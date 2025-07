Desaparecidos en acción: actores que fueron eliminados de los films más esperados de Hollywood

“No sos vos, soy yo”. La frase hecha que se suele aplicar para terminar vínculos amorosos de la manera más amigable posible -poniendo la responsabilidad del final del amor en quien inicia la ruptura- también se aplica, con las modificaciones pertinentes, en la industria del cine. “No sos vos, es la película”, suelen decir los directores, palabras más palabras menos, cuando les toca explicar por qué determinados actores que participaron del rodaje de sus películas no aparecen en el corte final del film en cuestión. Y, como sucede cuando se aplica en el marco sentimental, la explicación, por más honesta que sea, no alcanza para consolar a nadie.

“Fue desgarrador no incluirlo en la versión final de la película, porque es una de mis personas favoritas y una de mis mayores inspiraciones”, aseguró Matt Shakman, el director de Los 4 fantásticos, la película de Marvel que llegó esta semana a las salas sin la presencia de John Malkovich quien, al momento de la difusión del primer tráiler del film sí formaba parte de la historia.

En la película que suponía el debut del prestigioso actor en el universo cinematográfico de Marvel, Malkovich interpretaba a Ivan Kragoff, el villano conocido como Fantasma Rojo, uno de los primeros enemigos del cuarteto de héroes en los cómics. Esas secuencias aparecían al principio del largometraje, en medio de un repaso por los primeros años de los cuatro personajes centrales, Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm ( Ebon Moss-Bachrach). Sin embargo, en el proceso de edición, según explicó el realizador unos días antes del lanzamiento global de Los 4 fantásticos, las escenas con Malkovich ya no encajaban con la narración y por eso fueron eliminadas. Una decisión drástica que no es inusual en Hollywood y puede afectar tanto a estrellas en ascenso como a actores consagrados, todos potenciales víctimas de ser borrados de un proyecto aún después de haber participado en él.

Simone Ashley

Simone Ashley en la première de F1: la película en Londres HENRY NICHOLLS - AFP

Durante más de un año, en cada entrevista que le hacían la actriz revelación de la segunda temporada de Bridgerton contaba que su siguiente papel sería en la película de fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris. Sin embargo, cuando F1: la película llegó finalmente a los cines de todo el mundo, en junio, la participación de la intérprete en la trama se limitó a un fugaz cameo. Sin diálogo ni historia alguna, la aparición de Ashley es tan breve que la mayoría probablemente ni siquiera recuerda su imagen en una de las últimas escenas del film. “Es lo que sucede en todas las películas, solemos filmar mucho más material del que después podemos usar. Hubo dos o tres líneas argumentales que no quedaron el corte final de la película”, explicó Joseph Kosinski, el director del film a la revista People durante la promoción de F1, y agregó: “Simone tiene un talento increíble, es una gran actriz y cantante y me encantaría trabajar con ella de nuevo”.

Kevin Costner

Kevin Costner, el cadáver exquisito MARCO BERTORELLO - AFP

Al comienzo de su carrera, Kevin Costner pensó que había conseguido el papel que lo sacaría del anonimato. El actor llevaba apenas unos años de carrera en Hollywood cuando le ofrecieron el rol de Alex en el film Reencuentro, dirigido por Lawrence Kasdan. De hecho, su personaje era el disparador del relato, en el que también aparecían Glenn Close, Jeff Goldblum, William Hurt y Kevin Kline, como los integrantes de un grupo de amigos de la universidad que se reúnen tras la muerte de Alex. El guion incluía varias escenas de flashbacks en las que la mayoría de los personajes se relacionaban con su amigo en el pasado. Sin embargo, cuando la comedia dramática llegó a los cines, Costner solo aparecía unos segundos en pantalla “interpretando” al cadáver de Alex. Para compensarlo por la desilusión, un par de años después Kasdan sumó al actor en el elenco de su western Silverado (1985).

