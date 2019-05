Desde 2021, los años impares serán para Avatar y los pares para las películas de Star Wars Crédito: Archivo

El primer efecto concreto de la megafusión entre Disney y Fox es una poderosa demostración de fuerza hecha de fechas de estrenos y anuncios que involucran a algunos de los nombres más taquilleros de la industria del entretenimiento mundial. Después de convertirse en el estudio más fuerte de la industria de Hollywood gracias a la incorporación de Fox, Disney acaba de anunciar un ambicioso plan de lanzamientos que se extiende hasta 2027 e incluye cuatro secuelas de Avatar, tres nuevas películas del universo Star Wars , novedades de Marvel y varias producciones que conservarán hacia adelante la marca Fox, aunque todo estará bajo el gigantesco paraguas de la empresa del ratón Mickey.

Lo más relevante tiene que ver con Avatar, que todavía conserva el título de largometraje más taquillero de todos los tiempos, aunque bajo la amenaza cercana de Avengers: Endgame y su imparable repercusión global. Disney confirmó en las últimas horas las fechas de estreno mundial de las cuatro secuelas que James Cameron prepara una década después de la resonante aparición de la película original. El plan de lanzamientos indica que Avatar 2 llegará a los cines el 17 de diciembre de 2021, un año después de lo que estaba previsto. Esta decisión determinó sucesivas postergaciones para los capítulos siguientes: Avatar 3 tendrá su estreno el 22 de diciembre de 2023; Avatar 4, el 19 de diciembre de 2025, y Avatar 5, el 17 de diciembre de 2027. Para ese último momento, Cameron ya tendrá 73 años.

La nueva trilogía de Star Wars

El otro gran anuncio de este megaplan de estrenos tiene que ver con Star Wars. Disney acaba de confirmar que una nueva trilogía de películas que forman parte del universo creado por George Lucas llegará luego del Episodio IX (The Rise of Skywalker), cuyo estreno en la Argentina está previsto para el próximo 19 de diciembre. Sin detalle alguno acerca de tramas, nombres o detalles adicionales, lo único confirmado pasa por las fechas de estreno: 16 de diciembre de 2022, 20 de diciembre de 2024 y 18 de diciembre de 2026. Los medios de Hollywood hicieron notar que entre 2021 y 2027 Disney alternará lanzamientos de Avatar y Star Wars a razón de uno por año, siempre intercalados. Los pares serán para la creación de Cameron y los impares para la saga de Lucas.

El primer trailer de Episodio IX 02:07

Video

También es un hecho que la nueva versión del musical Amor sin barreras (West Side Story), que Steven Spielberg está a punto de empezar a rodar y antes de la fusión estaba en manos exclusivas de Fox, tendrá su fecha de estreno mundial bajo el nuevo paraguas de la megafusión con Disney, el 18 de diciembre de 2020. Unos días después, el 23 de diciembre, llegará la versión con personajes de carne y hueso dedicada a la villana del clásico 101 dálmatas, que tendrá como rostro a Emma Stone . Cruella será seguramente la atracción navideña del año que viene, dirigida por Craig Gillespie.

La otra marca estelar del megaestudio Marvel también fue incluida en el plan de estrenos que Disney acaba de anunciar. Los nuevos mutantes, una película que forma parte del universo X-Men e iba a conocerse en agosto próximo postergó su estreno para abril de 2020. Dirigida por John Boone ( Bajo la misma estrella), la película está protagonizada por Maisie Williams (la actriz que interpreta a Arya Stark en Game of Thrones), Anya Taylor Joy y la brasileña Alice Braga. En cambio, quedó fuera del calendario de estrenos Gambit, otra aventura de Marvel protagonizada por el superhéroe del mismo nombre que iba a ser personificado por Channing Tatum. Originalmente programada para su estreno en la Argentina en marzo de 2020, ya no figura en el plan oficial de anuncios.

Otra postergación, todavía más cercana, es la de Ad Astra, una ambiciosa historia de ciencia ficción dirigida por el notable James Gray ( Los amantes, La traición, Los dueños de la noche) sobre un hijo astronauta que sale al espacio exterior en busca de su padre desaparecido durante una riesgosa misión de la NASA a Marte. Brad Pitt, Donald Sutherland y Tommy Lee Jones encabezan el elenco. El estreno de esta producción de Fox estaba previsto en la Argentina para fines de este mes, pero después de la fusión se revisó el calendario y las nuevas autoridades de Disney decidieron postergarla para fines de septiembre.

Emma Stone protagonizará la nueva versión de 101 dálmatas Fuente: Archivo

En ese mismo mes, septiembre, iba a estrenarse en la Argentina Artemis Fowl: el mundo subterráneo, con las aventuras de un joven genio de 12 años que enfrenta (como ocurre en Ad Astra) la desaparición de su padre, pero en este caso con la sospecha de que un misterioso grupo de hadas está involucrado en el hecho. La película, dirigida por Kenneth Branagh, postergó su lanzamiento hasta fines de mayo de 2020. También se pospuso, pero en este caso de septiembre a noviembre, el estreno de Ford v. Ferrari, de James Mangold (Logan), con Matt Damon y Christian Bale protagonizando el célebre enfrentamiento entre estas dos marcas automovilísticas durante las 24 horas de Le Mans, en 1966. Y lo mismo va a ocurrir con el largometraje animado Blue Sky Espías a escondidas, parodia de las películas de aventuras e intrigas internacionales que iba a lanzase en la Argentina el 3 de octubre y ahora llegará a principios de 2020. Se trata de la nueva producción del estudio de animación Blue Sky, del que surgieron éxitos como la saga de La era de hielo y Olé, el viaje de Ferdinand. Blue Sky formaba parte de Fox y luego de la fusión pasó a integrar el conglomerado Disney.

Otra novedad interesante es la confirmación de que el largometraje animado hasta ahora sin título que Disney estrenará a mediados de agosto de 2020 es la adaptación de The One and Only Ivan, una muy popular novela infantil de Kristina Applegate publicada en español con el título de El único e incomparable Iván. Es la historia de un gorila plateado secuestrado y mantenido en cautiverio en una pequeña jaula de circo hasta que conoce a una bebé elefante y a partir de esa amistad empieza a preguntarse sobre su origen y su identidad. Será dirigida por Thea Sharrock ( Yo después de ti) y escrita por el actor Sam Rockwell, ganador del Oscar al mejor actor de reparto por Tres anuncios para un crimen. Rockwell le pondrá su voz a Iván y Angelina Jolie a la elefanta Stella.

También se postergó hasta septiembre de 2020 Muerte en el Nilo, la nueva remake que Kenneth Branagh prepara sobre las aventuras del detective Hercule Poirot, creado por Agatha Christie, después del exitoso paso por la pantalla grande de Asesinato en el expreso de Oriente. Y quedaron por ahora fuera del calendario al menos tres producciones que antes de la fusión con Disney iban a hacerse para Marvel desde los estudios Fox.