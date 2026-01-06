En fotos: del día de playa de Hugh Jackman con Sutton Foster a los mimos al sol de Jessica Alba con su nuevo novio

Hugh Jackman y Sutton Foster se abrazan cariñosamente mientras se dan un chapuzón al atardecer en el mar, disfrutando de una escapada de año nuevo en el Caribe.

El protagonista de Song Sung Blue y la actriz estadounidense fueron vistos radiantes durante el fin de semana, charlando y agarrados de la mano durante sus vacaciones en Costa Rica. La pareja fue fotografiada por paparazzis que se encontraban en el lugar, mientras jugaban entre las olas.

Sutton y Jackman, de vacaciones en Costa Rica Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

En un momento dado, Jackman, de 57 años, soltó la mano de Foster, de 50, y se adentró más en el océano. Se detuvo un rato para esperar una ola y finalmente nadó hacia la orilla.

Page Six reveló en exclusiva en octubre de 2024 que la pareja se estaba viendo en secreto y “pasaban todo su tiempo libre juntos”. Los actores eran amigos desde que se conocieron y coprotagonizaron el espectáculo de Broadway The Music Man, entre diciembre de 2021 y enero de 2023.

En ese momento, Foster y Jackman seguían casados con Ted Griffin y Deborra-Lee Furness, respectivamente. Poco después de que se desataran los rumores sobre su romance, la estrella de El gran showman y Furness anunciaron su separación tras 27 años de matrimonio en septiembre de 2023. Por su parte, Foster y Griffin pusieron fin a su matrimonio en octubre de 2024.

Las estrellas de Hollywood confirmaron su relación en enero de 2025, cuando fueron vistos agarrados de la mano Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Las estrellas de Hollywood confirmaron su relación en enero de 2025, cuando fueron vistos agarrados de la mano. Luego, en octubre, hicieron su debut en la alfombra roja en el estreno de la nueva película de Jackman, Song Sung Blue. Al mes siguiente, hicieron oficial su romance en Instagram.

El nuevo novio de Jessica Alba

Jessica Alba fue vista dándole un beso a Danny Ramírez durante una escapada que hicieron juntos a México. La actriz de Honey fue fotografiada besando apasionadamente al actor de Capitán América: un mundo nuevo en la playa de Los Cabos el viernes.

Jessica Alba fue vista en Los Cabos junto a Danny Ramirez, actor de la serie The Last Of Us Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Alba llevaba una gorra y una remera sin mangas mientras se inclinaba hacia Ramírez, que lucía un traje de baño negro para la ocasión. En otra foto, se puede ver a la pareja sonriéndose mutuamente con adoración mientras se besaba en las reposeras dispuestas en la playa.

La actriz ya había compartido fotos con Ramírez de una escapada tropical durante los feriados de Acción de Gracias, con una instantánea en la que se veía a la pareja en traje de baño caminando de la mano hacia el océano. En ese momento, ella también subió fotos con sus hijos Honor, de 17 años, Haven, de 14, y Hayes Warren, de 8, e incluyó varias citas inspiradoras.

La actriz, de 44 años, y el actor, de 33, mantienen una relación sentimental desde julio. Aunque fueron vistos besándose durante una cita informal en Londres en mayo, Ramírez no fue identificado públicamente hasta que volaron a Cancún el verano pasado.

Romancae frente al mar: los actores blanquearon su relación a fines del 2025 y ya no se esconden de la prensa Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Desde entonces, han sido vistos en citas nocturnas llenas de muestras públicas de afecto tanto en Los Ángeles como en Nueva York.

En septiembre, ella y Ramírez asistieron al US Open y un mes más tarde hicieron su debut en la alfombra roja en una salida en grupo al Festival de Cine de Mill Valley.

Alba y Ramírez, juntos en una gala que se celebró en noviembre Stefanie Keenan - Getty Images North America

La exprotagonista de Dark Angel y su exmarido, Cash Warren, anunciaron su separación en enero. Tras este anuncio, Alba solicitó el divorcio al mes siguiente poniéndole fin a un matrimonio de casi 17 años, alegando “diferencias irreconciliables”. Warren aseguró a TMZ hace unos meses que está “feliz por” su expareja y madre de sus hijos y el romance que está construyendo con Ramírez. Mientras tanto, él también fue visto teniendo citas con algunas mujeres, entre ellas la modelo Hana Sun Doerr, de 25 años, y Seanna Pereira, de 20.