Las películas y series que se verán afectadas por la gran huelga de actores y guionistas de Hollywood

La gran huelga de actores y guionistas que estalló en Hollywood tiene el potencial para detener la producción de muchas películas, así como de muchos programas de televisión populares . La última vez que los miembros del Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) fueron a la huelga fue en julio de 1980. En ese entonces, parte de la disputa entre los integrantes del sindicato y los gigantes del entretenimiento se centraba en las ganancias de la venta de programas y películas hechas para televisión por cable y videos, según informó The New York Times en ese momento.

Pero 43 años después, la nueva huelga de intérpretes -que se une a una huelga existente de guionistas- se centra en demandas similares relacionadas con las producciones para las plataformas así como en la preocupación sobre los efectos de la inteligencia artificial en la producción audiovisual.

Grandes éxitos en vilo

La huelga de actores y guionistas podría demorar el estreno de Deadpool 3 Captura

SAG-AFTRA dijo en una conferencia de prensa el jueves pasado que la huelga involucrará a sus integrantes con contrato de televisión y cine de 2020. Algunos de los mayores éxitos de taquilla actualmente en producción incluyen Ghostbusters 4, Mufasa: The Lion King y Avatar 3 y 4, según IMDB. Si bien es probable que los guiones para estos proyectos estén hechos ya, la huelga de los artistas detendrá una gran parte del trabajo de producción y causará estragos en sus estrenos.

Otra película que puede verse afectada es Deadpool 3, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. La tercera entrega de la franquicia cinematográfica de antihéroes de Marvel se estrenará en mayo de 2024, pero la huelga podría retrasarla. Y es posible que los fanáticos también tengan que esperar más tiempo para ver otras películas muy esperadas, como la secuela de Beetlejuice de Tim Burton y una adaptación cinematográfica del musical Wicked.

La cantidad de permisos de filmación para largometrajes y proyectos de televisión en el área de Los Ángeles, incluidos los reality shows, se desplomó un 64% la semana pasada en comparación con la misma semana de 2022, según cifras de FilmLA. “En una semana normal, en esta época del año habría docenas de proyectos de televisión con guion en marcha. Pero no tenemos filmaciones esta semana”, indicó la agencia. Incluso si está terminada la filmación principal, que es la parte central de un proyecto, los actores ahora no están disponibles para algunas trabajos comunes, como regrabar escenas o reemplazar diálogos para corregir errores.

Beetlejuice 2, que se estrenará en septiembre de 2024 y está protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder y Jenna Ortega, acababa de comenzar a filmarse en el noreste de los EE.UU. esta semana cuando se anunció la huelga.

La adaptación a la pantalla grande de Wicked, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, se ha estado filmando en el Reino Unido durante meses. La primera de dos películas se estrenará en noviembre de 2024. También se espera que las producciones extranjeras, como la secuela de Gladiator, protagonizada por Paul Mescal y Denzel Washington y filmada en Marruecos y Malta, se vean afectadas.

La huelga también afecta las campañas de promoción. Los próximos estrenos requieren de eventos como ruedas de prensa y presencia de actores en las alfombras rojas. Entre los films ya hechos que se verían afectados está Mansión embrujada (a estrenarse el 27 de julio en la Argentina), la nueva entrega de Tortugas Ninjas: caos mutante (17 de agosto) o Cacería en Venecia (14 de septiembre ).

¿Y qué pasa con la televisión?

House of the Dragon, una serie que se vería afectada por la huega de actores y guionistas de Hollywood

En cuanto a la televisión, Warner Bros Discovery se jactó previamente de que la huelga de guionistas había afectado mínimamente sus proyectos de HBO, como la serie House of the Dragon, pues los guiones estaban completos. No obstante, con el paro de actores del SAG-AFTRA es probable que muchos guiones se queden sin ser usados.

La segunda temporada del spin-off de Game of Thrones, con Matt Smith y Emma D’Arcy, ahora podría sufrir retrasos, así como la segunda temporada de The Sandman, protagonizada por Tom Sturridge, y la cuarta temporada de Slow Horses. En Hollywood se cree que podrían darse acuerdos paralelos entre los artistas del gremio y los productores para permitir que continúen ciertos proyectos.

Otros proyectos de la televisión de los EE.UU. programados para producirse en los próximos meses incluyen Night Court y Chicago Med, Fire y PD, de la cadena NBC; NCIS y Young Sheldon, en CBS; y Family Guy y The Simpsons en Fox.

Las cadenas estadounidenses han estado ampliando la cantidad de “contenido sin guion”, como los programas The Masked Singer, The Amazing Race, Survivor y Kitchen Nightmares, para cubrir sus actuales grillas.

La producción de otras grandes series, como Stranger Things, The Last of Us y Yellowjackets , ya se había detenido debido a la huelga de guionistas, así como a Saturday Night Live, pero el paro de actores agravará el problema. Es probable que los próximos eventos de la industria, incluidos los premios Emmy y los festivales de cine de Toronto, Telluride y Venecia, se lleven a cabo sin ninguna estrella presente, si es que se llevan a cabo.

¿Qué pasará ahora?

A medida que los espacios de proyección de los EE.UU. y otras partes del mundo se vayan cerrando como consecuencia de la megahuelga de Hollywood, se irán celebrando reuniones entre los gremios y los representantes de la industria del entretenimiento.

En 1980, en la última huelga de actores, el paro duró 10 semanas, con pérdidas estimadas en US$100 millones para la industria, una cifra equivalente a US$370 millones en la actualidad.

La última vez que tanto guionistas como actores se declararon en huelga fue en 1960 , un paro que se prolongó por 21 semanas en el caso de los guionistas, mientras que los actores dejaron de trabajar durante seis. Esta vez, las negociaciones podrían ser aún más prolongadas, y algunos actores han hecho llamados a su sindicato a sostener una negociación dura, según un reporte de Variety .

Por su parte, los empresarios y productores de Hollywood dijeron estar decepcionados por la decisión de SAG-AFTRA, que aseguraron desestimó una oferta histórica. En respuesta a la huelga, la Alianza de productores de cine y televisión dijo: “Ciertamente no era el resultado que esperábamos, ya que los estudios no pueden operar sin los artistas que dan vida a nuestros programas de televisión y películas”.

“Lamentablemente, el sindicato ha elegido un camino que conducirá a dificultades financieras para miles de personas que dependen de la industria”, agregaron.

BBC Mundo