Cynthia Erivo habló sobre el incidente en Singapur con Ariana Grande

La actriz Cynthia Erivo se refirió por primera vez al incidente ocurrido en Singapur durante el estreno de Wicked: For Good, donde un hombre saltó la valla de seguridad y se abalanzó sobre la cantante Ariana Grande.

En declaraciones recogidas por Entertainment Weekly durante una proyección especial del Sindicato de Actores en Los Ángeles (SAG-AFTRA), la actriz describió la última semana como “particularmente dura” y aseguró que ambas “tuvieron que atravesar situaciones realmente difíciles” durante la promoción de la película.

Erivo, que interpreta a Elphaba en la adaptación cinematográfica del musical, señaló que el episodio marcó emocionalmente al elenco, pero destacó que tanto ella como Grande lograron sostenerse mutuamente.

La actriz británica Cynthia Erivo junto a la cantante estadounidense Ariana Grande Millie Turner - Invision

“Hemos pasado por muchas cosas en nuestras vidas y en nuestro trabajo diario. Incluso esta última semana afrontamos situaciones muy intensas, y esta película nos permitió crecer como personas, como amigas y como artistas”, afirmó. Mientras hablaba, detalló EW, la cantante de 32 años se mostró visiblemente emocionada.

La actriz también remarcó que la experiencia reforzó el vínculo que formó con Grande durante el rodaje. “No siempre se gana una familia así. Somos increíblemente afortunadas de habernos encontrado”, expresó. Añadió que trabajar en Wicked la llevó a “mirar hacia adentro” y a enfrentarse a aspectos personales.

El incidente al que se refirió ocurrió el jueves en Singapur, cuando Johnson Wen, un joven de 26 años, saltó la barrera destinada a separar al público del elenco y corrió directamente hacia Grande.

Cynthia Erivo defendió a Ariana Grande del acoso de un fan

Las imágenes captadas por otros testigos muestran que el hombre la rodeó con un brazo mientras saltaba y sonreía, hasta que Erivo intervino, gritándole e intentando separarlo físicamente.

La actriz Michelle Yeoh logró finalmente apartar a la dos veces ganadora del Grammy y llevarla a un lugar seguro, momento en el que efectivos de seguridad detuvieron al individuo. Wen, conocido por irrumpir en presentaciones de otras celebridades, fue posteriormente acusado formalmente de causar molestia pública.

Horas después del hecho, el sujeto publicó un video en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar contigo”. Acompañó sus palabras con el emoji de un corazón rojo.

Johnson Wen, conocido como Pyjama Man, publicó en Instagram una imagen del incidente con Ariana Grande (Instagram: @pyjamamann)

El vínculo entre Cynthia Erivo y Ariana Grande

La relación entre ambas coprotagonistas se formó durante la filmación de la primera parte de Wicked, que adapta al afamado musical de Broadway. Ambas comenzaron a trabajar juntas a fines de 2022, cuando se iniciaron los rodajes. Desde entonces muestran una fuerte complicidad en entrevistas y eventos promocionales. Según contó Erivo, ese lazo se solidificó tanto en el set como fuera de él, al punto de considerarse “hermanas”.

Wicked: For Good, la segunda parte de la adaptación, ya tuvo estrenos en San Pablo, París, Londres y Singapur, y llegará a los cines argentinos el 21 de noviembre. Grande, que en 2017 sobrevivió al atentado en su recital de Manchester, aún no realizó declaraciones públicas sobre lo sucedido en la alfombra roja.