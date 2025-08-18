Homo Argentum superó los 400.000 espectadores y se convirtió en la película argentina más vista del año

En su primer fin de semana en pantalla, Homo Argentum confirmó el éxito de taquilla que había marcado el día de su estreno y se posicionó como la película más vista en los cines argentinos.

A pesar de las críticas en su contra y la polémica que se generó en las redes sociales, el film protagonizado por Guillermo Francella y dirigido por Gastón Duprat y Mariano Cohn cosechó 417.163 espectadores entre el jueves 14 y el domingo 17 según los datos de la consultora Ultracine; es decir, en los primeros cuatro días desde su debut en la pantalla grande.

Guillermo Francella protagoniza 16 microrrelatos en Homo Argentum, la película de Gastón Duprat y Mariano Cohn

Muy por detrás le siguieron Otro viernes de locos, la película de Disney protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, con 111.261 tickets en esos mismos cuatro días, y La hora de la desaparición, el film de terror con Julia Garner y Josh Brolin, que sumó 90.001; ambas se estrenaron el pasado jueves 7 de agosto.

Con estas cifras, Homo Argentum se convirtió en la película argentina más taquillera de 2025, superando a Mazel Tov, de Adrián Suar, que había sumado en 17 semanas un total de 356.897 espectadores.

“Estoy muy ilusionado con la película. Primero y fundamental porque no va a ir plataformas, por ahora. Si la querés ver, tenés que ir al cine. Y está bueno recuperar eso perdido, que es la concurrencia de los espectadores al cine”, había dicho el actor en diálogo con LA NACION. “Van los chicos a ver las de Marvel, pero no va el público en general. El advenimiento de las plataformas fue maravilloso, nos hizo conocidos en el mundo, pero conspiró a que la gente no vaya al cine”, reflexionó al respecto.

La última producción nacional que superó en los cines el millón de entradas vendidas (un total de 1.094.450 entre diciembre de 2023 y abril de 2024) fue Muchachos: la película de la gente, largometraje documental narrado por el propio Francella y concebido con espíritu celebratorio luego del triunfo de la Argentina en el Mundial de fútbol de Qatar.