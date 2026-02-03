El actor Peter Lanzani abandonó el Sanatorio Colegiales tras una cirugía de emergencia. Los especialistas médicos atendieron al artista por un malestar físico repentino el domingo pasado. Su representante legal transmitió tranquilidad sobre el proceso de recuperación del joven de 35 años. La noticia trascendió este martes tras la confirmación de su entorno y la llamativa expresión del intérprete en redes sociales.

De qué fue operado Peter Lanzani

El protagonista de Argentina, 1985 padeció un cuadro de apendicitis aguda. Esta condición clínica motivó su internación inmediata el domingo pasado. Los cirujanos realizaron la intervención el lunes en un centro de salud porteño. El paciente mostró una evolución favorable y el equipo médico autorizó su retiro a domicilio este martes.

"Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes! Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa . Informando con la verdad...#pitynews" (Instagram/ @lanzanipeter)

Su manager ratificó que el estado de salud del artista es bueno y descartó complicaciones durante el procedimiento médico. El actor retomará sus actividades cotidianas de forma paulatina bajo supervisión profesional. “Peter está bien”, expresó su representante a LA NACION.

El diagnóstico temprano permitió que el tratamiento resultara efectivo. Lanzani guardará reposo durante los días siguientes antes de retomar sus tareas habituales. “Mañana puede que retome alguna de sus actividades”, señaló la misma fuente informativa. En sus redes sociales, el actor confirmó que el paciente ya descansa en su hogar para completar el proceso de recuperación postoperatoria.

Los especialistas médicos operaron al actor el lunes pasado debido a un cuadro agudo de apendicitis (Foto: Archivo)

Qué se encontraba haciendo Lanzani en su carrera

Aunque la descompensación física del actor no afectó ningún cronograma de filmación activo, el artista iniciará un nuevo rodaje en el mes de marzo bajo la dirección de Santiago Mitre. La producción pertenece a la plataforma Netflix y cuenta con un guion de Mariano Llinás.

El relato aborda un suceso real de la última dictadura militar argentina. La trama se centra en un oficial de alto rango infiltrado en organizaciones civiles pacíficas. Estos grupos reclamaban por sus familiares detenidos y desaparecidos durante el periodo de facto.

Santiago Mitre dirigirá un nuevo proyecto cinematográfico para la plataforma Netflix con el protagónico de Lanzani Netflix

Verónica Llinás compartirá el protagonismo con Lanzani en este thriller histórico. El actor asume un papel sombrío y complejo en esta pieza audiovisual. “Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día”, manifestó Lanzani sobre su preparación para el filme.

El guion explora la traición y la manipulación dentro de los círculos de familiares de víctimas. La obra reconstruye la violencia cotidiana a través de decisiones personales y zonas grises de la conducta humana. La responsabilidad ética del relato constituye un eje central para el equipo artístico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.