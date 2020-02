El actor de Beverly Hills, 90210; no apareció en el segmento de In Memoriam de Los oscar Crédito: IMDB

El In Memoriam de los premios Oscar estuvo marcado por la polémica. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas se olvidó entre los homenajeados a Luke Perry, el actor de Beverly Hills 90210 y de Había una vez en Hollywood, junto a más nombres de la industria fallecidos en 2019, como Cameron Boyce o Tim Conway, entre otros. Ahora, la institución salió a aclarar la situación con una explicación que, lejos de la razón, puede provocar más polémica : " Recibimos cientos de pedidos para incluir a seres queridos todos los años".

"Tenemos un comité ejecutivo conformado por miembros de cada rama de la Academia. Ellos son quienes seleccionan a quienes formarán parte del segmento. No obstante, todos los pedidos y nombres que no entraron en el In Memoriam en la transmisión van a permanecer, a lo largo del año, en nuestra página web", afirmó la Academia en un comunicado a la prensa norteamericana. Así que los nombres de Perry y Boyce, así como los de Jan-Michael Vincent, Michael J. Pollard y Sid Haig entre muchos otros, se encuentran en una galería de 164 fotos en la página web de la Academia.

Perry, quien murió en marzo último como consecuencia de un accidente cerebrovascular isquémico, estaba trabajando en Riverdale, la serie que aquí se ve en Warner y Netflix, basada en los cómics de Archie, como padre del personaje titular. "Tengo tantos recuerdos con Luke que me hacen reír y que quedarán impresos por siempre en mi corazón y en mi mente. Queríamos trabajar el uno con el otro de nuevo y crear algo especial y significativo para nuestros fanáticos en esta etapa de nuestras vidas. Lo extrañaré cada día, cada minuto, cada segundo", manifestó en su momento la actriz y amiga de Perry Shannen Doherty, quien hace pocos días confirmó que tiene cáncer terminal.

Por su parte, Boyce falleció en julio último. El actor, que era una de las caras más reconocibles de Disney Channel, padecía de epilepsia y lo que le provocó la muerte fue un ataque que sufrió mientras dormía. La convulsión fue fatal, y a pesar de que su compañero de habitación llamó a los médicos ni bien lo encontró inconsciente, éstos no pudieron revivirlo y fue pronunciado muerto en el momento.

Durante la ceremonia, el segmento de In Memoriam tuvo un acompañamiento musical interpretado por Billie Eilish, quien junto a su hermano y habitual colaborador Finneas, realizó una sentida versión de "Yesterday". Entre las estrellas que aparecieron recordadas allí se encontraban el basquetbolista Kobe Bryant, ganador del premio a mejor corto animado en 2018, y Kirk Douglas, una de las últimas estrellas de la época dorada de Hollywood. Ambos murieron pocos días antes de la ceremonia.