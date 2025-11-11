Johnny Depp, en el diván de Cortá por Lozano: “La gente me ha mantenido vivo”

Las calles de Buenos Aires están revolucionadas. Es que desde hace días que la ciudad está recibiendo la visita de grandes figuras internacionales. Primero, llegó Chris Martin, el líder de Coldplay, para hacer una aparición especial en Futttura, el show de Tini Stoessel en Tecnópolis. Luego fue el turno de Dua Lipa, que no solo arrasó con dos presentaciones en River Plate, sino que visitó museos, hizo turismo gastronómico y fue testigo de lujo del superclásico en La Bombonera. En las últimas horas, fue el turno de Johnny Depp, quien aterrizó en Argentina para estrenar su nueva película, Modigliani, tres días en Montparnasse.

El protagonista de Piratas del Caribe priorizó su amistad con Jorge “Corcho” Rodríguez y le dio su primera entrevista en el país a Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano. “Estamos contentos, excitados, nerviosos, súper alegres porque en un rato viene el señor Johnny Depp a Telefe”, anunció la conductora del vespertino al comenzar su programa. “Venimos trabajando con mucho amor, mucha excitación, mucha expectativa. Venimos trabajando esto hace tiempo y pudimos tenerlo gracias a su generosidad, y le quiero agradecer también a Jorge que ha hecho posible que él este acá dado que son amigos y se quieren mucho”, agregó en referencia a su marido.

Tras volver a remarcar que todo el equipo está muy feliz pero nervioso a la vez, Lozano contó cómo se preparó para este gran momento televisivo. “Ya me tomé cuatro sublinguales, flores de Bach, todo legal”, bromeó fiel a su estilo mientras mostró el outfit elegido: un minidress de lentejuelas en tonos pastel. Luego de hablar con los fanáticos que estaban esperando a la estrella estadounidense en la puerta del canal, la conductora reveló cómo es tener a Depp instalado en su casa. “Ayer tuvimos una cena muy linda en casa con velitas, comimos empanaditas de carne, creo que se comió como 4 empanadas (…). Después comió fideos amasados a la carbonara”, reveló. La bebida elegida fue vino y de postre, degustaron duraznos con crema y crocante.

Luego de contar que no tuvo ningún tipo de restricción para la entrevista, Lozano aclaró que le envió a su equipo todas las preguntas que le iba a hacer en minutos. “Él está un poco en mi casa y otro poco en el Faena. Se levantó a las 11 y desayunó café negro”, continuó.

Entrada triunfal

Ocho minutos pasadas las tres de la tarde, Lozano gritó: “Está llegando, está llegando”. Con una campera de cuero marrón, un sombrero al tono y gafas de sol, Johnny Depp ingresó caminando por el estacionamiento del canal. Acompañado por Jorge Rodríguez y su equipo, el actor pasó por el camarín antes de ingresar al estudio 2; desde donde se emite el vespertino.

Johnny Depp en la Argentina GROSBY GROUP

Casi veinte minutos después, y luego de tomar un mojito en el camarín, el músico se entregó de lleno al diván de Lozano. Con una traductora, Depp desfiló por una alfombra negra, saludó a Copito (el perro de Lozano) y agradeció la bienvenida: “Es un placer para mí, realmente”.

Enseguida, Depp habló de por qué eligió Buenos Aires para estrenar su segundo film como director. “Poder hacerlo en Buenos Aires, en una ciudad donde la cultura es algo muy importante y las artes, es perfecto”, apuntó.

“¿Hay un momento en que te acostumbrás a tanto amor o sigue impactándote?”, le preguntó la conductora. “No sé si alguien se puede acostumbrar en algún momento a eso. Creo que uno se siente bendecido de tener el apoyo, de ver esa demostración de respeto, de amor, de aceptación; la gente me ha mantenido vivo”, respondió mostrando su humildad.

"Me sonó el teléfono y era Al Pacino" 🗣️ Johnny Depp nos cuenta sobre la película Modigliani 🎬



Mirá #CortaPorLozano en vivo en https://t.co/WvZZPGKKoq 📺 pic.twitter.com/G5dloCyUvQ — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) November 11, 2025

Sobre su segunda experiencia como director, bromeó: “Lo mejor de ser un director, es no estar en la película. (...) He trabajado con tantos cineastas que uno aprende lo que uno no tiene que hacer”, expresó. Y enseguida, contó cómo surgió este film. “Uno de esos momentos que pasan en la vida que uno no entiende. Un día me sonó el teléfono y era Al Pacino. ‘Yo creo que vos lo tenés que dirigir’, me dijo. Hacía un par de años que no hablaba con él, y es Al Pacino; no se le puede decir que no. Me hizo una oferta que no podía rechazar”, relató quien se define como un director muy relajado. “Uno tiene que permitirle a los actores hacer lo que saben hacer”, advirtió.

“Vos también pintás, de hecho te estás yendo a Tokio a hacer una muestra. Me parece que hay muchas similitudes entre vos y el protagonista de esta historia”, observó la mujer de Corcho Rodríguez. “Seguro, hay algunas cosas en las que personalmente y emocionalmente me puedo conectar. Lo que de ninguna manera me considero un artista como pintar, como mucho puedo poner pintura en la tela y ver qué pasa”, aclaró Depp.

