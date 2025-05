En Cannes, Spike Lee apuntó contra Donald Trump: “No sé cuánto podemos hablar hoy de valores estadounidenses”

Spike Lee desembarcó en el Festival de Cine de Cannes 2025 para presentar su nueva película, Highest 2 Lowest, y en la conferencia de prensa posterior al estreno no pudo evitar compartir algunas reflexiones sobre la realidad actual de los Estados Unidos. También apuntó contra Donald Trump. “No sé cuánto podemos hablar de valores estadounidenses considerando quién es el presidente”, disparó.

Lee se sentó frente a los periodistas en la sala de prensa junto a Ilfenesh Hadera y Jeffrey Wright, dos de los integrantes del elenco. Denzel Washington, el protagonista, no estuvo presente -el lunes por la noche fue el centro de atención del estreno al recibir una Palma de Oro honorífica-. El director llegó con una campera naranja y azul, lentes de marco blanco, una gorra de los Knicks de Nueva York -su equipo de básquet- y una intención clara de no hablar de lo que sucede en los Estados Unidos. “¡Mi mujer me ha dicho que tenga mucho cuidado con lo que digo!”, confesó entre risas. Pero no pudo con su genio.

Spike Lee, Jeffrey Wright y Denzel Washington posan en la alfombra roja de Cannes Lewis Joly - Invision

“No sé cuánto podemos hablar de los valores estadounidenses considerando quién es el presidente”, confesó cuando le preguntaron si las redes sociales pusieron en peligro la moral en Estados Unidos. Luego, se negó a demonizarlas. “No creo que podamos condenar las redes sociales. La gente dice lo mismo del cine o lo que sea”, sumó. En ese momento, Wright intervino para compartir su punto de vista, diferente al de Lee. “Estamos divididos, no nos ponemos de acuerdo ni en los propios hechos, y creo que las redes sí han tenido un papel claro en esto”, analizó.

Spike Lee bromea junto a Denzel Washington luego de que el actor recibiera la Palma de Oro Honorífica SAMEER AL-DOUMY - POOL

Según reprodujo el portal Variety, al célebre cineasta le preguntaron también por el arancel del 100% para todas las películas producidas fuera de Estados Unidos que Trump anunció a través de su cuenta de X. “No tengo la respuesta”, reaccionó, pero reconoció de inmediato que “la gente de la industria está sufriendo”. “Nadie está trabajando”, describió. “El tipo acaba de decir que quería imponer un arancel a todas las películas que se rodaran… No sé cómo va a funcionar”.

Para poder explicarse, Lee recordó el rodaje de Haz lo correcto (1989), que en principio se iba a rodar en Baltimore y luego se realizó en Nueva York. “Hay cosas que no se pueden replicar. Es una vibra, es una energía. He tenido mucha suerte de poder rodar películas, especialmente las que transcurren en Nueva York. Tengo gente que trabajó en Highest 2 Lowest que también trabajó en Haz lo correcto. No tengo la respuesta a tu pregunta, pero la gente definitivamente está sufriendo”.

El actor y cantante Asap Rocky, Spike Lee y Denzel Washington en el photocall del film SAMEER AL-DOUMY - AFP

Highest 2 Lowest, que participa de la muestra francesa fuera de competencia, es la quinta película que comparten Spike Lee y Denzel Washington. Se trata de una remake de El infierno del odio, del director japonés Akira Kurosawa, que se estrenó en el festival de la Rivera francesa el lunes por la noche y que se ganó una ovación de casi seis minutos. Del evento también participó Rihanna, quien se sentó entre el público para apoyar a su pareja, A$AP Rocky.

Las palabras de Spike Lee en 2018

En 2018, Lee participó de la Competencia Oficial del festival con BlacKKKlansman. En ese momento tuvo palabras mucho más duras con Trump, quien transitaba su primer mandato como presidente. Sin nombrarlo, el director se refirió al republicano con insultos como “motherf*ker”. “Tuvo la oportunidad de decir que estamos definidos por el amor y no por el odio, pero ese maldito no denunció a los malditos nazis del Klan, fue un momento definitorio en el que hubiese podido decirle al mundo que somos mejores que eso. Miramos a nuestros líderes para que nos guíen, para que tomen decisiones morales y ese ejemplo luego se esparce por el mundo. Tenemos que despertarnos, no podemos quedarnos en silencio”, indicó en ese momento.

Laura Harrier y Spike Lee, en la función de gala de Blackkklansman en Cannes en el 2018 Reuters

BlacKkKlansman narra la historia de Ron Stallworth, primer afroamericano que ingresa a la policía de Colorado Springs, una comunidad predominantemente racista en la década de 1970. Tras realizar unas tareas burocráticas, convence a sus jefes de infiltrarse junto a Flip Zimmerman (un extraordinario Adam Driver), su compañero judío, en las huestes del Ku Klux Klan de la zona.