Johnny Depp y Amber Heard: celos, drogas y mentiras en el trailer de la película sobre el juicio del año

A solo cuatro meses de la celebración del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, la película sobre la disputa legal de mayor repercusión mediática del año ya tiene su adelanto. El trailer oficial de Hot Take: The Deep/Heard Trial ofrece un resumen recreado del escandaloso proceso.

La adaptación cinematogáfica que se estrena mañana en la plataforma Tubi en Estados Unidos dramatiza el controvertido proceso judicial que enfrentó durante semanas a ambas estrellas de Hollywood. Depp, de 59 años, ganó el pleito por la acusación de difamación que interpuso contra su expareja, lo que determinó que el actor de Piratas del Caribe se viera recompensado con 15 millones de dólares. Si bien Depp no fue nombrado explícitamente en un artículo publicado por la actriz en The Washington Post, su equipo argumentó que la nota insinuaba que él abusaba sexual y físicamente de su exesposa, lo cual él negó.

Al comienzo del trailer que recrea el juicio, antes de que se muestren primeros planos de los actores que interpretan a Heard (Megan Davis) y Depp (Mark Hapka), se puede ver una escena en la corte con música dramática de fondo. Un actor que interpreta a un miembro del equipo legal del artista pronuncia: “La señorita Heard ha difamado al señor Depp llamándolo abusador”.

Otra toma muestra al actor que interpreta a Depp irritado, diciéndole a un amigo: “Mirá lo que dijo sobre mí”, aparentemente en relación con el artículo difundido en la prensa. En otra instancia del adelanto, una periodista informa a los televidentes que es el primer día del juicio y dice que si bien hay fanáticos que muestran su apoyo a ambas partes, “claramente hay un favorito”.

Una escena en la corte se basa la interpretación de Davis contando cuán “asustada” se sintió ante el consumo de “drogas” por parte de Depp, momento en que se muestra al personaje que da vida al actor vestido en una bañadera, en un estado preocupante.

“Ella solo quiere un poco de atención”, dice un crítico de Heard en un video difundido en las redes sociales antes de que el personaje de Depp pronuncie frente a cámara: “No sucedió”.

El tráiler también hace referencia a James Franco, después de que se mostraran imágenes en el juicio del actor de Hollywood visitando a Heard en su departamento en 2016, cuando ella solicitó el divorcio de Depp.

“¿También estás celoso de él?”, pregunta Heard a Depp en el trailer. A medida que avanza el adelanto, ambos parecen desgastados por el juicio, ya que el protagonista de Piratas del Caribe dice en la corte: “Ésta es mi vida. Nadie debería tener que pasar por esto”. Hablando fuera de la sala del tribunal, la actriz de Aquaman también se pronuncia en un sentido similar: “Estoy tan cansada de esto”, matiza.

Davis también aparece en una cama llorando con su voz en off diciendo: “Tengo derecho a contar lo que me pasó”, a lo que el personaje de su ex responde en otra escena ya hacia el final del trailer: “Escuchá sus mentiras, sus acusaciones”, mientras varias tomas muestran a alguien golpeando una puerta y a Heard bajando corriendo unas escaleras.

Amber Heard y Johnny Depp, durante el juicio que se llevó adelante en el estado de Virginia

El mediatizado litigio entre Depp y Heard comenzó el 11 de abril en Fairfax, Virginia. El 1 de junio, el jurado compuesto por siete personas dio su veredicto: en fallo unánime, declaró a la actriz culpable del delito de difamación, por lo que debía pagarle a su ex la suma total de 15 millones de dólares como indemnización. Por contrapartida, él deberá abonarle a 2 millones por la contrademanda que ella le había iniciado.

Hace algunos días, HBO Max estrenó una miniserie documental acerca del caso. Johnny vs. Amber: el último juicio cuenta la historia desde adentro del litigio que se siguió en todo el mundo y que fue visto por millones de personas en las redes sociales. Con acceso íntimo a los abogados de Depp, expertos legales y periodistas, la serie ofrece un relato forense de las pruebas clave y los puntos de inflexión del caso desde ambas partes, permitiendo a los espectadores llegar a sus propias conclusiones.