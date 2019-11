La Sirenita, el film live action de Disney, ya tiene príncipe

Jonah Hauer-King, de 24 años, es el actor británico que ha sido elegido para interpretar al príncipe Eric de La Sirenita, la nueva remake live action de Disney, según confirmó hoy Variety. Ya en julio se había difundido que la cantante Halle Bailey, de 19 años, sería la bella princesa de los mares, Ariel, que se enamora de un hombre y debe entregar su voz a la malvada Úrsula a cambio de ser humana.

Hauer-King ha trabajado en la pantalla grande y en televisión en films como The song of names y A dog's way home, entre otros. El resto del elenco está conformado por Javier Bardem, que será el Rey Triton; Daveed Diggs será la voz de Sebastian; y Melissa McCarthy se pondrá en la piel de la villana, Úrsula.

Con la pareja de protagonistas ya confirmada, Rob Marshall, realizador de musicales como Chicago y Nine , se pondrá de lleno a dirigir a los actores de carne y hueso que deberán interpretar la adaptación del film animado de 1989 dirigido por Ron Clements y John Musker.

Trailer de La Sirenita , de 1989 - Fuente: YouTube 01:58

Video

Con la música bien presente como en todo lo que produce Disney, se incorporarán las canciones originales de la película y se sumarán temas nuevos compuestos por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda, que además será productor del reboot que fue escrito por David Magee y Jane Goldman.

Recordemos que hace unos meses hubo una polémica alrededor del film porque se había difundido que el cantante Harry Styles sería Eric y a los pocos días el artista salió a desmentir la información y explicó que rechazó el papel porque su prioridad es la música.