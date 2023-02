Superman, Batman y Robin, Linterna Verde y Mujer Maravilla: cómo es la ambiciosa grilla de estrenos con la que DC buscar superar a Marvel

Bajo la flamante dirección de James Gunn, la compañía de comics planea un importante relanzamiento de su universo superheroico

escuchar

A mediados de los 2000, Kevin Feige soñaba con llevar al cine a los principales superhéroes del universo Marvel. Los planes de ese productor novato, eran replicar las fórmulas de las historietas. De ese modo, su intención era lanzar primero las películas individuales de Iron Man, Thor y el Capitán América, para luego unirlos a ellos y a otros héroes, bajo un gigantesco film titulado Los Vengadores. Mientras otros productores consideraban absurdo plantear un cosmos de películas compartidas, Feige avanzaba en la ejecución de sus ideas. Poco más de una década más tarde, y con una veintena de títulos acumulados, Avengers: Endgame se convertía en clímax de una colosal saga, y de paso, en el segundo largometraje más visto en la historia del cine. El método Marvel había sido un éxito.

Kevin Feige, coordinador del universo Marvel cine y televisión, e impulsor de un modelo de universo compartido que DC intentará a replicar con sus propios personajes.

En la vereda opuesta, DC intentaba sin éxito repetir ese esquema. Con películas de resultados muy irregulares, títulos como Superman vs Batman: el origen de la justicia, Superman: el hombre de acero o Escuadrón Suicida entre otros, establecieron de forma desprolija una continuidad que culminó con Liga de la justicia, una obra absolutamente fallida. Era claro que en DC faltaba una figura equivalente a Kevin Feige, alguien con un profundo conocimiento sobre las historietas que pudiera coordinar un cosmos de largometrajes organizado de forma armoniosa.

James Gunn, director de las dos entregas de Guardianes de la galaxia, está al frente del relanzamiento del universo DC Crédito: Grosby Group

James Gunn era uno de esos niños terribles de la escena indie, un verdadero amante del cine de terror de bajo presupuesto, las comedias caóticas y la violencia desmedida. Pero también, Gunn era un conocedor de los géneros clásicos, y bajo su mirada, una película de horror bebía de formas iguales tanto de Scooby Doo como del cine de George Romero. En 2014, este director revolucionó el cine de superhéroes con Guardianes de la galaxia, una pieza de comedia despreocupada que combinaba melodías pop con grandes escenas de acción, pero que también mostraba una construcción minuciosa de un entrañable equipo de héroes . Luego de esa pieza, su carrera posterior en Marvel (y en DC, con la segunda parte del Escuadrón Suicida), lo convirtió en el nombre ideal para convertirse en el coordinador del que es un ambicioso plan de películas y series basadas en figuras de DC. Y luego de semanas de especulación, formalmente fue presentada la grilla de estrenos, a través de una conferencia conducida por Gunn.

Tom King, quizá el guionista de historietas más importante de la DC actual, trabajó junto a Gunn para darle forma a la familia de proyectos que llegarán a la pantalla grande y chica, durante los próximos años. Archivo

James Guny el productor Peter Safran son ahora los responsables de poner en marcha los proyectos, que conformarán un universo compartido con el que DC intentará superar en taquilla al alicaído cosmos de Marvel. Gunn y Safran revelaron una primera fase, a la que denominaron Dioses y monstruos, que estará integrada por cinco largometrajes, y cinco series de televisión. Pero atención: este plan no cambia el rumbo de varios proyectos que ya están en marcha, como The Batman II o Joker: Folie à Deux, piezas que se encontrarán fuera de esa continuidad compartida.

El objetivo es claro: desde DC pretenden convertir en reyes de la taquilla a populares héroes como Superman y Batman, a la vez que intentarán poner de moda a otras figuras de segunda línea, como Booster Gold o el grupo The Autorithy, figuras muy queridas por los lectores pero desconocidas por el gran público. A continuación, un repaso por cada uno de los títulos.

