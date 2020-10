La broma de Matt Damon a Ben Affleck por perder el papel de Batman ante Robert Pattinson

Matt Damon y Ben Affleck mantienen una amistad de décadas. Quizás por ello, el primero se tomó libertades para bromear con su amigo después de que éste perdiera el papel de Batman ante Robert Pattinson en la próxima película de DC dirigida por Matt Reeves.

La broma se aprecia en un video publicado en la cuenta de Twitter de Affleck, en el que ambos actores expresan su adhesión a una iniciativa que busca recaudar fondos para la asociación Eastern Congo Initiative y Water.org por medio de un concurso en Omaze, en el que el ganador volará a Los Ángeles para almorzar con los dos intérpretes.

Durante el clip, Damon no deja pasar la oportunidad a la hora de provocar amistosamente a Affleck sobre el próximo Batman de Pattinson, a lo que Affleck responde atacando a la franquicia de Bourne, un papel que por el momento solo ha sido interpretado por su compañero. Esta no es la primera vez que Ben Affleck y Matt Damon se han asociado con Omaze. Junto con Tom Brady, los actores realizaron una acción similar en 2016.

Después de ser elegido para el papel del icónico personaje en Batman v. Superman: Dawn of Justice de 2016, Affleck había planeado dirigir y protagonizar una película en solitario de Batman que coescribió con Geoff Johns. Al año siguiente, decidió bajarse del proyecto, cuyo mando tomaría finalmente Reeves con Robert Pattinson como figura principal.

Entre los próximos filmes de Affleck, se encuentra la película The Last Duel, que lo vuelve a juntar con su viejo amigo Matt Damon y con quien coescribió el guión. La dupla causó sensación en Hollywood en 1997 con Good Will Hunting, lo que les valió el Premio de la Academia al mejor guion original. The Last Duel, que también está protagonizada por Adam Driver y Jodie Comer, reanudó la filmación a principios de este mes después de retrasarse debido a la pandemia.

