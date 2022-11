¿En qué estaban pensando? Cinco actores que se arrepintieron de sus trabajos en pantalla

escuchar

No todo lo que reluce en Hollywood es oro. Hay actores y actrices que, por más exitosos que sean, han sido parte de fracasos de taquilla, películas que no funcionaron ya sea por su historia, por su bajo presupuesto, o simplemente porque no gustó el reparto elegido. Esos films que quedarán por siempre en la lista negra de los cinéfilos más estrictos y de las cuales hasta sus propios protagonistas se arrepienten de haber participado. Tal es el caso de Jennifer Lawrence que hace poco confesó que Pasajeros -la historia que transcurre en el espacio y protagoniza junto a Chris Patt- fue la peor película que hizo hasta ahora.

Desde George Clooney hasta Jessica Alba, aquí les contamos el caso de otras cinco estrellas que se arrepienten de haber trabajado en algún proyecto.

Jessica Alba

Jessica Alba fue parte de Los 4 fantásticos en la adaptación de 2005 y 2007 AP

Esta franquicia basada en el cómic de Marvel tuvo tres versiones pero, por un motivo u otro, jamás logró un éxito masivo. En 2005, Fox estrenó la segunda adaptación del súper grupo, producción de la que participó Jessica Alba, Michael Chiklis, Julian McMahon y Chris Evans. Al odio de la crítica, se sumó el malestar de los propios actores, que en más de una oportunidad se arrepintieron de haber sido parte de esta entrega y de su secuela en 2007. La más arrepentida es Alba, que tuvo varios choques con el director Tim Story, a quien acusó de maltrato en el set.

“ Recuerdo cuando me estaba muriendo en Silver Surfer y el director dijo: ‘Parece demasiado real. Parece demasiado doloroso. ¿Puedes ser más bonita cuando lloras? ”, contó la actriz en una entrevista con Today. Por su parte, el cineasta no desmintió la acusación y aseguró que tuvo que ponerle lágrimas digitales en posproducción porque “no lloraba bonito”. Estos cruces hicieron que la tercera entrega quede en la nada y que Los 4 fantásticos sea un mal recuerdo para la actriz.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger recuerda a Guerrero rojo como una de sus peores películas shutterstock - Archivo

Si bien Arnold Schwarzenegger ha protagonizado una gran cantidad de películas que han sido un fracaso de taquilla, de la única de la que se arrepiente es de Guerrero rojo, proyecto que rodó en 1985 y que narraba la lucha de un guerrero y una mujer llamada Red Sonja contra una perversa princesa y los poderes de un maléfico talismán.

Su enojo y disconformidad con la producción y el guion del film fue tal que el actor estuvo en el set sólo cuatro semanas, retirándose mucho antes de lo planeado. “ Es la peor película de mi vida. Cuando mis hijos se portan mal, los mando a su habitación y los obligo a verla diez veces. No vuelvo a tener problemas con ellos durante una larga temporada ”, bromeó la estrella de Terminator en una entrevista.

Will Smith

Will Smith y una experiencia emocionalmente devastadora Captura de pantalla

Después de la Tierra fue una película apocalíptica de 2013 que Will Smith protagonizó junto a su hijo Jaden Smith. El actor no sólo actuó en ella sino que también la produjo, por lo tanto el fracaso en la taquilla estadounidense fue aún un golpe mayor para él. Según lo que confesó, esta experiencia fue “devastadora emocionalmente”. Tanto que lo llevó a cambiar su filosofía a la hora de encarar un nuevo proyecto.

“ Tuve una enorme revelación y experiencia con el fracaso de Después de la Tierra, para mí fue devastador emocionalmente. ¡Yo destrozo la taquilla, soy un número uno!, y que ocurriera eso fue realmente difícil emocionalmente. Tuve que tomar distancia, me estaba dejando definir por lo que otra gente pensaba de mis películas ”, comentó Smith en la promoción de su siguiente film Focus: maestros de la estafa.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone confesó que no le recomendaría su peor película ni a su mejor enemigo Rolf Vennenbernd - DPA

Si pensamos en Sylvester Stallone se nos viene a la mente su personaje como Rambo o Rocky, pero lo cierto es que el actor que comenzó a trabajar en los 70 tiene una larga lista de películas en su haber. Y por supuesto que no todas fueron tan exitosas como las franquicias que lo catapultaron a la fama. Tal es el caso de ¡Para! O mi mamá dispara, film de acción y comedia donde la madre autoritaria de un duro sargento de policía llega de visita y comienza a inmiscuirse en su vida y su carrera. A pesar de que la trama suena divertida, el protagonista reconoció que se encuentra dentro de los peores papeles que encarnó junto al de Alta Velocidad y D-Tox, que también se encuentran dentro de su lista de arrepentimientos.

“ Probablemente sea una de las peores películas de todo el sistema solar, incluidas las producciones extraterrestres que todavía no hemos visto ”, admitió Stallone en una entrevista. Tras asegurar que “no hay mayor tortura que verla”, el referente del cine de acción advirtió que solo con ver los primeros 15 minutos hasta el mismísimo demonio confesaría todos sus pecados. Tan malas fueron las críticas que la película obtuvo tres galardones en los Razzie a peor actor, peor actriz de reparto (para Estelle Getty) y peor guion.

George Clooney

George Clooney se arrepiente de haberse calzado el traje de Batman en Batman y Robin. GROSBY GROUP

Son varios los famosos que han dado vida al Caballero de la Noche, sin embargo, George Clooney no recuerda esta experiencia de la mejor manera. En una reciente entrevista con The Guardian, el actor confesó qué haría de manera diferente si pudiera vivir su vida nuevamente y su respuesta fue contundente: “Ahora, la respuesta obvia a tu pregunta sería Batman y Robin”, dijo el galán de Hollywood sin dudar.

No sólo el film resultó ser un fracaso mundial sino que el propio protagonista tampoco quedó satisfecho con su desempeño. “Oh, era realmente mala y yo estuve muy, muy mal en ella”, confesó mientras le pedía disculpas a la audiencia. Este film -que protagonizó junto a Chris O’Donnell (Robin) en 1997- se encuentra entre las peores de la historia. Incluso Clooney hizo un mea culpa al respecto: “Creo que podríamos haber matado la franquicia”, lanzó al tiempo que advirtió que fue “una pérdida de dinero”.