Dakota Johnson, muy cerca de interpretar a Madame Web, una heroína del universo Spider-Man

El mundo de los largometrajes basado en superhéroes se expande a gran velocidad, y son muchos los nombres que terminan poniéndose en la piel de reconocidos (o ignotos) personajes basados en alguna historieta. Y todo indica que muy pronto, Dakota Johnson se sumará a esa tendencia, porque según trascendió en las últimas horas, la actriz está muy cerca de encarnar a una figura muy vinculada a Spider-Man.

Según confirmó Deadline, la hija de Don Johnson y Melanie Griffith, está en tratativas para interpretar a Madame Web. Sony Pictures (productora dueña de los derechos de Spider-Man y su familia de personajes), está preparando un film protagonizado por esa heroína. De ese modo, Sony continúa ampliando la franquicia de títulos arácnidos, con dos películas protagonizadas por Venom, y la inminente Morbius, con Jared Leto en la piel del vampiro.

La portada del cómic en el que debuta Madame Web

Madame Web es un personaje que debutó en las páginas del número 210, de la revista The Amazing Spider-Man (publicada en noviembre de 1980). La mujer es una anciana, que debido a una enfermedad que afecta su cuerpo, se encuentra en una silla y sin poder caminar. Ciega de nacimiento, Cassandra Webb tiene el don de la telepatía, la clarividencia, e incluso es dueña de manipular la mente de quien desee. Usualmente aparece rodeada de una gigantesca telaraña, que simboliza su poder, y su capacidad de extender todas sus habilidades. También es capaz de moverse entre dimensiones, y visitar los universos paralelos que desee. Gracias a sus dones, ella descubrió que Peter Parker era Spider-Man, y en numerosas ocasiones colaboró con él para detener a toda clase de villanos.

Teniendo en cuenta que ella es una mujer mayor, y que su razón de ser está íntimamente vinculada a Spider-Man, se supone que el film modificará el rol de Madame Web y su historia de origen, para darle una mayor independencia, prescindiendo de la aparición del héroe arácnido.

Madame Web, proyecto que se convierte en el primer título de Sony protagonizado por una superheroína, será dirigido por S. J. Clarkson, una profesional que escribió y dirigió episodios de Jessica Jones y The Defenders. Por otra parte, Burk Sharpless y Matt Sazama, responsables del guion de Morbius y del reboot de los Power Rangers, serán los responsables de escribir este film.

Esta pieza marca un nuevo proyecto cinematográfico derivado de un cómic mainstream. Desde hace tiempo, la sobrepoblación de superhéroes en la pantalla grande, derivó en un sonado debate en Hollywood, entre quienes consideran que el negocio se está reduciendo a productos de este tipo. El último en alzarse en contra de esta tendencia, fue Roland Emmerich. En una entrevista reciente, el director de Día de la independencia, expresó: “Marvel, DC Comics y Star Wars prácticamente han asumido el mando y han arruinado un poco nuestra industria, ya nadie hace nada original. Deberían hacerse películas nuevas y audaces”.

Tom Holland reconoció que de momento, no hay una cuarta Spider-Man confirmada