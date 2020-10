Johnny Depp retrata a Jack Sparrow en una escena de Piratas del Caribe: Los hombres muertos no cuentan cuentos Fuente: Archivo - Crédito: Disney a través de AP

Johnny Depp asistió el pasado fin de semana al Festival de Cine de Zúrich con motivo de la presentación de Crock of Gold, un documental que produjo sobre la figura del músico irlandés Shane MacGowan. En el marco de este encuentro, el actor se refirió a la pandemia, a sus deseos de volver a los escenarios junto a su banda Hollywood Vampiress y repasó diversos aspectos de su carrera actoral incluso el detalle de que los productores de Piratas del Caribe pensaron que estaba borracho cuando les interpretó por primera vez al capitán Jack Sparrow.

El artista expresó la nostalgia que siente ante la imposibilidad de actuar en vivo debido a las restricciones impuestas por la pandemia. "Extraño el intercambio de emociones con las personas. Después del horror de esta pandemia no sé cómo serán los shows ni los eventos deportivos", apuntó en una entrevista con el portal Euronews.

Durante el festival, Depp le contó al público que la música había sido su primer amor antes de la actuación, cuando todavía era integrante de la banda de glam metal de los 80 Rock City Angels.

"Dejé la escuela y acudía a clubes nocturnos desde los 15 años, tenía varios trabajos", dijo antes de contar que empezó a trabajar en cine para incrementar sus ingresos. "Tanto Cry Baby como El joven manos de tijera establecieron la dirección en la que iba. A mi agente no le gustó pero a mí sí y cuanto más me acostumbraba al proceso, más me interesaba actuar", subrayó.

A continuación, Depp bromeó señalando que Disney, estudio detrás de la producción de Piratas del Caribe, estaba "muerto de miedo" cuando conoció al capitán Jack Sparrow, posiblemente su caracterización más conocida.

"Estaban nerviosos y tenían miedo de que nadie entendiera una palabra de lo que decía. Recibí llamadas de ellos preguntándome: '¿Está borracho? ¿Qué pasa con tus manos?' Pero no me desanimé en lo más mínimo, eso me dio más energías y pensaba: 'Si están preocupados es que estoy haciendo bien mi trabajo'. Así que cuando me pidieron que moderara mi actuación, yo la subí de tono", confesó.

El músico y actor estaba convencido de que Sparrow se merecía una interpretación excéntrica y apostó por destacar el alcoholismo como rasgo distintivo del personaje y llegó a pronunciar incluso sus frases más icónicas con una botella en la mano.