Cine

Superman Captura

Superman: Legacy. En medio de una gran polémica luego de anunciar que Henry Cavill no interpretaría más al kryptoniano, esta nueva versión de Superman es el caballito de batalla de Gunn y su equipo. “Él es la representación de la verdad y la justicia. Es alguien amable, en un mundo que piensa en la amabilidad como algo anticuado” , con esas palabras Safran definió esta visión del héroe, que abrazara las raíces de un personaje fundacional para el género. Gunn será el encargado de escribir el guion, y Warner busca también que lo dirija, aunque eso no está confirmado. De momento, solo se sabe que no se tratará de una historia de origen, y que la trama profundizará en cómo Clark Kent busca equilibrar su herencia kryptoniana, con su crianza como terrícola. Superman: Legacy será el disparador del nuevo universo DC en cines, y un dato no menor, es que este es el único proyecto con fecha de estreno confirmada: la cita será el 11 de julio de 2025 (en los cines de Estados Unidos).

The Brave and the Bold Captura

The Brave and the Bold. Al margen del Batman de Robert Pattinson, Gunn tendrá su propia versión del héroe de Gotham. Este film adaptará parcialmente la etapa escrita por Grant Morrison, uno de los guionistas más prestigiosos del medio, quien introdujo en la vida de Bruce Wayne a un hijo biológico de diez años, producto de una breve relación con Thalia Al Ghul (interpretada por Marion Cotillard en la trilogía de Christopher Nolan). Criado entre asesinos y mercenarios, Damian Wayne está muy lejos de ser un héroe; por ese motivo, cuando descubre que su padre es Batman, se produce entre ambos un curioso enfrentamiento. Decidido a heredarle su sentido de la ley, Bruce convierte al niño en Robin, aunque como es de esperar, las brutales formas del pequeño no tardarán en chocar contra el sentido tradicional de la justicia, que tiene el encapotado.

The Authority Captura

The Authority. Esta fue la primera gran sorpresa del panel. A finales de los noventa, The Authority fue un comic que se caracterizó por mirar con cinismo el mundo de los superhéroes, a través de un grupo cuyo lema era “el fin justifica los medios”. Bajo el liderazgo de una pragmática justiciera llamada Jenny Sparks, The Authority era una suerte de policía mundial que protegía a la Tierra de amenazas sobrenaturales o invasiones alienígenas a gran escala. En épocas en que los cómics reivindicaban la nobleza de sus justicieros, The Authority era una ácida manera de comprender el heroísmo, con personajes que se imponían a través de la fuerza bruta y de un carisma que pronto enamoró a los lectores. Con el paso de los años, la formación cambió varias veces, aunque siempre mantuvo ese espíritu políticamente incorrecto. “No todo se reduce a los buenos contra los malos, y hay muchos personajes cuestionables. Esto sucede con The Authority, quienes creen que pueden arreglar el mundo de una manera muy sencilla: tan solo resolviendo las cosas por su cuenta” , aseguró Gunn sobre este equipo.

Supergirl: Woman of Tomorrow Captura

Supergirl: Woman of Tomorrow. Y así como Batman tendrá un contrapunto con Robin, Supergirl también pondrá en crisis los valores de Superman. Aquí la protagonista será Kara Zor-El, prima kryptoniana de Clark Kent (o Jor-El). Ella tuvo una infancia muy dura, atravesada por la muerte de todos sus seres queridos. Gunn aseguró que esta Supergirl será una heroína drástica en su forma de impartir justicia. La historieta en la que se basa este proyecto fue una de las mayores sorpresas editoriales del 2021, y significó la renovación de un personaje que, si bien cuenta con más de ochenta años, nunca tuvo una saga a la altura de su relevancia en la continuidad de DC.

Sin éxito, Swamp Thing ya fue llevada al cine y a la televisión. Captura

Swamp Thing. Este es otro de los títulos que le permitirá a James Gunn explorar rincones poco habituales dentro del cine de superhéroes. La Cosa del Pantano, como se conoce al personaje en Latinoamérica, es una criatura solitaria, imbuida en historias vinculadas al terror, que se enfrenta a rivales sobrenaturales que poco tienen que ver con los grandilocuentes villanos de Superman o Batman. El protagonista es Alec Holland, un científico que, luego de sufrir un atentado, se transforma en un monstruo vegetal que vive en oscuros pantanos. Por la naturaleza del personaje y por el amor de Gunn a ese género, se espera que este largometraje esté vinculado al cine de terror, quizá algo en la línea de lo que fue Hombre lobo por la noche, de Marvel. Aunque siempre fue un héroe menor, en los ochenta Swamp Thing se convirtió en un cómic de coyuntura gracias a los guiones de Alan Moore (creador de Watchmen), quien le brindó a esta criatura una etapa marcada por la magia negra, los conceptos filosóficos y una profunda reflexión acerca del qué significa formar parte de un todo, y cómo eso puede definir a un individuo.

