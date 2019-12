Francesca Scorsese le hizo una broma a su papá que se volvió viral Crédito: Instagram Francesca Scorsese

La joven de 20 años Francesca Scorsese, hija de Martin Scorsese y Helen Morris, le realizó esta Navidad una broma a su papá que se viralizó rápidamente.

Francesca compartió en sus historias de Instagram los obsequios que iba a poner debajo del árbol para el cineasta, y los mismos estaban envueltos con un papel de una temática muy particular: los personajes de Marvel, desde Hulk a Capitán América y Thor. "Miren con qué estoy envolviendo los regalos de mi padre", escribió la joven con un emoticón risueño en sus stories, y con la imagen que inmediatamente se replicó en las redes.

La humorada tiene como trasfondo los dichos del realizador sobre las películas de superhéroes, específicamente sobre las de Marvel. En primera instancia, opinó que, para él, "eso no es cine", y luego redobló la apuesta en una columna que firmó para The New York Times.

"Hay quienes dicen que las películas de Hitchcock eran muy parecidas entre sí y tal vez sea cierto. El propio Hitchcock se preguntaba si era así. Pero el modo en que son similares las superproducciones de hoy en día es diferente: muchos de los elementos que definen al cine como yo lo conozco forman parte de los films de Marvel. Lo que no tienen esas películas es un sentido de la revelación, misterio o peligro emocional. Nada está en riesgo. Esas películas se hacen para satisfacer una batería de demandas específicas y son diseñadas como una constante variación de un número finito de temas. Son secuelas solo en nombre: son remakes en espíritu", apuntó, dejando bien en claro su perspectiva sobre las taquilleras producciones.

"Esa es la naturaleza de las películas de Hollywood de hoy: productos creados a partir de la investigación de mercado, probadas en focus groups, revisadas, modificadas, vueltas a revisar y modificar hasta que están listas para ser consumidas", agregó, para luego mencionar a cineastas actuales que tienen una visión autoral no comprometida por las demandas de los grandes estudios.

Trailer de El irlandés, lo nuevo de Martin Scorsese - Fuente: YouTube 02:43

Video

"Las películas de Marvel son todo lo que los films de Paul Thomas Anderson, Claire Denis, Spike Lee, Ari Aster, Kathryn Bigelow o Wes Anderson no son. Cuando miro una película hecha por cualquiera de esos cineastas sé que voy a ver algo absolutamente nuevo y que experimentaré algo inesperado y difícil de definir. Y que expandirá mi idea de lo que es posible transmitir a través de imágenes y de sonidos", remarcó el director de clásicos como Taxi Driver, Toro salvaje y Buenos muchachos, que en noviembre estrenó en Netflix El irlandés, su flamante largometraje, casi un canto de cisne con Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino a la cabeza, y uno de los favoritos en la carrera hacia el Oscar.