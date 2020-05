En el Día de Star Wars se anunció que Taika Waititi dirigirá un film de la saga

Taika Waititi dirigirá una película de Star Wars Fuente: Archivo

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 13:17

Hoy, 4 de mayo, los fanáticos del universo creado por George Lucas festejan el Día de Star Wars , fijado en el calendario por un juego entre la pronunciación de la fecha en inglés, May The Fourth y su parecido con la icónica frase Jedi: "May the Force be With You". Y para festejar a lo grande, Lucasfilm confirmó hoy que el director y guionista Taika Waititi dirigirá una película de la saga.

Aunque no se dieron a conocer detalles de la trama, sí se sabe que será una película para estrenar en pantalla grande y que al ganador del Oscar por el guión adaptado de Jojo Rabbit se le sumará la escritora Krysty Wilson-Cairnstaika, responsable del guion de 1917 . Juntos escribirán una historia de la galaxia Lucas que no estará relacionada con los Skywalkers.

Celebración del día de Star Wars 01:39

Video

Para muchos, la incorporación de Waititi a la escudería de Lucasfilm no es precisamente una sorpresa. Es que el realizador neozelandés ya tiene experiencia trabajando con los estudios Disney, gracias a su trabajo en Thor Ragnarok y en su próxima secuela. Además, participó de la exitosa serie de Disney Plus, The Mandalorian . En esa ficción Waititi no sólo aportó su voz a uno de los personajes centrales de la trama, el androide IG-11, sino que también dirigió el último episodio de la primera temporada.

Uno de los cortos que celebran los mejores momentos de la saga

Claro que consultado hace unos días una sesión de preguntas y respuestas con fans a través de una transmisión en vivo de Instagram si volvería a dirigir algún capitulo de la serie, Waititi explicó que no iba a poder hacerlo porque estaba ocupado con el rodaje de Next Goal Wins , una película sobre fútbol que protagonizará Michael Fassbender. "Después de Jojo Rabbit decidí hacer un film de deportes, algo que no había hecho nunca antes, sobre un deporte del que no sabía nada y sigo sin saber", explicó el director que además ya está comprometido para la cuarta entrega de Thor anunciada para 2022 . Lo que coloca a su película de Star Wars en el calendario de 2024.

Galaxy of Adventures

Aunque lo cierto es que a los seguidores de la saga galáctica nunca le faltan opciones para ver. De hecho, hoy y para celebrar su día, se estrena una serie de 18 cortos animados llamados Galaxy of Adventures (se pueden ver en Disney XD y el canal oficial de Disney en Youtube), que presentan los temas clásicos, los momentos memorables y los personajes más recordados de las películas. Y como curiosidad para los más chicos también se podrán ver tres cortos nuevos de Star Wars Rollout, una serie animada que incluye la adaptación original de todos los personajes de la historia a la forma del amado droide BB-8.