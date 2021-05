Amazon Prime Video: por qué The Underground Railroad es una de las series del año

The Underground Railroad (Estados Unidos/2021). Creada por: Barry Jenkins. Dirección: Barry Jenkins. Guion: Barry Jenkins, Jacqueline Hoyt, Nathan C. Parker, Allison Davis, Adrienne Rush, Jihan Crowther. Basada en: The Underground Railroad de Colson Whitehead. Elenco: Thuso Mbedu, Chase W. Dillon, Aaron Pierre, Joel Edgerton, Chase W. Dillon, William Jackson Harper. Disponible en: Amazon Prime Video. Nuestra opinión: excelente.

Con la mirada perdida y una postura física que denota una fortaleza que urge por salir a la superficie, Cora Randall (la extraordinaria Thuso Mbedu) recuerda a su madre, quien huyó y la dejó sola en una plantación en Georgia. “Lo primero y lo último que me dio mi mamá fue una disculpa”, se la escucha decir en off mientras, a través de la bruma, la cámara de Barry Jenkins se va acercando para configurar ese primer plano tan característico de su obra, su sello autoral. Como Chiron en Luz de luna -la película del realizador ganadora del Oscar en 2017-, Cora clava la mirada como invitando a un inminente viaje, a conocer su historia, a acompañarla en su derrotero. Cuando Jenkins logra un encuadre de tal magnitud, con su brillante director de fotografía James Laxton (colaborador clave en sus trabajos, al igual que el compositor Nicholas Brittell), es imposible no sucumbir a esa mixtura de crudeza, inocencia, y belleza que para el cineasta son cualidades inherentes a cualquier relato.

Sin embargo, The Underground Railroad, que ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video, es, por lejos, su obra más ambiciosa. Su debut en el universo televisivo se produce con lo que parecía una empresa fútil: la adaptación de la novela ganadora del Pulitzer de Colson Whitehead, una épica que abarca no solo la historia de Cora sino también la de todos los personajes que la joven se va encontrando en el camino, uno extenuante y cruel, donde cada parada contiene una visión de cómo los Estados Unidos trataba a los esclavos.

Ambientada en el sur del país, en el denominado “período antebellum”(que designa a los años previos a la Guerra Civil norteamericana), The Underground Railroad comienza con un episodio en el que Jenkins -también coguionista de la miniserie- arroja todo su arsenal. A diferencia de Luz de luna y de su sucesora, If Beale Street Could Talk, donde también sus personajes buscaban huir de un micromundo de hostilidad, aquí la vía de escape no se vislumbra. Cora, como la mayoría de los esclavos de ese amo que compone un aterrador Benjamin Walker, todavía padece el trauma por el abandono de su madre, es abusada sexualmente, golpeada, y obligada, como a todos los que están allí, a presenciar asesinatos que Jenkins filma sin desviar la vista, de manera gráfica.

El director sabe muy bien cómo lograr que ese campo vasto, y ese cielo despejado adquieran una cualidad siniestra. Esa apertura, ese espacio inconmensurable, aterra precisamente por la sensación de que allí puede suscitarse el hecho más atroz, súbitamente, impunemente. Aunque sea solo un amo quien castigue, la comunidad negra no puede ponerse de pie, sencillamente porque no hay lugar hacia dónde ir. Los efímeros instantes de alivio se producen, por el contrario, puertas adentro, en la oscuridad, con una vela que se apaga, con el silencio autoimpuesto para que nadie los azote porque sí. Porque ellos son meros objetos. Porque ellos les pertenecen.

Trailer de The Underground Railroad

La travesía de la miniserie comienza cuando Caesar Garner (Aaron Pierre) comienza a leer, cuando Caesar comienza a instruirse en secreto, cuando se expone a una sentencia de muerte. La travesía comienza cuando alguien pone en sus manos Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, y él invita a Cora a tomarse el tren subterráneo que da título al drama, un ferrocarril manejado por diferentes maquinistas que se detiene en varios estados y que opera como una red clandestina bajo la tierra sureña, permitiendo a los esclavos moverse por el país en busca de los abolicionistas.

Jenkins, quien rechazó enfáticamente que su producción fuera invadida por efectos visuales, supervisó la construcción de vías de ferrocarril, ese hilo conductor de un relato largo y espeso. El escape inicial de Caesar y Cora es hacia Carolina del Sur, donde el realizador se adentra en otra forma de esclavitud que incluso le permite construir una forma de horror cercana a la obra de Jordan Peele, en la que se pone en evidencia que esa búsqueda de libertad se empieza a resquebrajar cuando Cora observa las diferentes formas de racismo y advierte que, no importa el lugar en el que se baje de ese tren, la tortura se pondrá de manifiesto o se disfrazará, pero estará allí de todos modos.

Barry Jenkins volvió a formar dupla con el gran director de fotografía, James Laxton Amazon Prime Video

A medida que viaja de estado en estado, la protagonista buscará ocultarse de Arnold Ridgeway (Joel Edgerton), un cazador de esclavos que la perseguirá incesantemente, y que es asistido por un pequeño joven negro cuyo miedo, como el de tantos personajes, se enmascara. En este caso, el niño se pone a disposición de Ridgeway sin importar las consecuencias, pero es una víctima más del horror, aunque él mismo no pueda verlo. The Underground Railroad, con una importante influencia del realismo mágico, saltos temporales y esa experiencia multisensorial que crea Jenkins (la mano de Cora peina el cabello de una niña y en ese gesto se resume toda una tradición) es una obra extraordinaria, enfocada, abismal, como ese salto al vacío inicial, una viñeta poética de impacto indeleble.

The Underground Railroad consta de 10 episodios brutales y memorables Amazon Prime Video

El viaje de Cora no deja de ser un salto de fe para construirse a sí misma desde la raíz: la partida de su madre, y un ritual que le dejó consigo y que mucho se vincula con la propia infancia de Jenkins. Con The Underground Railroad, el director honra a sus antepasados y, en gran medida, traslada el orgullo de sus orígenes a Cora, como ayudándola a ponerse de pie. Como quien concibe algo sublime.

Dónde verla. The Underground Railroad está disponible en Amazon Prime Video.