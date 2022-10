Con el trailer de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Marvel presenta a Kang, su nuevo villano

escuchar

Con fecha de estreno confirmada para febrero de 2023, las primeras imágenes de la tercera aventura del hombre hormiga, la avispa y toda su prole impactaron hasta a los menos afectos a los múltiples universos narrativos de Marvel. Es que el trailer de Ant-Man and the Wasp: Quantumania difundido hoy comienza, como las otras películas que protagoniza Paul Rudd en el papel del diminuto superhéroe, con mucho humor, tomándose a risa la participación de Ant-Man en los Avengers y la fama que eso le ganó. Sin embargo, enseguida el tono cambia cuando su hija ya adolescente Cassie (Kathryn Newton, Big Little Lies) inventa un adminículo que abre un portal hacia un peligroso mundo paralelo.

Como saben los conocedores de los cómics y los expertos en sus adaptaciones para la pantalla grande, el nuevo film será el primero de la fase 5 de la factoría de superhéroes y villanos y será el primero también en el que aparezca también Kang, el conquistador, el personaje que hizo su debut-al menos una de sus versiones-, en el desenlace de Locki, la serie de Disney+ que ya tiene segunda temporada ya confirmada para principios del año que viene.

Interpretado por Jonathan Majors (Lovecraft Country), Kang será el gran enemigo de los Avengers que ya tienen fecha fijada para su enfrentamiento: será en mayo de 2025 cuando se estrene Avengers: The Kang Dynasty. Personaje central del multiverso que ya dio su primer paso en las más reciente entrega de la saga de Doctor Strange, el malévolo Kang es descripto como mucho más terrible y difícil de vencer que el anterior malo malísimo de Marvel, Thanos.

Jonathan Majors interpreta a Kang, el nuevo villano de Marvel Marvel Studios

Con la dirección de Peyton Reed, responsable de las otras dos películas dedicadas a Ant-Man, en el nuevo film volverán a aparecer Michael Douglas como el doctor Hank Pym, Michelle Pfeiffer en el papel de su esposa, la científica Janet Van Van Dyne y Evangeline Lilly como su hija Hope y por supuesto también como la valerosa Avispa. Además en el trailer, musicalizado muy apropiadamente con la canción “Goodbye Yellow Brick Road”, de Elton John, se vieron las primeras imágenes del comediante Bill Murray que en su primer paso en el universo cinematográfico de Marvel interpretará a Krylar, un viejo amigo del personaje de Pfeiffer.

LA NACION