Televisión

Lanterns Captura

Lanterns. Si bien había muchísimos rumores sobre una película protagonizada por Linterna verde, el destino final de ese héroe finalmente será la pantalla chica. Sin embargo, el enfoque no será el de una aventura galáctica, sino que la trama presentará un conflicto mucho más terrenal. En ese sentido, Safran hizo una prometedora comparación cuando aseguró que la serie de Linterna Verde “estará en la línea de True Detective”. Los protagonistas serán dos de los linternas más importantes de ese cuerpo, Hal Jordan y John Stewart; el primero es un piloto de pruebas, el segundo un ex marine, y ambos deberán emplear más su ingenio que los poderes que les brindan sus anillos para resolver un importante misterio que tendrá repercusiones en la totalidad de las ficciones de esta nueva etapa de DC en el cine y la televisión.

Paradise Lost Captura

Paradise Lost. Con la tercera entrega de Wonder Woman momentáneamente cancelada -pero atentos al gancho que tuvo esa heroína gracias a la interpretación de Gal Gadot-, Gunn y Safran presentaron esta miniserie que servirá de precuela a las películas de Patty Jenkins (aunque sin contar ni con esa directora, ni con esa actriz). Aquí el tono de la premisa será en la línea de Game of Thrones, con todo tipo de conspiraciones palaciegas, en el marco de una historia que transcurrirá en la isla Themyscira . Al momento de referirse a esta producción, Gunn solo dijo: “¿Cuál es el origen de un lugar habitado solo por mujeres? ¿Cuáles son las bellezas y los horrores detrás de eso? ¿Y cuáles son las intrigas que habitan entre las personas que ostentan el poder, dentro de esa sociedad?”.

Booster Gold Captura

Booster Gold. Este es un personaje muy pequeño que, desde los años ochenta a esta parte, se ganó un lugar de mucho cariño entre los lectores. Booster Gold es una suerte de buscavidas, pero en clave superheroica. Nacido en el siglo XXV, él es un deportista venido a menos que roba una poderosa tecnología para viajar a nuestros días, con el fin de convertirse en un famoso héroe. Sin embargo, el presente no es tan fácil como parece, y Booster conocerá extravagantes villanos y atípicos aliados. Las páginas de sus cómics, mezcla de grandes aventuras y enormes dosis de humor, fue una fórmula que no le dio el éxito a gran escala, pero sí una legión de fans que siguen al héroe con total fidelidad.

Viola Davis vuelve a interpretar a la brutal Amanda Waller

Waller. Luego de la miniserie Peacemaker, Gunn volverá a esos personajes a través de Waller, una nueva miniserie que contará con el protagónico de Viola Davis. Una vez más, Amanda Waller estará al frente de un caótico grupo de villanos, que deberán enfrentar una gran amenaza, como ya sucedió en Escuadrón Suicida. “Es la mejor serie que jamás veremos”, aseguró Gunn sin revelar nada, pero buscando entusiasmar al público.

El monstruo de Frankenstein, según los cómics de DC Captura

Creature Comandos. De todas las ficciones que formarán parte de esta etapa inicial del nuevo DC, Creature Comandos es la única propuesta animada. Esta producción será escrita por James Gunn y seguirá a un grupo integrado el monstruo de Frankenstein, un hombre lobo, un vampiro y una gorgona. El inclasificable equipo vivirá una aventura enmarcada en la Segunda Guerra Mundial, en donde deberán derrotar a una criatura sobrenatural (y a cientos de nazis). Gunn se mostró especialmente entusiasmado por este proyecto, y aseguró que gracias a la animación podrá contar “una historia gigantesca, pero sin gastar cincuenta millones de dólares por episodio” .

De este modo y con estas diez propuestas, James Gunn y Peter Safran presentaron una primera fase ambiciosa y de lo más variada, que intentará enganchar al público, y quizá, destronar a Marvel como la gran referente de los superhéroes en cine y televisión.