Robert Pattinson

De quedar afuera de un film a conseguir el papel que le dio impulso a su carrera en Harry Potter Markus Schreiber - AP

De la desilusión al primer empujón de una carrera exitosa. Robert Pattinson se enteró de que su personaje había sido eliminado del film Vanidad (2004) cuando asistió a la primera proyección de la película protagonizada por Reese Witherspoon, en la que interpretaba a su hijo. Sin embargo, incómoda con la decisión del director o tal vez sintiéndose culpable de no haberle avisado de que lo habían borrado del mapa antes de la función, la encargada del casting le avisó a Pattinson antes que a sus colegas sobre las audiciones del próximo proyecto en el que estaba trabajando. “Eran para el papel de Cedric en Harry Potter, así que al final me alegró haber sido cortado de Vanidad”, contó Pattinson hace unos años al hablar sobre la influencia que tuvo para su carrera aquel papel en la saga de fantasía.

Timothée Chalamet

A los 19 años, Timothée Chalamet filmó Interestelar, de Christopher Nolan, pero luego su papel fue recortado de la película ROBYN BECK - AFP

No importa cuánto tiempo pase, cuántos halagos reciba por sus papeles o la cantidad de nominaciones acumuladas. Timothée Chalamet nunca olvidará lo que sintió cuando se sentó a ver Interestelar, la película de Christopher Nolan protagonizada por Matthew McConaughey, y se dio cuenta de que la mayoría de las escenas en las que aparecía su personaje habían quedado fuera del corte final del film. “Lloré por más de una hora”, confesó el actor, que en la película interpretaba al hijo del protagonista en la adolescencia, mientras que Casey Affleck encarnaba a una versión adulta del mismo personaje. Entre el rodaje y el estreno de la película Nolan decidió darle prioridad a las secuencias de Affleck y reducir al mínimo las que aparecía Chalamet, que por entonces tenía 19 años y apenas un puñado de actuaciones en su currículum.

Harrison Ford

Harrison Ford en Blade Runner (1982)

Hay muchas razones por las que un director decide eliminar las escenas de determinado intérprete de su película. Pero tal vez una de las menos hirientes sea que el actor en cuestión es demasiado famoso y su presencia puede distraer a los espectadores del desarrollo de la narración. Eso fue lo que le sucedió a Harrison Ford en 1982, quien llevaba cinco años, desde el estreno y sucesivo éxito de la primera Star Wars, siendo una de las estrellas más taquilleras de Hollywood, y estaba a punto de crear otra actuación legendaria en Blade Runner cuando filmó un cameo en E.T., el extraterrestre. Ford aparecía en una escena interpretando al director de la escuela del pequeño Elliott (Henry Thomas), un papel que había conseguido gracias a Melissa Mathison, la guionista del film, y su novia del momento que luego se convertiría en su esposa por 21 años. Cuando Spielberg estaba editando la película, enseguida entendió que la aparición de Ford, por más breve que fuera, no encajaba con la historia y decidió eliminarla.

Ana de Armas

Trailer de Yesterday - Fuente: YouTube

A pesar de que en los últimos meses la “desaparición” de algunos actores de los proyectos que ya habían filmado se discutió públicamente en varias ocasiones, lo cierto es que durante mucho tiempo, la industria del cine y los intérpretes mismos preferían no hablar del asunto. La resistencia es comprensible: a nadie le puede resultar grato que su trabajo sea descartado, por el motivo que fuera. Por eso, cuando la participación de Ana de Armas en el film Yesterday fue borrada, durante un tiempo nadie hizo comentarios al respecto, incluso a pesar de que el tráiler de la película dirigida por Danny Boyle contenía unos planos de su escena. De Armas interpretaba a la tercera en discordia en la pareja central de la comedia escrita por Richard Curtis (Realmente amor) pero en las primeras proyecciones del film el público rechazó la idea del triángulo amoroso con tanta contundencia que sus escenas fueron eliminadas. Sin embargo, como la fama de la actriz cubana estaba en ascenso, el estudio Universal decidió mantener su imagen en el anticipo. La estrategia de marketing pasó desapercibida por la mayoría, pero no para todos: en 2022, Peter Rosza y Conor Woulfe demandaron a Universal alegando que debido a que el tráiler que promocionaba falsamente la presencia de la intérprete en el film, habían sido estafados por los 3.99 dólares que les había costado alquilar la película en Amazon Prime. El caso llegó a la corte y finalmente se resolvió fuera de los tribunales.

