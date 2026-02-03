Quién es Josh D’Amaro, el ejecutivo de 54 años que fue elegido como el nuevo CEO de Disney

Mientras gran parte de la industria del espectáculo en Hollywood estaba concentrada en la temporada de premios y en las idas y vueltas de la posible adquisición de los estudios Warner por parte de Netflix -o quizás Paramount-, en Disney se preparaba una revolución que afectará a cada rincón del negocio del entretenimiento en los Estados Unidos y su alcance en el resto del mundo. Hoy, el estudio creado por Walt Disney en 1923, anunció quién será su nuevo CEO, una elección que la compañía llevaba más de dos años incubando.

El elegido resultó ser Josh D’Amaro, el ejecutivo de 54 años que hasta ahora era el responsable de los 14 parques temáticos repartidos en tres continentes distintos, además de la flota de cruceros Disney que actualmente incluye ocho barcos a los que se sumarán cinco más en un futuro cercano. Aunque muchos en la industria del cine y la TV se refieren a D’Amaro como “el tipo de los parques”, lo cierto es que la unidad de negocios bajo su mando representó el año pasado alrededor del 60% de las ganancias de Disney. Además, en el mundo de los negocios se considera que las áreas que encabezaba desde 2022, cruceros, juegos y parques, son las que mayor posibilidad de crecimiento tienen de toda la empresa.

Josh D’Amaro y Bob Iger durante los festejos por los 70 años de Disneylandia en julio de 2025 Handout - Getty Images North America

“Disney no es solo una marca, es un sentimiento. Es maravillarse, es pertenecer y es optimismo. Representa los recuerdos que pasan de generación en generación. Mantener esa conexión y tratar de profundizarla es la razón del orgullo que siento por mi trabajo“, dijo D’Amaro en julio pasado durante los festejos del 70 aniversario de Disneylandia mientras Bob Iger, el legendario CEO de la compañía, asentía a su lado. Para los expertos se trató de un sello de aprobación que puso al ejecutivo con más de treinta años de experiencia en Disney por delante de Dana Walden, su competidora directa para el puesto que finalmente quedó en sus manos. Walden, una experimentada productora televisiva, que se unió al estudio en 2019 tras la adquisición del paquete televisivo y cinematográfico de Fox por parte de Disney.

Durante dos años la junta directiva de la empresa evaluó a los dos candidatos, un proceso especialmente complicado dado el desastroso paso de mando ocurrido en 2020 cuando Iger eligió a Bob Chapek para sucederlo. Curiosamente, antes de ser seleccionado como CEO de toda la compañía, Chapek había ocupado el mismo puesto que ahora D’Amato deja atrás para subir a la cima de la compañía más poderosa e influyente del mundo del entretenimiento.

D'Amaro formó parte de la comitiva de ejecutivos de la compañía que partició del encuentro D23 en San Pablo en 2024 Ricardo Moreira - Getty Images South America

En aquel momento, la desafortunada combinación de la pandemia con los desacuerdos entre Iger y Chapek resultaron en un caos interno en Disney que en 2022 despidió a su nuevo CEO y le pidió a Iger, adorado por los fanáticos de la marca, que regresara para apagar el incendio con la condición de que fuera un retorno temporario hasta que encontraran un reemplazante más digno de la compañía. Lo que ahora parece haber sucedido con D’Amaro, quien, a pesar de no tener experiencia directa con las divisiones creativas de TV, streaming y cine, sí cuenta con unas cuantas ventajas que su antecesor no tenía. Para empezar, a pesar de que lleva más de tres décadas como ejecutivo en Disney, el nuevo CEO se formó como artista plástico con especialización en escultura y ya trabajó con algunos de las figuras más respetadas de Hollywood para desarrollar juegos para los parques, como James Cameron con quien imaginó las atracciones de Avatar.

Otro aspecto que inclinó la balanza para el lado de D’Amaro fue su rol central en las negociaciones con el gobierno chino, una relación compleja que incluye la colaboración en el manejo de los parques de diversiones en Shanghai y Hong Kong, donde el ejecutivo vivió al comienzo de su carrera en Disney. Además, la junta de directores decidió que Walden también reciba un ascenso que la tendrá desde el 18 de marzo, día de la asunción oficial de los nuevos ejecutivos, como presidente y directora creativa de la compañía, que reportará directamente a D’Amaro. La intención es que la combinación de ambos resulte en la sinergia entre el negocio y el contenido que Disney precisa para mantener su estructura equilibrada. Se trata de evitar pasos en falso como los que protagonizó Chapek cuando no supo sentar posición ante las políticas discriminatorias en el estado de Florida y luego al librar una batalla pública con Scarlett Johansson a causa del estreno de la película Black Widow en Disney+ que resultó en una demanda por incumplimiento de contrato por parte de la actriz.

En diciembre pasado D'Amaro y su esposa fueron invitados al estreno mundial de Avatar: fuego y cenizas Rodin Eckenroth - Getty Images North America

Lo cierto es que para el público probablemente este cambio de mando pase desapercibido, aunque otra de las razones por las que D’Amaro resultó elegido CEO fue su extensa experiencia con nuevas tecnologías ya aplicadas en los parques, donde combinaron los avances de robótica con la inteligencia artificial. De hecho, el ejecutivo supervisó la creación de un sistema de I.A. de uso interno llamado Jarvis (en referencia al asistente virtual de Tony Stark en Iron Man) que procesa 73 años de archivos de Disney en una sola herramienta.