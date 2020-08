La esperanza, esa cosa con plumas

La esperanza, esa cosa con plumas (Estados Unidos, 2020). Dirección: Brett Haley. Guion: Matthew Quick. Elenco: Auli'i Cravalho, Justina Machado, Carol Burnett, Fred Armisen, Judy Reyes, Rhenzy Feliz. Duración: 92 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena

"La juventud es preciosa así que disfrutala", dice Joan, la anciana que cuida Amber. Sorprendida de que la usualmente malhumorada señora le de un consejo tan positivo, la chica enseguida recibe una frase más a tono con lo acostumbrado. "Es otra forma de decir que la vida es triste, cruel y corta. Y después te morís". La esperanza, esa cosa con plumas, el film recientemente estrenado por Netflix, oscila entre esos dos extremos.

La historia de Amber (Auli'i Cravalho) está repleta de optimismo pero también de tristeza, desolación e ilusiones rotas. Cuando la película se inclina por su costado más luminoso lo que la sostiene e impulsa es el carisma y talento de Cravalho que algunos reconocerán más por su voz que por su aspecto. Es que la actriz y cantante fue Moana en la versión original del film de Disney. Lo cierto es que sin ella Amber podría haber sido una colección de atributos sin demasiada sustancia.

La sufrida adolescente a pesar de haberse quedado sin casa y de tener una madre que intenta, sin suerte, superar el alcoholismo, no pierde la sonrisa ni la voluntad para ayudar. Ya sea a su jefe en el negocio de donas, a su amigo que está en el espectro autista, a sus compañeros de escuela que la adoran o a Joan, la señora que vive en el geriátrico en el que trabaja los fines de semana. Interpretado por la leyenda de la comedia norteamericana, Carol Burnett, este personaje aporta la necesaria levedad a un relato que con el transcurso de la trama se vuelve más y más melodramático.

El sueño de Amber es poder ir a la Universidad para las Artes a la que asistió su padre, un anhelo que en su situación parece un espejismo. Aunque su talento sea evidente y sus ganas aparentemente inagotables, en la vida de la chica las pérdidas y las tragedias se acumulan sin darle respiro. Ni a ella ni a los espectadores que difícilmente puedan evitar conmoverse con su historia.

Burnett y Carvalho, de lo mejor del nuevo film producido por Netflix

"Estamos en medio de una tormenta", le dice Becky, la mamá de la protagonista a su hija, parafraseando el poema de Emily Dickinson que le da título al film. Y lo cierto es que el guion escrito por Matthew Quick a partir de su propia novela juvenil propone demasiadas tempestades y pocos días soleados. Con las muchas desgracias encadenadas que sufre la protagonista, si el film se sostiene en pie es gracias al talento de su elenco. Además de Cravalho y Burnett, la siempre excelente Justina Machado (One Day at the Time) interpreta a Becky, Fred Armisen (Saturday Night Live) es el profesor dispuesto a ayudar y Judy Reyes (Scrubs) aporta su solidez para encarnar a Donna, la figura materna que la protagonista tanto necesita.