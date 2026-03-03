Todos los escándalos que envuelven a Scream 7: renuncias abruptas, despidos y disputas salariales

Cuando en 1996 se estrenó Scream, los asesinos enmascarados de la película se convirtieron en un ícono del terror. La saga asustó a adolescentes y adultos durante treinta años, pero con el estreno de Scream 7, la entrega más reciente de la franquicia a cargo de Paramount, el drama detrás de cámaras parece ser más estridente que los gritos en pantalla.

La Scream original, dirigida por Wes Craven, inició una nueva tendencia en el universo de las películas de terror: parodiaba las convenciones del género mientras se centraba en un elenco joven y tuvo dos secuelas que se enfocaban en la supervivencia de la protagonista Sidney Prescott (Neve Campbell), ambas con Courteney Cox como la reportera Gale Weathers y con David Arquette como el representante de la ley, Dewey Riley.

En 2011, Scream 4 reinició la premisa con una generación más joven. Y más de una década después, en 2022, Paramount decidió intentarlo nuevamente.

La quinta película, titulada de manera confusa Scream, contó con Campbell, Arquette y Cox, pero se centró en las hermanas interpretadas por Melissa Barrera y Jenna Ortega. Craven murió en 2015, por lo que nuevos directores, Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin, tomaron el mando. La película recibió críticas sólidas y fue un éxito en taquilla, lo que dio lugar a una secuela de rápida producción, Scream VI, en 2023. Pero los planes para una continuación pronto se descarrilaron. Ahora que Scream 7 llegó a los cines, esto es lo que ocurrió.

El trasfondo de la nueva Scream

Neve Campbell no estuvo en Scream VI: "La oferta no estaba a la altura", señaló

Scream VI no fue tan polémica, pero tampoco estuvo libre de mala prensa, después de que Neve Campbell anunciara que no regresaría a la saga debido a una disputa salarial.

“Como mujer, he tenido que trabajar extremadamente duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream”, dijo en un comunicado a Variety en 2022. “Sentí que la oferta que me presentaron no equivalía al valor que he aportado a la franquicia”, aseguró. Así que la película siguió adelante sin Campbell y trasladó la acción a la ciudad de Nueva York, donde la nueva generación de víctimas de Ghostface asistía a la universidad. Bettinelli-Olpin dijo que “nunca renunciarían” a Campbell. “Nos encantaría poder hacer otra película con ella”, declaró a The Hollywood Reporter.

Un despido inesperado

Unos meses después del estreno de Scream VI, en marzo de 2023, con el mejor fin de semana de taquilla en la historia de la franquicia, se anunció que la séptima Scream tendría un nuevo director. Gillett y Bettinelli-Olpin cedieron su lugar a Christopher Landon, cuyos créditos, incluidas las películas de Feliz día de tu muerte, se han inspirado mucho en Scream.

En ese momento parecía que las protagonistas principales, incluidas Barrera y Ortega, regresarían. Pero ocho meses después, Variety informó que la productora Spyglass había despedido a Barrera por sus publicaciones en redes sociales en apoyo a la causa palestina tras el ataque de Hamas del 7 de octubre en Israel. Spyglass afirmó que las publicaciones eran antisemitas.

Melissa Barrera fue despedida de Scream por sus dichos en redes sociales FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un portavoz de la compañía dijo a Variety: “Tenemos tolerancia cero frente al antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas referencias falsas a genocidio, limpieza étnica, distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea hacia el discurso de odio”.

Barrera respondió en Instagram y escribió: “Condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y el prejuicio de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas. Como latina, una orgullosa mexicana, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permite el privilegio de ser escuchada, y por ello he intentado usarla para crear conciencia sobre los temas que me importan y para prestar mi voz a quienes lo necesitan”.

Un día después de que se hiciera público el despido, Ortega abandonó el proyecto. En una entrevista con The Cut el año pasado, dijo que su decisión no tenía “nada que ver con el salario ni con la agenda”. En cambio, afirmó: “Lo de Melissa estaba ocurriendo y todo se estaba desmoronando”. Además, la estrella de Merlina agregó que si la película no iba a hacerse con las personas de las que se había “enamorado”, entonces no le parecía el movimiento correcto para su carrera en ese momento.

Tras el despido de Melissa Barrera, Jenna Ortega también decidió abandonar el proyecto Jamie McCarthy - WireImage

Para diciembre de 2023, Landon anunció en la red social X que él también había dejado el proyecto. “Era el trabajo de mis sueños y se convirtió en una pesadilla. Y se me rompió el corazón por todos los involucrados”, escribió. En su lugar, realizó el thriller romántico Drop: Amenaza anónima.

Reinicio del reinicio

Así como es difícil matar a un Ghostface, también es difícil acabar con Scream. Campbell anunció en marzo de 2024 que regresaría para interpretar una vez más a Sidney, y esta vez sería dirigida por Kevin Williamson, quien escribió tres de las primeras cuatro entregas. “Estoy muy feliz y orgullosa de decir que me han pedido, de la manera más respetuosa, que traiga a Sidney de vuelta a la pantalla y no podría estar más emocionada”, escribió Campbell en su cuenta de Instagram.

Ahora, Scream 7 llegó a la pantalla sintiéndose como el reinicio del reinicio. La nueva película vuelve a centrar la atención en esa eterna superviviente, Sidney, que ahora vive con un esposo policía (Joel McHale) y una hija, Tatum (Isabel May), que tiene 17 años, la misma edad de Sidney en la primera entrega. Como es de esperarse, pronto comienzan a aparecer varios Ghostface.

De izquierda a derecha: Mason Gooding, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Devyn Nekoda y Melissa Barrera en una escena de Scream VI

La presencia de Tatum implica que Williamson y su coguionista, Guy Busick -quien también trabajó en las películas de 2022 y 2023-, están apostando fuertemente a que los fans acepten la vida que han imaginado para su heroína. Después de todo, no parecía que Sidney tuviera una hija de 2 años durante los acontecimientos de Scream 4 en 2011.

Hay dos rostros que permanecen de la era de Barrera y Ortega: Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding, los gemelos Mindy y Chad Meeks-Martin, sobrinos de Randy Meeks (Jamie Kennedy), el adolescente obsesionado con las películas de terror de la original de 1996. Su presencia se explica porque ahora trabajan para Gale, quien está relanzando su carrera en la televisión. Cox también retoma su papel como la reportera que ha estado en la escena de cada asesinato de Ghostface desde el inicio.

Entonces, ¿acudirán en masa los espectadores para ver más apuñalamientos? Las proyecciones de taquilla son optimistas, pero continúan los llamados a boicotear la película por la forma en que se trató a Barrera. El día de la premiere en Los Ángeles, unos 25 manifestantes se reunieron para hacerse oír. ¿Habrá más?