Bernie Madoff: dónde ver El mago de las mentiras, la película sobre su histórica estafa

Bernie Madoff murió este 14 de abril en prisión, mientras cumplía una condena de 150 años. La vida del creador de una de las mayores estafas piramidales de la historia de los Estados Unidos fue llevada al cine en 2018, con Robert De Niro y Michelle Pfeiffer como protagonistas.

The Wizard of Lies, que se estrenó en el mercado hispano con el título El mago de las mentiras, está inspirada en el libro de no ficción escrito por Diana Blackmon Henriques, periodista financiera de The New York Times, que lleva el mismo título.

La trama se sustenta en la historia real de Madoff, que fundó su empresa en Wall Street a principios de la década de 1960 hasta convertirse en uno de los mayores fondos de inversión de los Estados Unidos, empleando el clásico esquema Ponzi o piramidal, en el que los inversores más nuevos pagan las deudas de los más antiguos.

Ruth, la esposa del financista, es interpretada por Pfeiffer; Alessandro Nivola actúa como el hijo mayor del matrimonio, llamado Mark, y Nathan Darrow como Andrew, el menor. En la vida real, los dos hijos de Madoff murieron: Andrew, de cáncer a los 48 años, y Mark por suicidio a los 46 en 2010. Ruth todavía vive.

La película fue vista por millones de espectadores en HBO desde su estreno. Actualmente, está disponible en la plataforma de streaming de HBO Go y también en la señal por cable, donde se podrá ver este viernes y domingo a la madrugada. El film además forma parte del catálogo de otras aplicaciones como Google Play Movies.

LA NACION