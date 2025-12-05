El video que muestra el impactante antes y después de los protagonistas de Game of Thrones

Game of Thrones fue uno de los fenómenos televisivos más importantes de la última década. Estrenada el 17 de abril de 2011 e inspirada en la saga Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin, la producción de HBO rompió récords, instaló debates globales y dejó una huella profunda en la cultura popular. A lo largo de ocho temporadas, la historia sobre las casas nobles de Poniente y su lucha por el Trono de Hierro atrapó a millones de espectadores, que siguieron con tensión cada giro político, cada traición y cada destino inesperado.

Aunque la serie llegó a su fin el 19 de mayo de 2019, con un cierre que generó opiniones divididas, su legado permanece intacto. Nuevas generaciones la descubren gracias a las plataformas de streaming y muchos fanáticos vuelven a revisitarla, encontrar otros detalles, guiños y personajes con historias fascinantes.

En los últimos días, un clip creado con inteligencia artificial se volvió viral al mostrar un “abrazo en el tiempo” entre los personajes de la primera temporada y los actores actuales. La herramienta recreó un montaje donde las versiones jóvenes de figuras como Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Lena Headey (Cersei Lannister), Iaian Glen (Jorah Mormont), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) y Kit Harington (Jon Snow) aparecen junto a ellas mismas más de una década después.

Juego de Tronos se volvió una de las series furor de los últimos 14 años (Foto: Redes Sociales)

Este efecto permitió ver cómo se transformaron los protagonistas desde su debut en pantalla hasta hoy. En algunos casos, las diferencias son notorias; en otros, sorprende la poca alteración del paso del tiempo. La grabación se reprodujo una y otra vez en X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios comentaron lo impactante que resultó ver a los actores frente a sus versiones más jóvenes. “Cómo crecieron todos… y Tyrion sigue igual”; “Me mata que la IA no los pudo hacer de la misma altura“ y ”Estaban todos re bien y quedaron todos hechos pelota“, fueron algunos de los mensajes virales.

¿Cuándo se estrena El caballero de los siete reinos, la serie precuela de Game of Thrones?

Este video viral de Game of Thrones llega a tan solo una semana de que HBO confirmara que el próximo 18 de enero a las 00:00 (Hora argentina) se estrena El caballero de los siete reinos, la precuela que espera abrir un nuevo capítulo en esta historia.

A su vez, se publicaron imágenes oficiales de los actores que participarán y el tráiler oficial. La historia, que en principio contará con seis capítulos, girará en torno a la historia de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su escudero Egg (Dexter Sol Ansell), quienes viven en una era en la que la dinastía Targaryen aún gobierna desde el Trono de Hierro y la historia de los dragones sigue viva en la memoria de todos los habitantes.

Tráiler de El caballero de los siete reinos

Del elenco también formarán parte Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan-Lawlor, Steve Wall y Danny Webb.