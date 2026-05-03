Reconocimiento facial en Disney: la regla poco conocida que beneficia a turistas que no quieran ser escaneados

En California, Disney decidió implementar recientemente el uso de nuevos sistemas de identificación por rostro en los ingresos a sus parques. La medida, que rige desde abril, genera controversia entre los turistas por la utilización de sus datos biométricos. Sin embargo, existe una regla que permite a los usuarios saltearse este proceso.

Cómo funciona el reconocimiento facial en Disneyland California y qué datos recopila

El nuevo sistema que puso en marcha la empresa consiste en capturar la imagen de la cara del visitante por medio de una cámara en las zonas de acceso. Así, el software de la empresa realiza una comparación entre la fotografía del usuario y la imagen tomada al momento de registrarse.

Según detalló Disney en sus canales oficiales: “Las imágenes capturadas en la entrada son convertidas en valores numéricos únicos”. El objetivo de este procedimiento es evitar reventas, fraudes o robos de tickets de ingreso.

Cómo evitar el reconocimiento facial en Disneyland y entrar sin escaneo biométrico

Pese a las críticas por esta decisión, las políticas de la empresa establecen que el uso de esta tecnología no es obligatorio para los visitantes. El comunicado oficial afirma que las políticas de privacidad de la entidad tienen un carácter de “participación opcional”. De esta forma, los turistas que deseen evitar el escaneo de sus facciones tienen una alternativa para el ingreso a los parques.

La regla de Disney establece que las personas pueden elegir ingresar por entradas que no utilicen el sistema de reconocimiento de rostros. Para ejercer este derecho, los usuarios deben dirigirse a los accesos que se encuentran en la zona de la esplanade. Allí, la validación del derecho de entrada no ocurre a través de una máquina, sino por la acción manual de los empleados de la compañía.

Así puedes evitar pasar por el escáner facial implementado recientemente por Disney en California Unsplash

Qué hace Disney con los datos biométricos y cuánto tiempo conserva la información

Por otra parte, para aquellos que sí decidan realizar un escaneo facial, Disney afirmó que la información que genera el sistema de reconocimiento de rostros sigue reglas de tiempo y seguridad. El proceso de conversión de las imágenes en datos da como resultado lo que la empresa denomina “valores numéricos únicos”.

La política de la corporación establece que estas cifras deben borrarse en un periodo de 30 días luego de su creación. La eliminación de los registros ocurre de forma automática, a menos que existan requerimientos de la ley o la necesidad de prevención de fraudes.

En cuanto a la protección de los datos, la declaración oficial de Disney menciona: “Hemos implementado medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas diseñadas para proteger la información de los huéspedes contra el acceso, la divulgación, el uso y la modificación no autorizadas”.

Los datos recopilados por el escáner de Disney se eliminan luego de 30 días Unsplash

Para el caso de los menores de edad, las normas de Disney imponen restricciones adicionales. Los jóvenes que no cuenten con 18 años podrán hacer uso de los carriles con tecnología de rostro solo si cuentan con la aprobación de un adulto.