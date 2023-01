Imperdibles: seis películas de 2022 para recibir bien el año que comienza

escuchar

El final de un año y el comienzo de otro, inevitablemente, conduce a los balances, las pasadas a limpio de lo que se hizo en los doce meses que se fueron y lo que se podrá hacer en los que vendrán. Ese ejercicio puede ser arduo, a veces incluso estresante. Casi tanto como para algunas personas es la organización de los festejos y reuniones en esta época del año. En ese contexto, para muchos, con el anuario en mano, lo mejor es concentrarse en aquellas pequeñas tareas pendientes fáciles de resolver; entre ellas, la de ponerse al día con algunas de las películas estrenadas durante 2022 en las plataformas de streaming seguramente es una de las más divertidas .

Pinocho

Pinocho

Primera advertencia: en 2022 se estrenaron dos nuevas versiones del clásico cuento infantil. Una, la que llegó primero y está disponible en Disney+, es una monstruosidad perpetrada por Robert Zemeckis que tomó la clásica película animada de Disney y la transformó en una película con actores y un Pinocho tan inanimado como se pueda imaginar. Con ese antecedente, la aparición hace pocas semanas de la versión del cuento de Carlo Collodi dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson, un realizador experto en la animación stop motion, desconcertó a más de un espectador. Pero la distancia entre una y otra película no podría ser más grande. La interpretación del relato clásico que hace Del Toro está repleta de emociones, humor, profundidad y una belleza plástica que lo convierte en una de las mejores películas, animadas -y de las otras-, de 2022.

Pinocho, de Guillermo del Toro, está disponible en Netflix.

Rosalina

Rosalina Star+

La idea de tomar a uno de los personajes secundarios de la obra más conocida de William Shakespeare, Romeo y Julieta, y convertirlo en protagonista de su propia historia podría haber sido solo un ejercicio entretenido. Sin embargo, lo es mucho más gracias al guion de Scott Neustadter y Michael H. Weber (500 días con ella), basado en la novela When You Were Mine, que juega con la posibilidad de que Rosalina, la doncella que el enamoradizo Romeo amaba antes de conocer a Julieta, no acepte el abandono y luche por recuperar a su Montesco. Encarnada por la talentosa Kaitlyn Dever, Rosalina es una proto feminista que rechaza las convenciones de su época y sueña casarse por amor y no por conveniencia como desea su ansioso padre, interpretado por el siempre excepcional Bradley Whitford. Cuando su prima Julieta, bella, inteligente e inocente, llega a Verona, todos los planes y subterfugios de Rosalina se complican bastante de las maneras más divertidas posibles.

Rosalina, de Karen Maine, está disponible en Star+.

Red

Red

El comienzo de la adolescencia, esa etapa en la que el mundo gira alrededor de esos que hasta hace dos minutos eran niños y de repente se transforman en criaturas indescifrables -a veces hasta monstruosas-, es la premisa de este film de Pixar que le hace honor a aquello de “que para retratar al mundo alcanza con pintar la propia aldea”. En este caso, la aldea en cuestión es el barrio chino de Toronto de principios de los 2000, un territorio que la directora Domee Shi convierte en un lugar colorido y fantástico en el que una chica de 13 años, Mei, descubre un milenario secreto familiar: al alcanzar la pubertad, las mujeres de su familia tienen la habilidad-o la maldición, según se lo mire-, de convertirse en gigantescos pandas rojos. El difícil vínculo entre la energética Mei y sus padres, especialmente su mamá, está representado con sensibilidad y un humor que se destaca gracias al estilo de animación inspirado en algunos elementos del anime. Más allá de sus ingredientes fantásticos, son sus tramos más realistas los que hacen de este film uno de los imperdibles de 2022

Red, de Doome Shi, está disponible en Disney+.

Argentina, 1985

Argentina, 1985 Lina Etchesuri - Amazon Studios

Con más de un millón de espectadores en salas desde su estreno, y un camino de reconocimientos y premios que la llevó hasta la antesala del Oscar, el film dirigido por Santiago Mitre relata los entretelones del trabajo que realizaron los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo para poder llevar a juicio civil a las juntas militares que constituyeron el gobierno de facto durante la dictadura. Con un Ricardo Darín prodigioso en el papel de Strassera y un elenco en el que se destacan Peter Lanzani como Moreno Ocampo y Alejandra Flechner en el papel de la esposa del fiscal veterano, la película logra dar cuenta del clima de época en los primeros años del regreso de la democracia, además de aportar algo de humor a un tema y un momento histórico que suele ser retratado con excesiva solemnidad. El drama de tribunal, subgénero más que transitado por Hollywood, aquí aparece utilizado con habilidad y los necesarios ajustes al sistema legal y la idiosincrasia argentina.

Argentina, 1985, de Santiago Mitre, está disponible en Amazon Prime Video.

El gerente

Para mantener vivo el espíritu mundialista, nada mejor que ver otra historia real de sacrificio, esfuerzo y celebrado triunfo alrededor de la Copa del mundo. La película dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Leonardo Sbaraglia cuenta la historia de cómo uno de los gerentes de marketing de la empresa Noblex ideó una promoción para alentar la compra de televisores en los tiempos de las eliminatorias del mundial de Rusia en 2018. El ejecutivo lo arriesga todo, frente a la oposición de sus colegas, a la suerte de aquella selección de la que muchos dudaban. Y a pesar de que el resultado de aquella aventura es conocido, el relato consigue crear interés gracias a la inclusión de la vida personal del personaje central al que Sbaraglia le presta su extraordinario tempo para la comedia y el drama.

El gerente, de Ariel Winograd, está disponible en Paramount+.

Save the Cinema

Save the Cinema HBO Max

Tennessee Williams, Andrew Lloyd Webber, John Ford y Steven Spielberg tienen participación en este film basado en la historia real de una peluquera y directora de un club de teatro para jóvenes de Carmarthen, un pueblito de Gales, que a principios de los 90 llevó adelante una campaña para salvar al cine-teatro más antiguo del lugar. Protagonizada por Samantha Morton (Minority Report: sentencia previa) como la empedernida defensora de las artes, la película cuenta con un notable elenco de actores, entre los que se destacan Jonathan Pryce y Tom Felton, y jóvenes intérpretes novatos que le ponen emoción al cuento con un final tan feliz como sorprendente que no conviene revelarlo. Save the Cinema es una historia tierna, sensible y liviana, en el mejor sentido del término, que resulta una de esas propuestas ideales para compartir en familia a esta altura del año.

Save The Cinema está disponible en HBO Max.