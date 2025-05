Buffalo Bill y vaqueros en Italia: cómo es la película que llevó a Peter Lanzani al Festival de Cannes

Durante años, actores, productores y directores argentinos se codearon con otras figuras de Francia, Hollywood y de otros lugares del planeta en el Festival de Cine de Cannes, la tradicional muestra a la que iban a presentar sus películas. En 2025, con una industria cinematográfica en profunda crisis, la presencia de figuras y de films nacionales brilló por su ausencia, con una excepción, a medias: Peter Lanzani.

Peter Lanzani dijo presente en el Festival de Cannes y se robó todas las miradas con sus looks (Foto: Instagram @lanzanipeter)

El actor argentino fue la única estrella local que participó de la muestra -otras, como Oriana Sabatini o Brenda Gandini, fueron invitadas por marcas-, pero su presencia se debe al estreno de un thriller que poco tiene que ver con la cultura y la idiosincrasia vernácula. El actor es parte del elenco de Testa o croce? [¿Cara o cruz?], un western italiano inspirado en un hecho real que tuvo lugar durante la estancia del mítico Buffalo Bill en Italia.

El largometraje se estrenó, fuera de competencia, en la sección Un Certain Regard. Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis son los directores del film, y Lanzani comparte cartel con John C. Reilly, Nadia Tereszkiewicz, Alessandro Borghi, Mirko Artuso y Gianni Garko.

Testa o Croce?, la nueva película de Peter Lanzani

“Cuando un rodeo entre vaqueros estadounidenses y un buttero -pastor a caballo de ganados vacunos típico de la Toscana y otras zonas de Italia- termina en tragedia, Rosa huye con Santino, el atrevido jinete local que venció a los estadounidenses", comienza relatando la sinopsis oficial. Y continúa: “Pero en un mundo donde la justicia se vende al mejor postor, Buffalo Bill y otros se unen a la caza de la recompensa por la cabeza de Santino. El sueño de libertad de Rosa choca rápidamente con el peso de la realidad y, como en toda buena balada del Oeste, el destino lanza una moneda al aire”.

Los directores brindaron una entrevista a IndieWire en la que explicaron que el film se basó en su “amor compartido por las baladas folclóricas y la narración oral, narrativas transmitidas como si fueran verdades”.

“Al igual que las leyendas fronterizas, nuestra historia comienza con elementos familiares del oeste, el vaquero, el duelo, la fuga, pero lentamente se convierte en un cuento onírico y surrealista. El objetivo era romper las reglas del género y reimaginarlo a través de una lente italiana contemporánea”, indicaron.

De izquiera a derecha. Peter Lanzani junto al director y guionista italiano Matteo Zoppis y los actores John C. Reilly, Nadia Tereszkiewicz, Alessandro Borghi, el cineasta Alessio Rigo De Righi y los intérpretes Gianni Garko y Gabriele Silli por el film Testa o croce? SAMEER AL-DOUMY - AFP

“La historia del buttero que desafió a los vaqueros de Buffalo Bill inspiró una narrativa donde la ficción y la historia se entrelazan. Dividida en capítulos como una novela de diez centavos, la película está narrada por el propio Buffalo Bill, una voz poco fiable cuya versión de los hechos choca con la realidad del viaje de Rosa. Su arco se convierte en el núcleo emocional y simbólico de la película. En el fondo, Testa o Croce? deconstruye el mito masculino del western, revelando un mundo de ilusión, soledad y brutalidad, donde el amor es el único camino hacia la redención”.

En la vida real, Buffalo Bill llevó su popular “Buffalo Bill’s Wild West Show” a Nápoles en 1890. El espectáculo teatral que se convirtió en leyenda e inspiración de las películas de cowboys presentaba recreaciones de la vida real del oeste de los Estados Unidos, e incluía batallas, vaqueros, indígenas, caballos y animales salvajes.

Peter Lanzani, una de las únicas figuras argentinas presentes en el Festival de Cannes

Aquella gira también incluyó a Roma. Rigo de Righi explicó en las notas de prensa de la película que encontrar al actor indicado para interpretar a Buffalo Bill fue clave. “Una de las partes más importantes y delicadas del proceso de casting fue Buffalo Bill. Nunca antes habíamos trabajado con un actor estadounidense y, honestamente, se sintió como algo con lo que solo podíamos soñar”, reveló. La elección, finalmente, los dejó más que conformes: “Éramos grandes admiradores de John C. Reilly, pero no estábamos seguros de que realmente pudiera suceder. Aun así, le enviamos el guion y, poco después, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y en el momento en que nos sentamos y hablamos, estaba claro: ¿cómo no habíamos pensado en él desde el principio? Era Buffalo Bill. Ese encuentro lo cambió todo, le dio al personaje profundidad, ironía y humanidad, exactamente lo que buscábamos”.

Reilly también le dijo a Variety que el papel fue “intimidante” pero que se sintió honrado por la propuesta. “Interpretar a un personaje tan legendario como William Cody fue muy intimidante, pero también una gran alegría. Era fascinante y un hombre lleno de matices y de contradicciones. Matteo y Alessio son dos de los directores más inspirados y talentosos con los que he trabajado, y fue en colaboración con ellos que tuve el descaro de interpretar a este gigante de la historia de los Estados Unidos”.