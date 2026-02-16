Tickets, comida y más: cómo se disparó la inflación en Disney con el paso de los años

Un informe recopiló los datos de los boletos y comidas en los parques de Disney. En la comparación, tanto en Florida como en California hubo un marcado aumento de precios que supera al ajuste por inflación. Además de las subas, hubo cambios en servicios que anteriormente eran gratuitos y que comenzaron a incluirse como opciones pagas en los últimos años.

De un dólar a US$104, la evolución de los precios de boletos para Disneyland y Disney World

De acuerdo con una recopilación de datos sobre tickets y otros servicios de los parques que elaboró Business Insider, cuando Disneyland abrió por primera vez en California en 1955, el boleto costaba un dólar, que ajustado por inflación serían US$12 en 2026. Sin embargo, la tarifa más baja actualmente es de US$104.

El primer boleto de Disneyland, California, vendido en 1955 por US$1 ROBYN BECK - AFP

La misma diferencia se observa en Disney World, ubicado en Orlando, Florida. Cuando Magic Kingdom, el primero de los parques del complejo en el Estado del Sol, hizo su apertura en 1971 tenía un precio de US$3,50, que ajustado por inflación serían US$28 en 2026.

Lejos de ese valor, el boleto más barato para ingresar a Disney World actualmente cuesta US$119. Esa tendencia de valores que superan la inflación ya se observó durante las primeras décadas de los parques.

Por ejemplo, cuando Epcot abrió en 1982 en Florida, el boleto tenía un costo de US$15, más del cuádruple de lo que costaba ingresar a Magic Kingdom 11 años antes.

Según el reporte del medio, Disney no atribuye el aumento de los precios solamente a la inflación, sino que también enumera otros motivos. Entre los argumentos, menciona la suba de los costos laborales, las inversiones en atracciones y ajustes en la estrategia comercial.

El aumento de los precios se registró tanto en Disneyland, California, como en Disney World, Florida Jae C. Hong - AP

La comida también subió de precio en los parques de Disney: la evolución de los valores

Para graficar la magnitud de los aumentos en las comidas, el informe tomó los casos de algunos snacks populares y comparó sus precios actuales con los valores de 2009:

Mickey Ice Cream Bar : costaba US$2,75 y en 2025 valía US$6,50 .

: costaba y en 2025 valía . Mickey Pretzel : de US$3,79 a US$6,75 en 2025.

: de a en 2025. Dole Whip: pasó de US$2,89 en 2009 a US$7,29 en el 2025.

El cálculo es que alguien que visite los parques de Disney actualmente debe destinar entre US$50 y US$60 diarios por persona solamente en comida.

El cambio en las tarifas y servicios de los parques de Disney

Más allá de lo referido exactamente a los valores de los tickets y comidas, también hubo otras modificaciones que encarecieron la experiencia de visitar un parque.

Así aseguran los usuarios que Walt Disney World “está vacío”

Por ejemplo, anteriormente Disney usaba el sistema de Fast Pass, una variante que permitía reservar con tiempo el acceso por una fila privilegiada a una atracción. Históricamente, esa opción debía obtenerse con anticipación, pero era gratuita.

Esa opción fue reemplazada por el Lightning Lane, que puede añadir hasta US$429 extras al costo de la entrada. Esto fue acompañado por una suba de los pases anuales y otras variantes al ticket estándar.

Además, Disney también implementó otros cambios como la tarifa dinámica, que se aplica desde 2016. Esta establece que ya no hay un precio fijo, sino que en días de alta demanda un boleto aumenta su valor, actualmente con un máximo de US$199 en Orlando.