Shailene Woodley

Shailene Woodley Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

“Basándose en el relato planeado, me parece muy entendible que se haya pospuesto la presentación de MJ para el próximo film”, decía la actriz Shailene Woodley en 2014, a propósito de la ausencia de su personaje, Mary Jane Watson, en El sorprendente Hombre Araña 2: La venganza de Electro, la segunda entrega de la versión de la saga arácnida encabezada por Andrew Garfield. Aunque Woodley ya había filmado las escenas como Watson, la novia del Hombre araña en los cómics que había interpretado Kirsten Dunst en la trilogía anterior del superhéroe. Lamentablemente, el gesto de comprensión y paciencia de Woodley no recibió la recompensa esperada. Tras el fracaso de taquilla y crítica de El sorprendente Hombre Araña 2 Sony, el estudio responsable del film decidió no hacer la tercera parte por lo que las escenas de Woodley como de Watson nunca se llegaron a ver.

James Gandolfini

El personaje de Gandolfini que no llegó a la pantalla

Ni siquiera los actores más talentosos están a salvo de ser descartados. Le sucedió a James Gandolfini, quien en 2012 participó del film Tan fuerte y tan cerca, protagonizado por Sandra Bullock. Basada en una exitosa novela que relataba el proceso de duelo de una mujer (Bullock) -y su hijo-, tras la muerte de su marido en el atentado a las Torres Gemelas, el actor de Los Soprano interpretaba allí a uno de los participantes del grupo de autoayuda al que se sumaba el personaje de Bullock. Con la película terminada, el director Stephen Daldry y el estudio decidieron proyectarla frente a un panel de espectadores a los que luego encuestaron para conocer sus opiniones antes del estreno comercial. Un porcentaje altísimo del grupo rechazó cada una de las apariciones de Gandolfini en pantalla, que fueron inmediatamente editadas de la versión que finalmente llegó a las salas.

Ellen Pompeo

Antes de ser Meredith Grey, Pompeo participó de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, aunque nadie llegó a verla en el film Reuters

En alguna escena de la imaginativa Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Joel y Clementine, los personajes interpretados por Jim Carrey y Kate Winslet, mencionan a la exnovia de Joel, que en una de las versiones de la película aparecía en pantalla y era encarnada por Ellen Pompeo (Grey’s Anatomy). Sin embargo, el director Michel Gondry y el editor Valdís Óskarsdóttir decidieron eliminar sus escenas porque notaron que su presencia cambiaba el modo en que la audiencia percibía al personaje de Carrey.

Adrien Brody

Adrien Brody tenía 23 años cuando trabajó con Terrence Malick CJ Rivera - Invision

En 1998, Adrien Brody creyó que estaba a las puertas del olimpo de Hollywood. Tenía 23 años y acababa de protagonizar La delgada línea roja, la primera película que dirigía Terrence Malick tras veinte años de inactividad. Las expectativas por el regreso al ruedo del legendario realizador eran justificadamente altas: se trataba de un relato ambientado durante la Segunda Guerra Mundial que contaba con un elenco integrado por el prometedor Brody y algunos de los actores más reconocidos de Hollywood como Sean Penn, Nick Nolte, Jim Cavieziel, George Clooney y Mickey Rourke, entre otros. Tan confiado estaba Brody con su trabajo en el film, que su equipo de representantes ya había empezado a planificar la campaña de promoción necesaria para conseguirle una nominación al Oscar. Tal vez por eso, cuando a pocos días del estreno Brody se enteró de que su personaje, el soldado Fife, había pasado de ser el protagonista a casi desaparecer de la trama, quedó devastado. “Estaba concentrado, lo di todo y el hecho de no recibir nada a cambio, en términos de poder al menos ver mi propio trabajo en pantalla, fue una experiencia extremadamente desagradable. En parte porque ya había comenzado a hablar con la prensa sobre un film en el que casi no aparecía. Terry (Malick), obviamente, cambió todo el concepto de la película en el proceso de edición”, recordó Brody hace pocos meses en una entrevista con la revista GQ, después de años de esquivar hablar públicamente sobre el doloroso trance de pasar de ser el personaje más importante a un invitado de piedra con menos de cinco minutos en pantalla. No fue el único que pasó por la guillotina del director: la presencia de Rourke, Bill Pullman, Lukas Haas y la narración en off de Billy Bob Thornton también fueron descartadas tras el rodaje.