Hay una faceta del Chino Darín que se conoce poco, pese a la cantidad de información que hay circulando en los medios sobre él desde que nació. Hijo de Ricardo Darín , posiblemente el actor argentino más reconocido del mundo, sin dudas su irrupción en la actuación no pasó desapercibida, como tampoco su vida privada. Se sabe con quién salió, con quién sale actualmente, se sabe mucho de lo que piensa porque es parlanchín y porque le gusta opinar. Lo que no se sabe es que es el cabecilla de la diversión adonde haya un grupo de amigos del que pueda ser parte. Así se lo vio en Playa del Carmen, paraíso al que viajó porque formaba parte del elenco de dos películas que tenían nominaciones a los premios Platino: La noche de los 12 años y El Ángel. Allá, inseparable de Lorenzo Ferro, se encontraron con otros argentinos que se convirtieron en sus compañeros de aventuras: Nicolás Furtado y Claudio Rissi, que viajaron por El Marginal. Entre notas y compromisos protocolares, se hicieron una escapada a la playa en un hotel que no era el suyo, y terminaron escabulléndose entre las rocas y las cuevas propias del lugar para sacarse la ropa y darse un chapuzón en el mar. La travesura los entretuvo tanto que llegaron tarde a la fiesta de los nominados que tuvo lugar el día antes de la ceremonia de los Platino.

Entusiasta, el Chino contestó luego a todas las preguntas de la prensa y aprovechó el espacio de networking que ofrecen los eventos previos y posteriores a los premios para hablar de su próximo proyecto, la película La odisea de los giles, que va a coprotagonizar con su padre y que lo hace debutar en un rol que hace tiempo le interesaba transitar, el de productor, de la mano de Kenya Films, la productora que armaron con Ricardo. Cuentan además con el apoyo de las empresas KyS, MOD y Telefe. La película llegará a los cines en agosto y marcará la primera vez de "los Ricardos", padre e hijo, juntos en la pantalla grande. Entre los productores españoles presentes en los premios, el Chino es muy conocido, no solo por su trabajo sino porque es el novio de Ursula Corberó , protagonista del exitazo de Netflix La Casa de Papel , serie a la que se rumoreaba que podría sumarse el Chino. De esto y mucho más habló con LA NACION.

-¿Cómo ves al cine de habla hispana?

-Este [por los Premios Platino] es casi el único lugar de encuentro para la producción latinoamericana e iberoamericana, donde se puede disfrutar con colegas, destacar producciones, vincular gente, armar la coparticipacioón para llevar adelante ciertos proyectos; sentirnos orgullosos de lo que tenemos en el habla hispana. Creo que estos lugares le dan la fuerza que necesitan. La unión hace la fuerza.

-¿Puede salir algo de este encuentro? ¿Trabajar en España, por ejemplo?

-Mi proyecto hoy es La odisea de los giles. Venimos trabajando hace años en esto. Es un proyecto que queremos muchísimo, lo venimos gestando desde las entrañas, con [Sebastián] Borensztein como director, KyS en la producción y Axel Kutchevasky, que hicieron posible que se haga una gran película. Un elenco con el que fue un placer trabajar. Un equipo técnico increíble, filmado en el interior de Buenos Aires, una historia de [Eduardo] Sacheri de la que nos enamoramos ni bien lo leímos. Tenemos ganas de que salga la película ya.

-La fórmula Darín-Darín se estaba pidiendo hace rato...

-No sé si se estaba pidiendo, pero teníamos ganas. Este proyecto nos permitió llevarlo adelante. Lo queríamos hace mucho, pero faltaba que confluyan los tiempos, los personajes, las ganas, el espacio. Empezamos al revés, diseñamos un proyecto para poder trabajar juntos y cortamos por la tangente.

-¿Qué hay de cierto en que podrías sumarte a La Casa de Papel?

-La tercera temporada ya se filmó.

-Una próxima...

-No. No lo escuché eso... Escuché cuando empezaron a rodar la tercera temporada. Cada país proponía un actor [risas]. Creo que nunca existió la posibilidad.

-Pero, ¿te gustaría?

-No me gustaría en particular tampoco. Me encanta la Casa de Papel, pero me gusta verla.

-¿Qué más te gusta ver?

-Me gusta ver de todo, recién me preguntaban cuál es mi película de terror favorita y mencioné una sueca, Déjame entrar. O de amor, In the mood for love, una película china. Hay muchas cosas que valen la pena, en el cine iberoamericano, en el argentino. Soy un cinéfilo sin límites.

-Te tocó interpretar varios personajes históricos. ¿Cómo te llevás con eso?

-Estuve siempre peleado filosóficamente con la idea de interpretar personajes históricos, y sin embargo me han tocado un montón. No es algo que yo hubiera buscado. En general me produce cierto rechazo. Tiene que tener un componente particular que me atraiga como en el caso de El Ángel, que fue que lo dirija Luis Ortega, o en La noche de 12 años porque es una historia de la condición humana y que tiene una lección de vida para ofrecernos a todos, en Historia de un clan también... Pero siempre me parece que es un compromiso muy grande, un riesgo también, es muy delicado... Pero hay historias de vida que son espectaculares -por buenas o por malas- y valen la pena contar.

-¿Cómo ves a la televisión argentina?

-La TV argentina, la veo medio perdida últimamente. Hay una pelea política que atraviesa toda la televisión incluso en el mundo de los chimentos que copan casi toda la tele. En términos de noticias está todo muy bastardeado, toqueteado, manoseado y poco claro. En términos de chimentos es todo una gran salsa que se nutre de una cosa y de la otra, que siempre ha sido un poco así.

