta historia y agradece a Affleck por su apoyo. “Él sabía que este era el papel para el que nací y quería hacerlo, así que siempre le daré ese crédito”, expresó.

Los próximos pasos de Jennifer Lopex

Tras su reciente divorcio, se mostró feliz y disfrutando de su soltería. “Este verano es probablemente el mejor que he tenido. Me divertí muchísimo”, compartió y reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó su separación: “Puedo disfrutar más de las cosas y estar mucho más agradecida por ellas, lo que me permite disfrutarlas aún más. Me di cuenta de que la alegría está en vivir estos momentos y realmente abrazar la vida y todo lo que te trae: las lecciones y los triunfos”.

El beso de la mujer araña

Dirigida por Bill Condon, El beso de la mujer araña es una adaptación de la novela de Manuel Puig. La historia transcurre en una prisión argentina en 1981, durante la dictadura militar. Valentín, un prisionero político, comparte celda con Luis Molina, un convicto homosexual enviado para obtener información. La conexión entre ambos surge a través de los relatos de Molina sobre su musical favorito de Hollywood, protagonizado por la diva Aurora (interpretada por Jennifer Lopez).

La actriz y cantante destacó el mensaje de la película sobre el poder del amor para superar las divisiones. “Trata sobre cómo el amor puede sanar cualquier división. Estas dos personas no podían ser más diferentes, presos en una celda juntos, sin importar su sexualidad, sus creencias políticas, nada”, explicó. La actriz considera que este tipo de historias son necesarias en la actualidad.

