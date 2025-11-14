Qué le pasó a Ariana Grande durante una alfombra roja en Singapur

La presentación de la película Wicked: Por siempre en Singapur se vio empañada por un incidente, cuando un joven se acercó a Ariana Grande en la alfombra roja. La rápida intervención de Cynthia Erivo, compañera de elenco de la cantante, evitó que la situación escalara. El hecho generó conmoción y reavivó recuerdos del atentado en el Manchester Arena, que afectó profundamente a la cantante.

El incidente en la alfombra roja en Singapur

La cantante vivió un momento de tensión en la avant premiere de su nueva película, Wicked: Por siempre, en Universal Studios Singapore, este jueves 13 de noviembre, cuando Johnson Wen -un influencer conocido como Pyjama Man- la abordó de manera inapropiada.

Disturbios en los premiere en Singapur

La rápida intervención de Cynthia Erivo evitó que la situación escalara. En los videos del incidente, se observa a Erivo abalanzándose sobre Wen para separarlo de la intérprete de “Side to Side”, mientras que los guardias de seguridad también retiraban al acosador.

¿Quién es Johnson Wen?

Wen se presenta como un influencer singapurense conocido por irrumpir en eventos de famosos para obtener visibilidad en redes sociales. Previamente, interrumpió un recital de Katy Perry en junio y un show de The Weeknd, en julio. En ambos casos, personal de seguridad lo retiró.

Un influencer irrumpió en el concierto de Katy Perry

Tras el incidente, Wen publicó un video en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar contigo a la alfombra amarilla”. Acompañó sus palabras con el emoji de un corazón rojo. Esta publicación generó indignación entre los fans de la artista.

Johnson Wen, conocido como Pyjama Man, publicó en Instagram una imagen del incidente con Ariana Grande (Instagram: @pyjamamann)

La reacción de Ariana Grande

Tras el incidente, se notó a la cantante en shock. En las imágenes se la ve respirar profundamente mientras sus compañeras de elenco la reconfortaban. Este episodio revivió recuerdos del atentado en el Manchester Arena en 2017, un evento que le provocó un trastorno de estrés postraumático en la artista.

Ariana Grande y Cynthia Erivo protagonizan la segunda película de la saga que se desarrolla en el mundo de Oz Universal

Un año más tarde, Grande declaró a British Vogue sobre su lucha contra la ansiedad: “Es difícil hablar de ello porque muchísimas personas han sufrido pérdidas terribles. Siento que ni siquiera debería hablar de mi propia experiencia. Creo que nunca voy a poder hablar de eso sin llorar”. En esa misma entrevista, también explicó que aquel atentado y sus consecuencias dispararon su ansiedad: “Creo que mucha gente sufre de ansiedad, sobre todo en estos tiempos. Yo siempre la sufrí, pero nunca había hablado sobre eso, simplemente porque pensaba que todo el mundo la tenía... Pero cuando volví a casa de la gira [en septiembre de 2017] fue la crisis más grave que tuve nunca”.

La presentación de Wicked: Por siempre en Singapur

Tráiler Oficial de la exitosa película Wicked

La producción cinematográfica es la segunda película de la saga que se desarrolla en el mundo de Oz. El filme muestra a Elphaba (Cynthia Erivo) lidiando con su identidad como la “Bruja Mala del Oeste”, mientras que Glinda (interpretada por Ariana Grande) recibe el título de “Glinda la Buena”. En la trama, ambas brujas enfrentan decisiones cruciales que definen sus destinos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.