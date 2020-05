Con el apoyo de la NASA, el film de Tom Cruise en el espacio sigue en marcha

Mientras se acerca la fecha de estreno de Top Gun 2, Cruise espera para reanudar la filmación de la nueva Misión imposible, y de su misterioso film en el espacio Crédito: Paramount Pictures

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2020 • 01:54

A pesar de la incertidumbre que representa el Coronavirus para el mundo del espectáculo, Tom Cruise está decidido a seguir adelante con unos de sus proyectos cinematográficos más ambiciosos, y es aquel que lo llevará a filmar en el espacio. Y la reciente confirmación de Doug Liman como director del largometraje, marca un importante paso en la concreción del film.

Según confirmó The Hollywood Reporter, Liman será el responsable de dirigir el film para el que Tom Cruise está trabajando desde hace un largo tiempo. Liman ya trabajó con el actor en dos oportunidades previas, en Jack Reacher y en Al filo del mañana. De momento, la película aún no cuenta con un estudio que la respalde, y el inicio de la producción no está fijado debido al parate obligatorio que sufrió el rodaje de la nueva entrega de Misión Imposible en el marco de la pandemia.

De momento la historia de esta película es un misterio absoluto, pero se sabe que la llegada de Liman le permitirá al director participar en la escritura del guión. Por otra parte, está confirmado que Elon Musk y su empresa de transporte espacial Space X también estarán en el proyecto. La NASA tendrá un papel muy importante en el desarrollo del film, y James Bridenstine, director de la agencia aeroespacial confirmó en una entrevista: "Todo el mundo se la pasa preguntándome sobre Tom Cruise. Y sí, nos encantaría que él puede viajar al espacio y realizar la película. Haremos todo lo posible para que eso suceda".

De esa forma, con la confirmación de Liman en el rol de director y con el benemérito de la NASA, el misterioso proyecto de Tom Cruise en el espacio sigue en marcha.