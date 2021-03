El agente topo, el documental chileno filmado a escondidas que compite por el Oscar

El agente topo es la película chilena nominada a a los Premios Oscar en la categoría al Mejor Documental. La directora chilena Maite Alberdi logra un documental con un formato cercano a la ficción, pero construido a partir de una realidad intervenida. El 25 de abril se sabrá si se queda con el mayor premio de la industria cinematográfica frente a los otros documentales. El elogiado trabajo, disponible en Netflix, es el único latinoamericano nominado a los galardones de la Academia.

”La película de detectives es solo una excusa para hablar de otro tema, y una excusa que es un punto de partida gracioso y original (...) No se trataba ni del caso ni del detective”, apuntó Maite Alberdi, de 37 años, en una entrevista con la agencia Reuters realizada por Zoom. La directora buscaba cuestionar una representación de la vejez que considera “estereotipada” y, a partir de un relato íntimo e universal, reflexionar sobre el abandono y la soledad de muchos ancianos que viven en residencias, el grupo etario con tasas más altas de suicidio en Chile, según Alberdi. ”Científicamente nos hemos preocupado de que la gente viva más, se habla de la cuarta edad, todos quieren vivir más, pero nadie se pregunta dónde están sus deseos en esa extensión de la vida (...) o cómo la salud siempre está asociada a la juventud y no a la vejez, y también está llena de personas sanas”, indicó.

Durante el rodaje, los residentes no sabían que Sergio, que aceptó el trabajo para distraerse luego de haber perdido a su mujer meses atrás, era un infiltrado y se enteraron recién al terminar el film, cuarto largometraje de Alberdi luego de Los niños (2016), La Once (2014) y El salvavidas (2011).”Cuando les contamos de qué se trataba y la vieron, se rieron más que otra cosa de la situación, no podían entender que no se hubieran dado cuenta de que Sergio era un espía”, dijo Alberdi, cuyas obras anteriores también bucean en pequeños mundos mediante los cuales aborda temas más grandes.

"Nos hemos preocupado de que la gente viva más, se habla de la cuarta edad, todos quieren vivir más, pero nadie se pregunta dónde están sus deseos en esa extensión de la vida", reflexiona la directora Prensa Netflix

El agente topo se estrenó en el festival de Sundance, ganó el premio del público en el Festival de San Sebastián y fue finalista en los premios Goya. Es la primera película chilena en ser nominada al Oscar al Largometraje Documental. Alberdi siente que logró el reconocimiento gracias al camino iniciado por sus compatriotas Historia de un oso (2015) y Una mujer fantástica (2018), que ganaron premios de la Academia como Mejor Cortometraje y Mejor Película Internacional, respectivamente.

En esta nueva edición de los Oscar El agente topo competirá con la producción sudafricana de Netflix Mi maestro el pulpo, la rumana Collective y las estadounidenses Crip Camp y Time. La directora espera que su nominación abra puertas a muchas mujeres latinoamericanas que sueñan con hacer películas. ”Esto marca un antes y un después no solo para mí sino para muchas que vienen detrás (...) Eso es lo que más me llena de orgullo, plantear sueños que a veces están fuera del mapa mental del cine latinoamericano”, señaló.