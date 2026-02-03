LA NACION

En fotos: del llamativo look de Margot Robbie en París a la cita romántica de Kim Kardashian con Lewis Hamilton

Los famosos de Hollywood acapararon los flashes entre estrenos, red carpets y salidas en pareja

Margot Robbie continúa deslumbrando con sus looks en la gira de prensa de Cumbres borrascosas, la nueva adaptación cinematográfica del clásico de Emily Brontë que protagoniza junto a Jacob Elordi. En su paso por París, la actriz australiana lució un diseño personalizado de Chanel Couture con un top encorsetado en terciopelo rojo escarlata, una cola dramática a tono y una falda blanca de seda en contraste
Margot Robbie continúa deslumbrando con sus looks en la gira de prensa de Cumbres borrascosas, la nueva adaptación cinematográfica del clásico de Emily Brontë que protagoniza junto a Jacob Elordi. En su paso por París, la actriz australiana lució un diseño personalizado de Chanel Couture con un top encorsetado en terciopelo rojo escarlata, una cola dramática a tono y una falda blanca de seda en contrasteGEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
Así como la semana pasada causó sensación al llevar el icónico collar Taj Mahal, que perteneció a Elizabeth Taylor, ahora se robó todas las miradas con un llamativo collar de diamantes de Lorraine Schwartz de más de 100 quilates. Se trata de una gargantilla con un diamante rectangular color champagne, bordeado por diamantes más pequeños y otro de mayor tamaño en forma de pera que cuelga desde el centro
Así como la semana pasada causó sensación al llevar el icónico collar Taj Mahal, que perteneció a Elizabeth Taylor, ahora se robó todas las miradas con un llamativo collar de diamantes de Lorraine Schwartz de más de 100 quilates. Se trata de una gargantilla con un diamante rectangular color champagne, bordeado por diamantes más pequeños y otro de mayor tamaño en forma de pera que cuelga desde el centroGEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
En la red carpet, la actriz posó junto a Jacob Elordi, la directora del film Emerald Fennell y el actor británico Shazad Latif, quien interpreta al esposo de Catherine Earnshaw, el personaje de Margot Robbie
En la red carpet, la actriz posó junto a Jacob Elordi, la directora del film Emerald Fennell y el actor británico Shazad Latif, quien interpreta al esposo de Catherine Earnshaw, el personaje de Margot RobbieGEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
Kim Kardashian acaparó los flashes con su look de encaje con transparencias Balenciaga, que complementó con un abrigo de terciopelo, para una nueva cita con el piloto de F1 Lewis Hamilton en el restaurante japonés Aqua Kyoto, en París, el lunes por la noche
Kim Kardashian acaparó los flashes con su look de encaje con transparencias Balenciaga, que complementó con un abrigo de terciopelo, para una nueva cita con el piloto de F1 Lewis Hamilton en el restaurante japonés Aqua Kyoto, en París, el lunes por la nocheBackgrid/The Grosby Group
Un día antes, la empresaria fue captada ingresando con su equipaje a una exclusiva campiña inglesa llamada Estelle Manor, donde el piloto de Ferrari arribó una hora más tarde en helicóptero. Fuentes internas revelaron a la agencia Grosby que la pareja compartió habitación en la casa principal, disfrutó del uso exclusivo del spa y la piscina, reservó un masaje en conjunto y más tarde cenó de forma íntima en un salón privado
Un día antes, la empresaria fue captada ingresando con su equipaje a una exclusiva campiña inglesa llamada Estelle Manor, donde el piloto de Ferrari arribó una hora más tarde en helicóptero. Fuentes internas revelaron a la agencia Grosby que la pareja compartió habitación en la casa principal, disfrutó del uso exclusivo del spa y la piscina, reservó un masaje en conjunto y más tarde cenó de forma íntima en un salón privadoBackgrid/The Grosby Group
El abrazo fraternal entre Justin Bieber y Billie Eilish en el after party de los Grammy organizado por YSL en Los Ángeles
El abrazo fraternal entre Justin Bieber y Billie Eilish en el after party de los Grammy organizado por YSL en Los ÁngelesBackgrid/The Grosby Group
Horas antes, el canadiense y su mujer, la modelo y empresaria Hailey Bieber, habían posado para las cámaras junto a la cantante de 24 años. Los tres llevaron en su pecho un pin con la leyenda "ICE out"
Horas antes, el canadiense y su mujer, la modelo y empresaria Hailey Bieber, habían posado para las cámaras junto a la cantante de 24 años. Los tres llevaron en su pecho un pin con la leyenda "ICE out" Kevin Mazur - Getty Images North America
Tras la polémica por vandalizar el icónico cartel de Hollywood para una campaña de su marca de lencería, Sydney Sweeney fue vista paseando y haciendo las compras por las calles de Brentwood, en Los Ángeles, junto a su novio, el productor musical Scooter Braun
Tras la polémica por vandalizar el icónico cartel de Hollywood para una campaña de su marca de lencería, Sydney Sweeney fue vista paseando y haciendo las compras por las calles de Brentwood, en Los Ángeles, junto a su novio, el productor musical Scooter BraunBackgrid/The Grosby Group
Alejado de la vida pública, el actor de Friends Matt LeBlanc fue captado en una estación de servicio de Los Ángeles. Recientemente se dio a conocer un adelanto del comercial que protagonizó junto a Jennifer Aniston y Ben Affleck para el Super Bowl, que se verá este domingo
Alejado de la vida pública, el actor de Friends Matt LeBlanc fue captado en una estación de servicio de Los Ángeles. Recientemente se dio a conocer un adelanto del comercial que protagonizó junto a Jennifer Aniston y Ben Affleck para el Super Bowl, que se verá este domingoTIDLA-71
La actriz y cantante británica Suki Waterhouse posó en la black carpet en el after party de los Grammy organizado por Universal Music Group
La actriz y cantante británica Suki Waterhouse posó en la black carpet en el after party de los Grammy organizado por Universal Music Group MICHAEL TRAN - AFP
Paris Jackson, que estuvo en el mismo evento, lució un maxivestido con el estampado de una serpiente y aberturas laterales que dejaban al descubierto sus bucaneras
Paris Jackson, que estuvo en el mismo evento, lució un maxivestido con el estampado de una serpiente y aberturas laterales que dejaban al descubierto sus bucanerasMICHAEL TRAN - AFP
Jane Fonda dio un discurso frente a la prensa en medio de las manifestaciones en Los Ángeles a favor del periodista Don Lemon, que fue arrestado en Beverly Hills por su cobertura de una protesta contra las redadas migratorias del ICE que interrumpió un servicio religioso en una iglesia de Minnesota a principios de enero
Jane Fonda dio un discurso frente a la prensa en medio de las manifestaciones en Los Ángeles a favor del periodista Don Lemon, que fue arrestado en Beverly Hills por su cobertura de una protesta contra las redadas migratorias del ICE que interrumpió un servicio religioso en una iglesia de Minnesota a principios de eneroMARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
