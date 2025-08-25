Homo Argentum llegó al millón de espectadores tras su segundo fin de semana en cartel

Hace seis días una nota de este diario escrita por Marcelo Stiletano se preguntaba si Homo Argentum, la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella tenía posibilidades de alcanzar la marca del millón de espectadores. La respuesta de ese certero análisis, en resumen, era que sí y que solo era cuestión de tiempo para que lo hiciera. La hora señalada llegó ayer: tras su segundo fin de semana en cartel, el film alcanzó y superó la marca. Según la consultora Ultracine hasta ayer Homo Argentum fue vista por 1.071.851 espectadores. El acumulado millonario confirmado hoy, se alcanzó gracias a las 379.322 entradas vendidas de jueves a domingo en las salas argentinas, un número que además permitió que la película de Francella fuera la más vista de la cartelera local por segunda semana consecutiva.

Trailer de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella

Como ocurrió aquí en su momento con Relatos salvajes, y Argentina, 1985, Homo Argentum dejó muy rápido de ser vista solo como un título exitoso apenas llegado a los cines para transformarse en un verdadero acontecimiento social, que sumó a su convocatoria una fuerte polémica cuyos ecos están lejos de apagarse.

Ya en sus primeros cinco días en cartel, el film episódico había sumado 527.879 tickets vendidos en todo el país, lo que la convirtió en la película argentina más exitosa de los últimos dos años, y una de las que tuvo mejor arranque en salas del cine argentino desde 1997 (año en que la industria local empezó a manejar estadísticas confiables) hasta la fecha. La última película argentina de ficción en llegar al millón de espectadores había sido Argentina, 1985, estrenada a fines de septiembre de 2022.

Homo Argentum Prensa

La omnipresencia mediática de Homo Argentum desde su estreno el jueves 14, un periodo en el que la película impulsó debates sociológicos gracias a los 16 retratos que exhibe la película y encarna Francella dio pistas de lo que vendría. Mientras reavivaba acaloradas defensas y críticas igual de apasionadas sobre el hacer de la industria cinematográfica local-, la película ingresó en su segundo fin de semana en cartel con la certeza de que pasaría el millón de espectadores y que podría mantener las buenas marcas de asistencia que mostró en su primera semana.

Así, a pesar de que es habitual que hasta las películas más exitosas experimenten un descenso en la venta de entradas de entre un 40 y 50% en su segunda semana en cartel, Homo Argentum esquivó esa disminución y entre el jueves 21 y el sábado 23 solo resignó el 22% respecto a los mismos tres días del fin de semana anterior.

Noticia en desarrollo.