De todas sus facetas, aseguró que no puede rankear su favorita. “Uno puede sentir que las palabras vienen a la cabeza, a la mente y uno escribe. Después que uno escribió todo lo que pensó, quizá uno empiece a dibujar y quizá después ese dibujo nos inspire a hacer algo mayor, algo más grande en una tela”, explicó.

Johnny Depp

Minutos después, Lozano lo invitó a viajar a su niñez, y el artista contó cómo la música lo rescató de algunas situaciones oscuras. “Para mí la música fue un maravilloso escape o distracción. Uno tiene esos momentos donde las canciones de cuando era chico uno las escucha y nos lleva inmediatamente a ese momento”, reveló. En esta construcción como artista, Depp habló de momento en que se convirtió en actor y aseguró que fue “un accidente”. Al pensar sobre esos personajes de los cuales se arrepiente, Johnny soltó una carcajada. “Hubo algunas veces que he estado sentado en algún lugar y no me daba cuenta de cómo era mi vida, mi existencia. Ahí pensaba: ‘¿Y por qué estoy haciendo esto?’. Pero yo no tengo ningún tipo de ambición, no tengo la ambición de ser nada. Todavía tengo el mismo hambre, el mismo impulso y necesidad de crear”, confió.

“¿Qué te tiene que pasar para que elijas un personaje?”, indagó la anfitriona del magazine. “Algo me tiene que golpear cuando leo el guion, algo me tiene que decir. Hay algo que me llama o engancha y entonces empiezo a pensar cuál es mi interés con ese personaje, cómo voy a entrarle, uno empieza a sentir cómo lo puede hacer, qué le puede agregar a ese personaje. Es como los ingredientes de una receta donde uno le pone un poquito de esto, un poquito de lo otro”, relató.

Al mencionar que su personaje de Jack Sparrow en Piratas del Caribe le valió su primera nominación al Oscar, la entrevistadora le preguntó si era cierto que estaba inspirado en Keith Richards. “Sí, Keith Richards es alguien a quien yo conozco de hace tiempo. Es un ídolo, un ícono. Empecé a pasar tiempo con él y a copiarle la forma de hablar”, contó mientras imitaba al músico de The Rolling Stones. “Yo lo veía como el mayor rockstar, un pirata, puede hacer lo que quiera”, agregó.

Ganador de varios premios, Depp advirtió que la competencia le parece ridícula: “Nada de mi trabajo viene de la competencia, nada de lo que hago es para competir. Yo no quiero saber lo que hace la otra gente, yo solo quiero saber lo que yo tengo que hacer”, se sinceró. Al notar su humildad, la conductora mencionó cómo este pirata ha trascendido la pantalla para trasladarse a los hospitales y visitar a los chicos que están en una situación de fragilidad respecto a su salud. “El regalo es para mí. Yo quiero ver a estos niños y entender. Yo he experimentado algunas cosas en mi vida con mis hijos y sé que es lo que se siente, así que si está la posibilidad de poder ir, de vestirme como el Capitán Sparrow y estar unas horas allí, tratar de distraerlos un poco de donde están, decirles cosas ridículas, absurdas, hacer cosas estúpidas... Eso ayuda. El regalo es poder hacer esto”, enfatizó.

Johnny Depp habla de Vanesa, la madre de sus hijos y sobre el amor ❤️



Mirá #CortaPorLozano en vivo en https://t.co/WvZZPGKKoq 📺 pic.twitter.com/3DyWHBXpBl — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) November 11, 2025

Al mencionar a sus hijos, Lozano aprovechó la oportunidad para preguntarle cómo es como padre y en qué lo había cambiado la paternidad. Al tomarse unos minutos para pensar, Johnny respondió: “Cuando uno está ya a punto de que nada le importa, uno tiene un hijo ahí en ese momento y empiezan a importarle otras cosas. Uno ya no duerme más de la misma manera, ni está mejor inspirado ni más enamorado. Es una pureza que nos llena, es nuestro propósito, nuestra razón”, reflexionó el padre de Lily-Rose y Jack Depp.

Al ver fotos de sus hijos, Lozano destacó lo linda que es la joven actriz, fruto de su relación con la cantante francesa Vanessa Paradis. “¿Ves las cosas que hace? Porque está muy desnuda a veces”, lanzó la conductora, fiel a su estilo. “Parece que sí, un par de veces”, bromeó él mientras advertía que no vio esas escenas porque “hay imágenes que uno no necesita tenerlas en la cabeza”. “Estoy muy feliz, por supuesto, porque hacen un gran trabajo, pero les pregunto: ‘¿Tengo que verla esta?’, y ellos me dicen: ‘No, no, papá, mejor no’. Sí fui a ver Nosferatu al cine, mis amigos estaba ahí para decirme cuando tenía que taparme los ojos o bajar la cabeza. Es brillante, estuve muy bien”, dijo sobre su hija de 26. Respecto a Jack, de 23, el actor contó que estuvo escribiendo y dirigiendo, pero que no quiere saber nada con el apellido.

Su agenda de Depp continuará con la avant premiere del film que tendrá cita esta noche en el complejo Cinemark de Palermo y contará con numerosas celebridades del ámbito local. Mañana, el artista se trasladará hacia La Plata, donde recibirá la distinción de “visitante ilustre” de la capital de la provincia de parte del intendente local, Julio Alak. Según pudo saber LA NACION, Depp también recorrerá el tradicional Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, reconocido por su valor histórico y patrimonial y visitará el Teatro Coliseo Podestá, donde se desplegará una alfombra roja para recibirlo junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de su film.