La política desplazó al cine en la jornada inaugural del Festival de Venecia

Como se esperaba, la agenda política más candente desplazó al cine del centro de la atención en la jornada inaugural del 82° Festival de Venecia. Los comentarios, planteos y referencias a la situación que se vive en Medio Oriente y más específicamente en la Franja de Gaza prevalecieron a lo largo de todas las actividades previstas durante este miércoles y adelantaron lo que podría ocurrir este sábado en la manifestación contra Israel y a favor de Palestina convocada por un grupo de artistas y trabajadores de la cultura italianos.

La protesta de un grupo propalestino junto a la entrada de la sede del Festival de Venecia, una de las postales del día TIZIANA FABI� - AFP�

Algunas horas antes del paso por la alfombra roja de los invitados a la ceremonia inaugural, durante la cual se proyectó La Grazia, la nueva película de Paolo Sorrentino, representantes del grupo Venice4Palestine desplegó en ese lugar una bandera de ese país mientras coreaba consignas como “Detengan el genocidio”. El grupo adelantó que la protesta prevista para el sábado será masiva y reclamó a las autoridades de la muestra “que sean valientes y claros al condenar el genocidio en curso en Gaza y la limpieza étnica llevada a cabo por el gobierno y el ejército de Israel”.

La respuesta del director artístico del festival, Alberto Barbera, llegó poco después. En la tradicional conferencia de prensa de apertura, que coincide con la presentación del jurado oficial, expresó su solidaridad con las víctimas. “Nunca hemos dudado en expresar nuestra profunda tristeza y sufrimiento por lo que está sucediendo en Gaza y Palestina. La muerte de civiles, y especialmente de niños, horriblemente calificadas como daños colaterales, no se han podido detener”, afirmó.

El jurado oficial de Venecia, presidido por Alexander Payne (segundo desde la derecha), en la presentación de este miércoles TIZIANA FABI� - AFP�

Pero al mismo tiempo señaló categóricamente que la Bienal de Venecia, la entidad cultural más importante de Italia y a la vez organizadora del festival de cine, no aplica ni avala ningún tipo de censura. “Nos han pedido que rechacemos la invitación a algunos artistas. No lo haremos. Si quieren estar en el festival, estarán aquí”, dijo en alusión directa al pedido de Venice4Palestine de anular las invitaciones oficiales para participar de la muestra que oportunamente fueron enviadas a la actriz Gal Gadot y al actor Gerard Butler, que vienen expresando un apoyo explícito a Israel en el conflicto. Ni Gadot ni Butler estarán en Venecia.

Una imagen de Gal Gadot de marzo pasado junto a la estrella con el nombre de la actriz en Hollywood que posteriormente fue vandalizada por activistas anti-israelíes Frazer Harrison - Getty Images North America

Los manifestantes también exigieron que desde el festival se interrumpa directamente todo contacto con cualquier organización que respalde las posiciones de Israel. “No se puede pedir a una Bienal de arte que resuelva algo que ningún gobierno hasta el momento se ha mostrado capaz de solucionar”, respondió el director artístico.

Alberto Barbera, director artístico del Festival de Venecia STEFANO RELLANDINI - AFP

Barbera recordó que este año forma parte de la competencia oficial por el León de Oro la coproducción entre Túnez, Francia y Estados Unidos The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, que narra el caso real de la muerte de una niña gazatí de seis años tras quedar atrapada en medio del fuego cruzado. La película utiliza entre otras herramientas los audios originales y reales de las llamadas de socorro de la pequeña a la organización humanitaria Media Luna Roja. “Que hayamos elegido esta obra es la demostración de que somos conscientes del tema y estamos del lado de las víctimas de esta guerra absurda”, apuntó Barbera.

Adam Sandler saluda a su llegada a Venecia, este miércoles STEFANO RELLANDINI - AFP

“No me siento preparado para responder específicamente a esta pregunta. Mi visión política seguramente coincide con la de muchos de ustedes, pero estamos aquí para hablar de cine”, señaló el autor y director estadounidense Alexander Payne (Los descendientes, Los que se quedan), presidente del jurado oficial de este año, cuando en la misma conferencia de prensa se le pidió que tomara posición sobre el tema político excluyente que sobrevuela este año al festival.

“¿Puede una película cambiar la sociedad o la cultura –se preguntó Payne-. No lo sé. ¿Acaso El gran dictador, de Charles Chaplin, o Ser o no ser, de Ernst Lubitsch, detuvieron la Segunda Guerra Mundial? No, pero fueron obras muy relevantes para quienes vivieron esa época. Causaron un gran impacto. Ya sea que practiquemos el arte o lo contemplemos, los vientos de la cultura siempre nos inundan”.

George Clooney ya está en Venecia STEFANO RELLANDINI - AFP

Ayer se produjo la avanzada del gigantesco desfile de astros y estrellas que pasarán por Venecia durante los próximos diez días. Algunos afirman que será el más grande en ese sentido en toda la larga historia del festival. George Clooney, Adam Sandler, Julia Roberts y Laura Dern ya se dejaron ver llegando en taxi acuático, una imagen habitual para las grandes figuras de Hollywood que cada año participan del festival. Mientras tanto, Cate Blanchett, Tilda Swinton, la supermodelo Heidi Klum y otras personalidades del cine y de la cultura de Italia y de Europa pasaron por la alfombra roja.

#BiennaleCinema2025 #Venezia82 #GoldenLionForLifetimeAchievement #FrancisFordCoppola: “#WernerHerzog’s life has filled pages of any encyclopedia: books he’s written, operas he’s directed, roles he’s acted in. He not only can fill the pages of an encyclopedia, Werner IS an… pic.twitter.com/hXqOsB4wNi — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) August 27, 2025

Coppola homenajea a Herzog

El momento más emotivo de la ceremonia inaugural tuvo como protagonista a Francis Ford Coppola, en su primera aparición pública después de someterse hace dos semanas en Roma a un procedimiento médico relacionado con problemas cardíacos. El director de El padrino subió al escenario para destacar las virtudes de su colega alemán Werner Herzog, uno de los destinatarios del premio a la trayectoria de este año.

Tilda Swinton, este miércoles, en la alfombra roja de la ceremonia inaugural de Venecia 2025 Scott A Garfitt� - Invision�

“La vida de Herzog ha llenado páginas de cualquier enciclopedia: libros que ha escrito, óperas que ha dirigido, papeles que ha interpretado. Werner es una enciclopedia, una figura tan llena de exuberante creatividad que Denis Diderot debería volver atrás y reiniciar todo su proyecto después de la entrada dedicada a Herzog”, ponderó Coppola.

Noomi Rapace presentó en Venecia la película en la que personifica a la Madre Teresa de Calcuta TIZIANA FABI� - AFP�

Además de La Grazia, retrato “de un político que en lugar de perseguir una certeza constante se plantea preguntas”, según la definición de Sorrentino, la primera jornada de Venecia incluyó la presentación de Mother, una pintura de los años juveniles de la Madre Teresa de Calcuta, personificada por la actriz sueca Noomi Rapace.