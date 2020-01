Dern, con su premio por Historia de un matrimonio Crédito: Agencias

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2020 • 12:43

Laura Dern obtuvo el premio a la mejor actriz de reparto por Historia de un matrimonio. La actriz de Big Little Lies interpreta en el film de Noah Baumbach -disponible en Netflix- a una abogada especialista en divorcios, a quien contrata el personaje de Scarlett Johansson a la hora de disolver su vínculo con el de Adam Driver. Cuando le tocó dar su discurso en el escenario, Dern, muy divertida, agradeció "a los abogados de divorcios, porque ellos se lo merecían hace mucho tiempo". El film está inspirado en parte en la separación del director de su exesposa, Jennifer Jason Leigh.

"Nuestro trabajo es el de darle voz a aquellos que no tienen voz, y no hay grupo con menos representación que ellos", bromeó la actriz. Pero no todo en el discurso fueron chistes, también se tomó un tiempo para hablar de la importancia que tiene la película de streaming: "Me siento bendecida de estar representando la historia de una familia que está encontrando el mejor futuro para su hijo en medio de un divorcio. Amo la visión global que tiene Noah acerca de que es la división y como todos debemos trabajar juntos para el beneficio de algo más grande, incluso nuestro planeta".

Durante su conferencia de prensa tras ganar la estatuilla que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), siguió con esta línea de discuros, "Somos privilegiados en ser parte de la generación que va a redefinir lo que es una familia y de poder hacer historias de amor donde el final de la pareja no es un fracaso", afirmó Dern. En ese momento igual siguió bromeando, "espero que mi personaje ayude a que nadie quiera pasar por un divorcio", dijo entre risas en la conferencia.

Baumbach se llevó grandes halagos de la actriz. " Nunca vi un guión más perfecto en mi vida. Todas las escenas están escritas de manera perfecta en el papel. Todos en el equipo eramos conscientes de que estábamos trabajando con un director y guionista que trabaja de manera magistral", comentó la actriz que consideró que en esta película hizo "el mejor monólogo de mi carrera", refiriéndose a aquel en el que su personaje, Nora Fanshaw cita la tradición judeocristiana para explicar los parámetros desiguales con los que se juzga a los padres y las madres.

Por su parte cuando le preguntaron cuales son los consejos que le podía dar a Adam Driver, quien es uno de los protagonistas del film, ella afirmó "soy yo la que tiene que aprender de él ¿sabían que se lleva un pedazo de utilería de todas las películas en las que actúa? Le pregunté a mis padres -Bruce Dern y Diane Ladd-, si ellos lo hacían en sus trabajos, y me respondieron: A mí nadie me dijo que lo podía hacer'"

Este es el quinto Globo de Oro para Dern y el primero que gana por un largometraje. La última vez que levantó la estatuilla había sido en 2019, como mejor actriz de reparto por su rol como Renata Klein en la serie de HBO Big Little Lies