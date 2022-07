Camila Morrone, mucho más que la novia de DiCaprio: la interesante oferta para protagonizar la película que puede cambiarle la carrera

Camila Morrone en el centro de la escena. Aunque hasta ahora la actriz y modelo es más conocida como la novia de Leonardo DiCaprio que por sus papeles como actriz, el anuncio de que Morrone será la protagonista de Gonzo Girl, la primera película que dirigirá Patricia Arquette, podría empezar a cambiar las cosas para ella. El proyecto, basado en la novela escrita por Cheryl Della Pietra, que empezará a filmarse esta semana en Utah,también cuenta con Willem Dafoe y la propia Arquette en el elenco. La trama del film gira en torno a Alley Russo (Morrone), una aspirante a escritora que consigue un trabajo como asistente de un legendario periodista del estilo de Hunter S. Thompson, que será interpretado por Dafoe. Cuando la joven descubra que la tarea de ayudarlo a escribir su nuevo libro resulta casi imposible debido al estado de confusión del periodista, después de años de consumo de alcohol y drogas, su propia creatividad comenzará a ocupar los espacios dejados por el desorientado escritor. Además de trabajar en el film, Morrone también aparecerá en la miniserie Daisy Jones & The Six, inspirada en la exitosa novela Todos quieren a Daisy Jones, de Taylor Jenkins Reid, que se verá por Amazon Prime Video hacia finales de año.

Ethan Hawke en Moon Knight Disney +

Ethan Hawke y una nueva perspectiva sobre Marvel

En una larga entrevista con el sitio Indiewire a propósito del estreno de la miniserie que dirigió sobre Paul Newman y Joanna Woodward, Las últimas estrellas de cine, que pronto se podrá ver en HBO Max, Hawke volvió a tocar un tema del que ya había hablado en otras oportunidades: las películas y series de Marvel. En la conversación dónde también dio su opinión sobre la carrera de su hija Maya, una de las protagonistas de Stranger Things, el actor y realizador explicó su renovado punto de vista sobre el estudio dedicado a contar historias de superhéroes. “Son extremadamente amables con los actores. Aunque tal vez no lo sean tanto con los directores y eso es lo que tal vez provoca las criticas contra ellos de autores como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. Pero en Marvel aman a los actores. Creo que eso empezó con Robert Downey Jr. y cuando Kevin Feige comprendió que gran parte del éxito de Iron Man tenía que ver con la pasión que Downey le puso al proyecto. Cuando los actores están entusiasmados por un papel, eso se transmite a los espectadores. Para mí lo mejor de Moon Knight fue la actuación de Oscar (Isaac)”, explicó Hawke que también aseguró que su contrato con Marvel por el papel de villano que interpretó en la miniserie de Disney+, a diferencia de lo que sucede con muchos de sus colegas, no supone un compromiso a largo plazo con el estudio.

House of the Dragon: el vuelo de regreso a Westeros

A un mes y un día del estreno de la precuela de Game of Thrones, HBO Max acaba de dar a conocer un nuevo adelanto de la historia inspirada en los relatos de George R. R. Martin. El video de poco más de dos minutos anticipa el relato que estará disponible desde el 21 de agosto en la plataforma dónde se explorará la lucha de poder entre la complicada familia Targaryen por la sucesión del anhelado Trono de Hierro. En el trailer de la serie ambientada en Westeros y centrada en los intrigantes señores de los dragones aparecen muchos de los personajes principales de la disputa empezando por Otto Hightower (Rhys Ifans), la mano del rey, el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), el heredero aparente y hermano del soberano Viserys (Paddy Considine), su primogénita, la princesa Rhaenyra (Emma D’ Arcy), la candidata ideal para sentarse en el trono especialmente por su habilidad como jineta de dragones cuyo único impedimento para ser la sucesora de su padre es su género y las maquinaciones del resto de la corte, encabezadas por Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) y su esposa, la princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best), conocida como “la reina que no fue” desde que fue descartada como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favoreció a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre. Por si quedaba alguna duda House of the Dragon promete épicas batallas, intrigas palaciegas y muchos dragones.